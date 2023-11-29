የትኞቹ ፕላኔቶች ቀለበት አላቸው?

ርዕስ፡ የኮስሚክ ጌጣጌጦች፡ የኛን ሥርዓተ ፀሐይ ባለ ቀለበት ፕላኔቶችን ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
የአጽናፈ ዓለማችን ስፋት፣ ስፍር ቁጥር በሌላቸው የሰማይ ድንቆች፣ እኛን ማስደነቁን አያቆምም። ከእነዚህ አስደናቂ ክስተቶች መካከል በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ የተወሰኑ ፕላኔቶችን የሚከብቡ የፕላኔቶች ቀለበቶች ይገኙበታል። እነዚህ አስደናቂ ገጽታዎች ለብዙ መቶ ዘመናት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና ኮከብ ቆጣሪዎችን ያስደምማሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በእነዚህ አስደናቂ ቀለበቶች የሚኮሩባቸውን ፕላኔቶች ለመቃኘት የአፈጣጠራቸውን፣ የአቀማመጃቸውን እና የያዙትን ምስጢራት ለመቃኘት የጠፈር ጉዞ እንጀምራለን።
1. ሳተርን: ግርማ ሞገስ የተላበሰው ጃይንት
ከፀሀይ ስድስተኛው ፕላኔት የሆነችው ሳተርን በስርአታችን ውስጥ በጣም ዝነኛ የሆነች ቀለበት ያለው ፕላኔት እንደሆነ አያጠራጥርም። በ1610 ጋሊልዮ ጋሊሌይ ካገኙት ጊዜ አንስቶ ተመልካቾችን ከትንሽ እህሎች እስከ ግዙፍ ቁርጥራጮች ያቀፈ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የበረዶ ቅንጣቶችን ያቀፉ የምስሉ ቀለበቶቹ በXNUMX ተመልካቾችን ይማርካሉ። በዋነኛነት ከውሃ በረዶ የተሠሩ እነዚህ ቀለበቶች በተለያዩ የተለያዩ ባንዶች የተከፋፈሉ ሲሆን እያንዳንዱም የራሱ የሆነ ስብስብ አለው። የራሱ ልዩ ባህሪያት. የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ቀጣይነት ያለው ሳይንሳዊ ምርምር ርዕሰ ጉዳይ ነው ፣ ንድፈ ሐሳቦች ከተሰባበረ ጨረቃ ቅሪት እስከ ፕላኔቷ አፈጣጠር የተረፈው ቁሳቁስ።
2. ጁፒተር፡- ረቂቅ የሆነ አስገራሚ ነገር
እንደ ሳተርን አንጸባራቂ ቀለበቶች ጎልቶ ባይታይም በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ትልቁ ፕላኔት የሆነችው ጁፒተር ደካማ የቀለበት ሲስተምም አላት። “ዋና ቀለበት” እና “ሃሎ ሪንግ” በመባል የሚታወቁት እነዚህ ቀለበቶች ከደቃቅ አቧራ ቅንጣቶች የተውጣጡ በመሆናቸው ከመሬት ለመመልከት ፈታኝ ያደርጋቸዋል። ሳይንቲስቶች እነዚህ ቀለበቶች የተገነቡት ጁፒተር አቅራቢያ በሚዞሩ ትንንሽ ጨረቃዎች ሲሆን ይህም በስበት ኃይል ምክንያት ቁሳቁሶችን ያፈሳሉ.
3. ዩራነስ፡- የጎን ድንቁ
ከፀሐይ ሰባተኛው ፕላኔት የሆነው ዩራኑስ በቀለበት ፕላኔቶች መካከል ልዩ ባህሪ አለው: ቀለበቶቹ በጎን በኩል ዘንበልጠዋል. ይህ ለየት ያለ አቅጣጫ በኡራነስ እና በሩቅ ጊዜ ውስጥ ባለው ግዙፍ ነገር መካከል በተከሰተው አስደንጋጭ ግጭት ምክንያት እንደሆነ ይታመናል። ቀለበቶቹ እራሳቸው ከጨለማ ቅንጣቶች የተውጣጡ ናቸው, ምናልባትም ኦርጋኒክ ውህዶች እና የበረዶ ቆሻሻዎችን ያካተቱ ናቸው.
