ጦርነቱ የሚጀምረው በፊንፊኔ እርሻ፡ የአየርላንድ ምርጥ የቤተሰብ ሩብ ፍጻሜ ነው።

የአየርላንድ ፊትስት ቤተሰብ የሩብ ፍፃሜ ውድድር በአዲስ እና አስደሳች ቦታ ሲጀመር በአድሬናሊን ለሞላበት ትርኢት ይዘጋጁ - እርሻው በኮ ሜዝ ውብ የቦይን ቫሊ ውስጥ ይገኛል። ይህ አምስተኛው ትውልድ የድንች እርሻ ለኃይለኛው ፉክክር ልዩ ዳራ ከመስጠት ባለፈ የቀሩት አራት ቤተሰቦች በግማሽ ፍፃሜው ከፍተኛ ቦታ ለማግኘት የሚወዳደሩትን አካላዊ እና አእምሮአዊ ብቃትን ይፈትሻል።
ከቲፔራሪ በማራቶን ሩጫ እና በአይረንማን ውድድር በአስደናቂ የአትሌቲክስ ችሎታቸው የሚታወቀው የበርንስ ቤተሰብ አለን። ከዋተርፎርድ የመጡት የቦናር ቤተሰቦች፣ ባለፈው የውድድር ዘመን የተሸነፉበት ሽንፈት በአእምሯቸው ላይ ክብደት ያለው፣ እራሳቸውን ለማረጋገጥ እና እውነተኛ አቅማቸውን ለማሳየት ቆርጠዋል። ከእነሱ ጋር መቀላቀላቸው የፒተርስ ቤተሰብ፣ ከዋተርፎርድ የመጡ፣ በ10ኛው ወቅት ካደረጉት አስደናቂ እንቅስቃሴ ወደ ኋላ ለመመለስ ጓጉተዋል። እና የመጨረሻው ግን ቢያንስ፣ ከካርሎው የመጣው የመርፊ ቤተሰብ፣ ለድል ፍለጋቸው ምንም አይነት ድንጋይ የማይተዉ፣ ወደ የሚወዷቸውን ብስኩት የመስዋዕትነት መጠን.
የሁሉም አየርላንድ አሸናፊ ውርወራ እንደ የምድባቸው አካል፣ ቦናርስ ማንኛውንም ፈተና ከፊት ለፊት ለመጋፈጥ እና ልዩ ችሎታቸውን ለማሳየት ዝግጁ ናቸው። እያንዳንዱ ቤተሰብ ከካይኪንግ እስከ መጨረሻው ፍሪስቢ ባሉት እንቅስቃሴዎች የየራሳቸውን ጥንካሬ በማሳየት ገደባቸውን ለመግፋት ተዘጋጅተዋል። እነዚህ አስደናቂ ቤተሰቦች ባልተለመደ አካላዊ ተግዳሮቶች ውስጥ ፊት ለፊት ስለሚሄዱ ይህ ወቅት በደስታ እና አድሬናሊን እንደሚሞላ ቃል ገብቷል።
የእሁድ ህዳር 26 ከቀኑ 6፡30 ላይ የ RTÉ One እና የ RTÉ ተጫዋችን ይከታተሉ የልብ ማቆም ተግባርን ለማየት እና የአየርላንድ ምርጥ ቤተሰብን ዘውድ ለማድረግ በሚደረገው የማይረሳ ጉዞ አካል ይሁኑ። ለሁለቱም ተሳታፊዎች እና ተመልካቾች የማይረሳ ተሞክሮ ለመፍጠር ቁርጠኝነት፣ ፍቅር እና የማይናወጥ ቁርጠኝነት የሚሰባሰቡበት የዚህ አስደሳች ወቅት አንድም ጊዜ እንዳያመልጥዎት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የአየርላንድ ፊትስት ቤተሰብ ሩብ ፍጻሜ የት ነው የሚካሄደው?
መ፡ የሩብ ፍፃሜው ውድድር በአየርላንድ ኮ Meath በሚገኘው ዘ ፋርም ሊካሄድ ነው።
ጥ፡- በሩብ ፍፃሜው ላይ የሚሳተፉት ቤተሰቦች የትኞቹ ናቸው?
መ፡ ተሳታፊዎቹ ቤተሰቦች የባይርንስ ቤተሰብ ከቲፔራሪ፣ የቦናር ቤተሰብ ከዋተርፎርድ፣ የፒተርስ ቤተሰብ ከዋተርፎርድ እና የመርፊ ቤተሰብ ከካርሎው ያካትታሉ።
ጥ፡ የአየርላንድ ምርጥ ቤተሰብ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎችን መቼ ማየት እችላለሁ?
መልስ፡ የሩብ ፍፃሜው ውድድር እሁድ ህዳር 26 ከቀኑ 6፡30 በ RTÉ One እና በ RTÉ ተጫዋች ይተላለፋል።