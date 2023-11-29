ሳይንስ የጀመረው የትኛው ሀገር ነው?

ርእስ፡ የሳይንስን መነሻዎች መፍታት፡ አቅኚ አገሮችን ማሰስ
መግቢያ:
ሳይንስ፣ የተፈጥሮ አለምን በአስተያየት፣ በሙከራ እና በመተንተን ስልታዊ ጥናት የሰው ልጅ የስልጣኔ ዋነኛ አካል ሆኖ ለዘመናት ቆይቷል። ወደ ሳይንስ ታሪክ ስንመረምር፣ በርካታ ሀገራት በእድገቱ ውስጥ ጉልህ ሚና እንደተጫወቱ ግልጽ ይሆናል። በዚህ ፅሁፍ ለሳይንሳዊ አብዮት መሰረት የጣሉትን ፈር ቀዳጅ ብሄሮች ለማጋለጥ ጉዞ ጀምረናል ሳይንስን የየት ሀገር ነው የጀመረው ለሚለው ጥያቄ አዲስ እይታን በማቅረብ።
ጥንታዊት ሜሶጶጣሚያ፡ የእውቀት ክራድ፡
የሳይንስ አመጣጥ በጥንቷ ሜሶጶጣሚያ በአሁኑ ጊዜ ኢራቅ ውስጥ የሚገኝ ክልል ነው። እንደ ሱመሪያውያን እና ባቢሎናውያን ያሉ የሜሶጶጣሚያ ሥልጣኔዎች ለተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች አስደናቂ አስተዋፅዖ አድርገዋል። የዜሮ ፅንሰ ሀሳብን እና ቤዝ-60 የቁጥር ስርዓትን ጨምሮ የተራቀቁ የሂሳብ ስርዓቶችን አዳብረዋል ፣ይህም አሁንም በእኛ ዘመናዊ የጊዜ እና የማዕዘን ልኬቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በተጨማሪም፣ የእነርሱ የስነ ፈለክ ምልከታ የሰማይ ክስተቶችን ለመረዳት መንገድ ጠርጓል፣ የመጀመሪያዎቹ የታወቁ የኮከብ ካታሎጎች በመፍጠር እና የፕላኔቶች እንቅስቃሴዎችን በመለየት።
የጥንቷ ግብፅ፡ የተግባር ሳይንስ መምህራን፡-
ሜሶጶጣሚያ ለቲዎሬቲካል ሳይንስ መሰረት ስትጥል፣ የጥንቷ ግብፅ በሳይንሳዊ እውቀት ተግባራዊ አተገባበር ላይ አተኩራለች። ግብፃውያን በምህንድስና፣ በሥነ ሕንፃ እና በሕክምና የላቀ ብቃት ነበራቸው። በአስደናቂው ፒራሚዶች ምሳሌነት በግንባታ ላይ ያላቸው እውቀት ስለ ሂሳብ፣ ጂኦሜትሪ እና ፊዚክስ ያላቸውን የላቀ ግንዛቤ ያሳያል። በተጨማሪም የሙሚሜሽን ልምምድ ስለ ሰው አካል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ስለ የሰውነት እና የመቆያ ዘዴዎች እውቀታቸውን ያሳያሉ.
የጥንቷ ግሪክ፡ የምክንያታዊ ጥያቄ የትውልድ ቦታ፡-
የጥንት ግሪኮች ምክንያታዊ ጥያቄዎችን እና ፍልስፍናዊ አመክንዮዎችን በማስተዋወቅ ሳይንስን አብዮተዋል። እንደ ታልስ፣ ፓይታጎረስ እና አርስቶትል ያሉ ምስሎች ለሂሳዊ አስተሳሰብ እና ስልታዊ ምልከታ መንገድ ጠርገዋል። የግሪክ ሊቃውንት በሂሳብ፣ በሥነ ፈለክ፣ በፊዚክስ እና በባዮሎጂ ጉልህ እድገቶችን አድርገዋል። የእነሱ ጽንሰ-ሀሳቦች እና ዘዴዎች ለወደፊት ሳይንሳዊ ፍለጋ መሰረትን ፈጥረዋል, እና የእነሱ ተፅእኖ አሁንም በዘመናዊ ሳይንሳዊ ልምዶች ውስጥ ሊሰማ ይችላል.