4. ኔፕቱን: ተለዋዋጭ ቀለበቶች
በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ በጣም ሩቅ የምትታወቀው ኔፕቱን የቀለበት ስርአት አለው፣ ምንም እንኳን ደካማ እና ለመመልከት አስቸጋሪ ነው። በኔፕቱን ጥናት ላይ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ባደረጉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተሰየሙት እነዚህ ቀለበቶች በአቧራ ቅንጣቶች እና በበረዶ ቅንጣቶች የተዋቀሩ ናቸው። በአንጻራዊ ሁኔታ ከተረጋጉ የሳተርን ቀለበቶች በተቃራኒ የኔፕቱን ቀለበቶች ተለዋዋጭ ናቸው ፣ ቅርሶች እና ቅርፊቶች በአቅራቢያው ባሉ ጨረቃዎች የስበት ኃይል ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚለዋወጡ ናቸው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስንት ፕላኔቶች ቀለበት አላቸው?
A1. በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉ አራት ፕላኔቶች ሳተርን፣ ጁፒተር፣ ዩራኑስ እና ኔፕቱን ቀለበቶች አሏቸው።
ጥ 2. ሁሉም የፕላኔቶች ቀለበቶች ከአንድ ቁሳቁስ የተሠሩ ናቸው?
A2. የለም, የፕላኔቶች ቀለበቶች ስብጥር ይለያያል. የሳተርን ቀለበቶች በዋናነት በውሃ በረዶ የተዋቀሩ ሲሆኑ የጁፒተር ቀለበቶች ደግሞ ደቃቅ የአቧራ ቅንጣቶችን ያቀፈ ነው። ዩራነስ እና ኔፕቱን ከጨለማ ቅንጣቶች የተውጣጡ ቀለበቶች አሏቸው፣ ምናልባትም ከኦርጋኒክ ውህዶች እና ከበረዶ ፍርስራሾች ጋር ተቀላቅለዋል።
ጥ3. ሁሉንም የፕላኔቶች ቀለበቶች ከምድር ማየት እንችላለን?
A3. የሳተርን ቀለበቶች በትንሽ ቴሌስኮፕ አልፎ ተርፎም ቢኖክዮላስ ያላቸው ከመሬት በቀላሉ ይታያሉ። የጁፒተር ቀለበቶች ደካማ እና ለመመልከት ፈታኝ ሲሆኑ የዩራነስ እና የኔፕቱን ቀለበቶች ደግሞ ለመለየት የላቀ ቴሌስኮፖችን ይፈልጋሉ።
ጥ 4. ሁሉም ቀለበት ያደረጉ ፕላኔቶች ተመሳሳይ የቀለበት መዋቅር አላቸው?
A4. የለም፣ እያንዳንዱ ባለ ቀለበት ያለው ፕላኔት ልዩ የቀለበት መዋቅር አለው። የሳተርን ቀለበቶች በጣም ታዋቂ እና በደንብ የተገለጹ ሲሆኑ የጁፒተር፣ የኡራኑስ እና የኔፕቱን ቀለበቶች ደብዛዛ እና ብዙም የተለዩ ናቸው።
ለማጠቃለል ያህል፣ በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉ ቀለበቶች ያሏቸው ፕላኔቶች በዙሪያችን ስላሉት የጠፈር ድንቆች አስደናቂ እይታን ይሰጣሉ። ከሳተርን ግርማ ሞገስ የተላበሱ ቀለበቶች ጀምሮ እስከ ጁፒተር፣ ዩራኑስ እና ኔፕቱን አስገራሚ አስገራሚ ነገሮች ድረስ እያንዳንዱ ፕላኔት የራሱ የሆነ ልዩ የቀለበት ስርዓት ያቀርባል ፣ ይህም የአጽናፈ ዓለማችንን ስፋት እና ውበት እንድንደነቅ አድርጎናል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov
- Space.com: https://www.space.com