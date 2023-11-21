የትኛው የተሻለ ነው Walmart ወይም Target?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ ሁለት ስሞች ተለይተው ይታወቃሉ፡ Walmart እና Target። እነዚህ ብሄሞቶች ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሲወዳደሩ ቆይተዋል፣ ብዙ አይነት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ ናቸው። ግን በእውነቱ የትኛው የተሻለ ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የምርት ምርጫ፡- ሁለቱም Walmart እና Target ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ ከአልባሳት እስከ የቤት እቃዎች ድረስ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባሉ። ይሁን እንጂ ዋልማርት ሁሉንም ነገር ከፀሐይ በታች የሚሸከሙ ትላልቅ መደብሮች ባለው ሰፊ ምርጫ ይታወቃል. በሌላ በኩል ዒላማው ወቅታዊ እና ዘመናዊ እቃዎችን በማቅረብ በተመረጡ ስብስቦች ላይ የበለጠ ያተኩራል።
ዋጋ: ዋጋን በተመለከተ ዋልማርት ከማይቻሉ ቅናሾች ጋር ተቆራኝቷል። የእነርሱ "በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎች" ስትራቴጂ ለበጀት ትኩረት ለሚሰጡ ሸማቾች መድረሻ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል. ይሁን እንጂ ዒላማው በተመጣጣኝ ዋጋ እና በጥራት መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ነው፣ ይህም ብዙውን ጊዜ ለበለጠ ከፍተኛ የግዢ ልምድ ትንሽ ከፍ ያለ ዋጋ ይሰጣል።
የመደብር ልምድ፡- የዋልማርት መደብሮች ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ደንበኞች ለማስተናገድ የተነደፉ በተለምዶ ትልልቅ እና የበለጠ መገልገያ ናቸው። በሌላ በኩል, የዒላማ መደብሮች ብዙውን ጊዜ ትንሽ እና የበለጠ ውበት ያላቸው ናቸው, ይህም አስደሳች የገበያ ሁኔታን ለመፍጠር ያተኮሩ ናቸው.
የደንበኞች ግልጋሎት: ሁለቱም ቸርቻሪዎች ጥሩ የደንበኞች አገልግሎት ለመስጠት ቢጥሩም፣ ዒላማው ለወዳጃዊ እና አጋዥ ሰራተኞቹ መልካም ስም አትርፏል። ዋልማርት ከትልቅ ልኬቱ ጋር አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ግላዊ እርዳታ ለመስጠት ሊታገል ይችላል።
የመስመር ላይ ግብይት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሁለቱም Walmart እና Target በመስመር ላይ መድረኮቻቸው ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርገዋል። የዋልማርት የመስመር ላይ መገኘት ጠንካራ ነው፣ ይህም ሰፊ ምርቶችን እና ምቹ የመላኪያ አማራጮችን ይሰጣል። በሌላ በኩል ዒላማ የመስመር ላይ እና የሱቅ ልምዶቹን በማዋሃድ ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ደንበኞች በመስመር ላይ በቀላሉ እንዲያዝዙ እና በመደብር ውስጥ እንዲወስዱ ያስችላቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ በ Walmart እና Target መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
መ፡ ዋልማርት ትልቅ ምርጫ እና ዝቅተኛ ዋጋዎችን ያቀርባል፣ ኢላማ ደግሞ በተሰበሰቡ ስብስቦች እና የበለጠ የላቀ የግዢ ልምድ ላይ ያተኩራል።
ጥ፡ የትኛው ሱቅ የተሻለ የደንበኞች አገልግሎት አለው?
መ: ዒላማው ብዙውን ጊዜ ለወዳጃዊ እና አጋዥ ሰራተኞቹ ይወደሳል፣ ምንም እንኳን ሁለቱም ቸርቻሪዎች ጥሩ የደንበኞች አገልግሎት ለመስጠት ቢጥሩም።
ጥ፡ በ Walmart እና Target በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ሁለቱም ቸርቻሪዎች ብዙ አይነት ምርቶችን እና ምቹ የመላኪያ አማራጮችን የሚያቀርቡ ጠንካራ የመስመር ላይ መድረኮች አሏቸው።
ለማጠቃለል፣ በ Walmart እና Target መካከል ያለው ምርጫ በመጨረሻ በግል ምርጫዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ሰፊ ምርጫ እና ሊሸነፉ የማይችሉ ዋጋዎችን እየፈለጉ ከሆነ፣ Walmart የእርስዎ ምርጥ ምርጫ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ ቅጥን በመንካት የበለጠ የተመረጠ የግዢ ልምድን ከመረጡ፣ ኢላማ ለእርስዎ ትክክለኛ ምርጫ ሊሆን ይችላል።