ቻይና፡ የተግባር ሳይንስ ፈጣሪዎች፡-
ከምዕራቡ ዓለም ሳይንሳዊ እድገቶች ጋር በትይዩ፣ የጥንቷ ቻይና የራሷን ልዩ ሳይንሳዊ ወጎች አዘጋጀች። የቻይና ሊቃውንት በተለያዩ ዘርፎች ማለትም በሥነ ፈለክ፣ በሕክምና እና በቴክኖሎጂ የላቀ ውጤት አስመዝግበዋል። የወረቀት፣ ኮምፓስ እና ባሩድ መፈልሰፍ ለአስደናቂ አስተዋፅዖቸው ጥቂቶቹ ምሳሌዎች ናቸው። የቻይና የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሰማይ ክስተቶችን በጥንቃቄ ተመልክተዋል, ይህም ትክክለኛ የቀን መቁጠሪያዎች እንዲፈጠሩ እና የሱፐርኖቫዎች ግኝት እንዲፈጠር አድርጓል.
ማጠቃለያ:
አንድን ሀገር የሳይንስ ብቸኛ ፈጣሪ እንደሆነ ለመጠቆም መሞከር ከልክ ያለፈ ማቃለል ይሆናል። ይልቁንም ሳይንስ የተሻሻለው በአለም ዙሪያ ባሉ የበርካታ ስልጣኔዎች የጋራ ጥረት መሆኑን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። የጥንት ሜሶጶጣሚያ፣ ግብፅ፣ ግሪክ እና ቻይና ዛሬ የምናውቀውን ሳይንሳዊ ገጽታ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። የእነዚህ አቅኚ አገሮች አስተዋጾ እውቅና ስንሰጥ፣ ለሳይንስ የተለያዩ አመጣጥ ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን።
በየጥ:
ጥ: - ሳይንስ የጀመረው የትኛው አገር እንደሆነ ማወቅ ይቻላል?
መልስ፡- አንድን ሀገር የሳይንስ ፍፁም ጀማሪ እንደሆነ ለመገመት ፈታኝ ቢሆንም፣ የተለያዩ ስልጣኔዎች ለዕድገቷ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ሳይንስ እንደ የጋራ ጥረት ብቅ አለ፣ የተለያዩ ሀገራት ልዩ አመለካከቶችን እና እድገቶችን አበርክተዋል።
ጥያቄ፡- ለሳይንስ እድገት አስተዋፅዖ ያደረጉ ሌሎች አገሮች አሉ?
መ: በፍፁም! በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የተጠቀሱት ሥልጣኔዎች ጥቂት ምሳሌዎች ብቻ ናቸው። ለአብነት ያህል ህንድ በሂሳብ እና በሥነ ፈለክ ጥናት ከፍተኛ አስተዋጽዖ አበርክታለች ፣በወርቃማው ዘመን የእስልምና ሊቃውንትም ለተለያዩ ሳይንሳዊ ዘርፎች አስተዋፅዖ አበርክተዋል።
ጥ፡ እነዚህ የጥንት ስልጣኔዎች ሳይንሳዊ እውቀታቸውን እንዴት አካፍለዋል?
መልስ፡ የጥንት ስልጣኔዎች ብዙ ጊዜ በንግድ መንገዶች፣ በዲፕሎማሲያዊ መስተጋብር እና በጽሁፎች ትርጉም እውቀት ይለዋወጡ ነበር። ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ምሁራን ይጓዛሉ፣ እርስ በርሳቸው ይማራሉ፣ ግኝታቸውንም ያሰራጫሉ፣ ይህም ሳይንሳዊ ሀሳቦችን ወደ እርስበርስ የአበባ ዱቄት ያመራሉ።
ጥ፡ የእነዚህ ጥንታዊ ሥልጣኔዎች ሳይንሳዊ ግስጋሴ ዛሬ በእኛ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መልስ፡ በእነዚህ ጥንታዊ ሥልጣኔዎች የተሠሩት ሳይንሳዊ እድገቶች ለዘመናዊ ሳይንስ መሠረት ጥለዋል። ብዙዎቹ ግኝቶቻቸው እና ዘዴዎቻቸው ስለ አለም ባለን ግንዛቤ ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን እና የወቅቱን ሳይንሳዊ ልምዶችን መቅረጽ ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- ጥንታዊ ሜሶጶጣሚያ፡ የብሪቲሽ ሙዚየም። [ዩአርኤል]
- የጥንቷ ግብፅ፡ የሜትሮፖሊታን የሥነ ጥበብ ሙዚየም። [ዩአርኤል]
- የጥንቷ ግሪክ: የስታንፎርድ ኢንሳይክሎፔዲያ ኦቭ ፍልስፍና። [ዩአርኤል]
- ጥንታዊ ቻይና: ጥንታዊ ታሪክ ኢንሳይክሎፔዲያ. [ዩአርኤል]