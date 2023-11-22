የትኛው የቆየ ዋልማርት ወይም የሳም ክለብ ነው?
በችርቻሮ ግዙፎች አለም ዋልማርት እና ሳም ክለብ የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የቤተሰብ ስም ሆነዋል። ግን ከእነዚህ ከሁለቱ የችርቻሮ ችርቻሮ ነጋዴዎች መካከል የትኛው ቀድሞ እንደመጣ ጠይቀህ ታውቃለህ? ለማወቅ የእነዚህን ግዙፍ የችርቻሮ ነጋዴዎች ታሪክ እንመርምር።
ዎልማርት: በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በሮጀርስ፣ አርካንሳስ እንደ ትንሽ የቅናሽ መደብር ጀመረ። ተመጣጣኝ ምርቶችን ለደንበኞች የማቅረብ ራዕይ በመያዝ ዋልማርት በፍጥነት ስራውን በመላው ዩናይትድ ስቴትስ አስፋፋ። ዛሬ በዓለም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮች ያሉት የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ ሆኗል።
የሳም ክለብ; በ 1983 ሳም ዋልተን በጅምላ ገበያ ለመሰማራት ወሰነ እና የመጀመሪያውን የሳም ክለብ በ ሚድዌስት ሲቲ ኦክላሆማ ከፈተ። የሳም ክለብ ትንንሽ ንግዶችን እና በጅምላ ለመግዛት የሚፈልጉ ደንበኞችን ለማስተናገድ ያለመ ነበር። በአባልነት ላይ የተመሰረተ ሞዴል አቅርቧል፣ ይህም የተለያዩ ምርቶችን በጅምላ ዋጋ ማግኘት ይችላል።
ታዲያ የቱ ይበልጣል?
ዋልማርት ከሳም ክለብ ይበልጣል። ዋልማርት የተመሰረተው በ1962 ሲሆን የሳም ክለብ የተመሰረተው በ1983 ሲሆን ከሁለት አስርት አመታት በኋላ ነው። ሆኖም ሳም ዋልተን ሁለቱንም ኩባንያዎች እንደመሰረተው ሁለቱም ዋልማርት እና ሳም ክለብ የአንድ የችርቻሮ ግዛት አካል መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የቅናሽ መደብር ምንድን ነው?
መ፡ የቅናሽ መደብር ምርቶችን ከባህላዊ የችርቻሮ መደብሮች በዝቅተኛ ዋጋ የሚያቀርብ የችርቻሮ ተቋም ነው። እነዚህ መደብሮች ደንበኞችን ለመሳብ ቅናሾችን እና ቅናሾችን በማቅረብ ለገንዘብ ዋጋ በማቅረብ ላይ ያተኩራሉ።
ጥ፡ የጅምላ ገበያ ምንድን ነው?
መ፡ የጅምላ ገበያ ዕቃዎች በብዛት ለሚሸጡ ቸርቻሪዎች፣ ንግዶች ወይም ግለሰቦች የሚሸጡበት ቦታ ነው። የጅምላ ገበያዎች ከችርቻሮ መደብሮች ጋር ሲነፃፀሩ በአንድ ክፍል ዝቅተኛ ዋጋ ይሰጣሉ።
ጥ፡- ማንም ሰው በሳም ክለብ መግዛት ይችላል?
መ፡ የሳም ክለብ በዋናነት በትንንሽ ንግዶች ላይ ያነጣጠረ ቢሆንም፣ አባልነት ላለው ለማንኛውም ሰው ክፍት ነው። በጅምላ ዋጋ የሚገኙትን ሰፊ ምርቶች ለማግኘት ግለሰቦች አባልነት መግዛት ይችላሉ።
በማጠቃለያው ዋልማርት በ1962 የተመሰረተው ከሁለቱ የችርቻሮ ነጋዴዎች ትልቁ ነው።ሳም ክለብ ግን በ1983 በጅምላ ለመግዛት ለሚፈልጉ ንግዶች እና ግለሰቦች በጅምላ የሚሸጥ ክለብ ሆኖ ተመስርቷል። ሁለቱም ዋልማርት እና ሳም ክለብ ለደንበኞች በተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች እና የተለያዩ ምርጫዎችን በማቅረብ ማደግ ቀጥለዋል።