ማጠቃለያ:
ከፀሐይ አራተኛዋ ፕላኔት የሆነችው ማርስ የሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን ምናብ ለረጅም ጊዜ ስቧል። ባለፉት አመታት፣ በርካታ ሮቦቶች ቀይ ፕላኔትን እንዲያስሱ ተልከዋል፣ እያንዳንዳቸው ጠቃሚ መረጃዎችን እና ግንዛቤዎችን በጂኦሎጂካል ስብጥር እና ህይወትን የማቆየት አቅምን አበርክተዋል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የማርስን ፍለጋ ታሪክ በጥልቀት እንመረምራለን እና በአቧራማ ገጽ ላይ እግሩን የረገጠውን የመጀመሪያውን ሮቦት ለይተናል።
ማርስን ለመጀመሪያ ጊዜ የመረመረው ሮቦት የትኛው ነው?
ማርስን ለማሰስ የመጀመሪያው ሮቦት ስንመጣ ክብሩ ለሶቪየት ዩኒየን ማርስ 2 እና ማርስ 3 ሚሲዮን በ1971 ዓ.ም ተጀመረ።እነዚህ ተልእኮዎች ማርስን ለመዞር ብቻ ሳይሆን በምድሯ ላይም ለማረፍ ነበር። ማርስ 2 በተከሰከሰበት እና የመሬት መንደሩ ሲወድም ማርስ 3 በተሳካ ሁኔታ ታህሣሥ 2 ቀን 1971 በመንካት የማርስን የመሬት አቀማመጥ ለማየት የመጀመሪያው ሮቦት አደረገው።
ማርስ 3 መሬትን ለመሻገር እና ሙከራዎችን ለማድረግ የተነደፈ ፕሮፕ-ኤም የተባለ ትንሽ ሮቨር ይዛ ነበር። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ካረፈ 20 ሰከንድ በኋላ መረጃን ማስተላለፍ ስላቆመ የሮቨር ተልዕኮው አጭር ነበር። ምንም እንኳን አጭር ጊዜ ቢኖረውም ፣የማርስ 3 ስኬት በህዋ ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል ፣ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ ተልእኮዎች በር ከፍቷል።
የማርስ ፍለጋ ዝግመተ ለውጥ
ከማርስ 3 ጀምሮ በርካታ ሮቦቶች የቀይ ፕላኔትን እንቆቅልሽ ለመፍታት ከጊዜ ወደ ጊዜ የላቀ ቴክኖሎጂ ታጥቀው የሱን ፈለግ ተከትለዋል። ከታዋቂ ተልእኮዎች መካከል በ1970ዎቹ የናሳ የቫይኪንግ ፕሮግራም ሁለት ኦርቢተሮችን እና ሁለት ላንደሮችን ያቀፈ እና በ1997 የተሳካውን የሶጆርነር ሮቨርን ያሰማራው ማርስ ፓዝፋይንደር ሚሽን ይገኙበታል።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የናሳ ማርስ ሮቨርስ ከፍተኛ ትኩረትን ሰብስቦ ትልቅ ግኝቶችን አድርጓል። የሶጆርነር ሮቨር በማርስ ላይ ለብዙ አመታት በሰራው መንፈስ እና ኦፖርቹኒቲ ተተካ፣ ይህም ስለ ፕላኔቷ ጂኦሎጂ እና ታሪክ ያለንን እውቀት በሰፊው አስፋፍቷል። ከናሳ ማርስ ሮቨር መርከቦች ጋር በቅርብ የተጨመረው በ2012 ያረፈ እና እስከ ዛሬ ድረስ የማርስን ወለል ማሰስ የቀጠለው Curiosity ነው።
በተጨማሪም፣ ሌሎች አገሮችም ማርስን ለማሰስ ውድድሩን ተቀላቅለዋል። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የኤክሶማርስ ተልእኮ ከሩሲያው ሮስስኮስሞስ ጋር በመተባበር በማርስ ላይ ያለፈውን ወይም የአሁኑን ህይወት ምልክቶችን መፈለግ ነው። ተልዕኮው እ.ኤ.አ. በ2016 ማርስ የደረሰውን ትሬስ ጋዝ ኦርቢተር እና የሮሳሊንድ ፍራንክሊን ሮቨር በ2022 ስራ ይጀምራል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ስንት ሮቦቶች ማርስን ቃኝተዋል?
መ፡- ከናሳ የቫይኪንግ ፕሮግራም፣ ከማርስ ፓዝፋይንደር ሚሽን እና የCuriosity rover ቀጣይ ተልእኮዎችን ጨምሮ በርካታ ሮቦቶች ማርስን ለአመታት ቃኝተዋል።
ጥ፡- ማርስን በሮቦቶች የማሰስ አላማ ምንድን ነው?
መ፡ ማርስን በሮቦቶች ማሰስ ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቷ ጂኦሎጂ፣ የአየር ንብረት እና ህይወትን የመቆየት አቅም ያላቸውን መረጃዎች እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። የፕላኔቷን ታሪክ እንድንረዳ ይረዳናል እና ለወደፊቱ የሰው ልጅ ተልዕኮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ ወደ ማርስ የሚመጡ ተልእኮዎች አሉ?
መ: አዎ፣ ለማርስ የታቀዱ በርካታ መጪ ተልእኮዎች አሉ። የናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር እ.ኤ.አ. በ2020 ሊጀመር ነው፣ አላማውም የፕላኔቷን መኖሪያነት የበለጠ ለመመርመር እና ወደ ምድር ሊመለሱ የሚችሉ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለፀው የESA ExoMars ተልዕኮ በ2022 ሮቨርን ለመጀመር መርሃ ግብር ተይዞለታል።
ጥ፡- በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቶችን ከመሬት መቆጣጠር ይቻላል?
መ: አዎ፣ በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቶች ከምድር ላይ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይችላል፣ ነገር ግን በሁለቱ ፕላኔቶች መካከል ባለው ከፍተኛ ርቀት ምክንያት ትዕዛዞችን ለመላክ እና መረጃ ለመቀበል ጊዜ መዘግየት አለ። ይህ መዘግየት ከጥቂት ደቂቃዎች እስከ 20 ደቂቃዎች ሊደርስ ይችላል, እንደ የምድር እና ማርስ አንጻራዊ አቀማመጥ ይወሰናል.
ምንጮች:
- ናሳ; https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html
- ያ፡ https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars