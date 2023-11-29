የትኛው ኬሚስትሪ ለ Msc ምርጥ ነው?

ርዕስ፡ ለርስዎ ኤምኤስሲ ትክክለኛውን የኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን መምረጥ፡ አጠቃላይ መመሪያ
መግቢያ:
ለሳይንስ ማስተር (MSc) ዲግሪዎ የኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን መወሰን ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል። በርካታ የኬሚስትሪ ቅርንጫፎችን በመምረጥ እያንዳንዳቸው ልዩ እድሎችን እና ተግዳሮቶችን ስለሚሰጡ፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ወሳኝ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የተለያዩ የኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን፣ የስራ እድሎቻቸውን እና ለኤምኤስሲዎ ምርጡን መንገድ ሲመርጡ ግምት ውስጥ የሚገባቸውን ነገሮች እንመረምራለን። ወደ ውስጥ እንዝለቅ!
1. ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፡-
ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ በካርቦን ላይ የተመሰረቱ ውህዶችን እና ምላሾቻቸውን በማጥናት ላይ ያተኩራል. በፋርማሲዩቲካልስ፣ ፖሊመሮች እና በቁሳቁስ ሳይንስ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ውስጥ MSc መከታተል በመድኃኒት ልማት፣ በኬሚካል ውህደት፣ እና በመድኃኒት ኢንዱስትሪ ውስጥ ለምርምር እና ልማት (R&D) ሙያዎች በሮችን ሊከፍት ይችላል።
2. ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፡-
ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ብረትን እና ማዕድኖችን ጨምሮ ካርቦን ላይ ያልተመሰረቱ ውህዶች ጥናትን ይመለከታል። ይህ ስፔሻላይዜሽን እንደ የቁሳቁስ ሳይንስ፣ ካታሊሲስ እና የአካባቢ ኬሚስትሪ ባሉ መስኮች መተግበሪያዎችን ያገኛል። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ውስጥ ኤምኤስሲ ከኃይል፣ ከአካባቢ ጥበቃ እና ከናኖቴክኖሎጂ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ወደ ሥራ ሊመራ ይችላል።
3. የትንታኔ ኬሚስትሪ፡-
የትንታኔ ኬሚስትሪ የኬሚካል ውህዶችን እና ንብረቶቻቸውን ለመተንተን ቴክኒኮችን በማዳበር እና በመተግበር ላይ ያተኩራል። ይህ ስፔሻላይዜሽን በጥራት ቁጥጥር፣ በፎረንሲክ ትንተና እና በአካባቢ ቁጥጥር ውስጥ ወሳኝ ነው። በአናሊቲካል ኬሚስትሪ MSc መከታተል በቤተ ሙከራ፣ በተቆጣጣሪ ኤጀንሲዎች እና በምርምር ተቋማት ውስጥ ወደ ስራ ሊመራ ይችላል።
4. ፊዚካል ኬሚስትሪ፡-
ፊዚካል ኬሚስትሪ የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ መርሆችን አጣምሮ የቁስን መሰረታዊ ባህሪያት እና ባህሪ ለማጥናት ነው። ይህ ስፔሻላይዜሽን እንደ ስፔክትሮስኮፒ፣ የስሌት ኬሚስትሪ እና የገጽታ ሳይንስ ባሉ መስኮች አስፈላጊ ነው። በአካላዊ ኬሚስትሪ ውስጥ ኤምኤስሲ በአካዳሚክ ፣ በኢንዱስትሪ ምርምር እና በቴክኖሎጂ ልማት ውስጥ ለሙያ ስራዎች መንገዱን ሊከፍት ይችላል።
5. ባዮኬሚስትሪ፡-
ባዮኬሚስትሪ በሕያዋን ፍጥረታት ውስጥ የሚከሰቱ ኬሚካላዊ ሂደቶችን እና ንጥረ ነገሮችን ይመረምራል። በሕክምና ምርምር፣ ባዮቴክኖሎጂ እና ፋርማሲዩቲካል ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በባዮኬሚስትሪ ውስጥ ኤም.ኤስ.ሲ መከታተል በመድኃኒት ግኝት፣ በጄኔቲክ ምህንድስና እና በክሊኒካዊ ምርምር ለሙያ ስራዎች በሮችን ይከፍታል።
ለኤምኤስሲዎ የኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን በሚመርጡበት ጊዜ ሊታሰብባቸው የሚገቡ ነጥቦች፡-
ሀ. የግል ፍላጎቶች እና ፍላጎቶች;
ፍላጎቶችዎን እና ምን እንደሚያነሳሳዎት ግምት ውስጥ ያስገቡ. ከፍላጎቶችዎ ጋር የተጣጣመ ስፔሻላይዜሽን መምረጥ የመማር ልምድዎን እና የስራ እርካታዎን ያሳድጋል።
ለ. የሙያ ተስፋዎች፡-
በመረጡት ልዩ ሙያ ውስጥ የሥራ ገበያውን እና የባለሙያዎችን ፍላጎት ይመርምሩ። ያለውን የእድገት አቅም፣ የደመወዝ ተስፋዎች እና የሚገኙትን ጂኦግራፊያዊ እድሎች ግምት ውስጥ ያስገቡ።
ሐ. የምርምር እድሎች፡-
በእያንዳንዱ ልዩ ሙያ ውስጥ ያሉትን የምርምር እድሎች ይገምግሙ። ከምርምር ፍላጎቶችዎ ጋር የሚጣጣሙ እና ከታዋቂ የምርምር ተቋማት ጋር ትብብር የሚያቀርቡ ፕሮግራሞችን ይፈልጉ።
መ. የፋኩልቲ ልምድ፡-
እርስዎ በሚያስቡት ልዩ ሙያ ውስጥ የመምህራን አባላትን እውቀት ያስሱ። ልምድ ካላቸው እና እውቀት ካላቸው አማካሪዎች ጋር መሳተፍ የመማር እና የምርምር ልምድዎን በእጅጉ ያሳድጋል።
ሠ. የአውታረ መረብ እና የኢንዱስትሪ ግንኙነቶች;
በፕሮግራሙ የቀረቡትን የኔትወርክ እድሎች እና የኢንዱስትሪ ግንኙነቶችን አስቡበት። ጠንካራ የፕሮፌሽናል አውታር መገንባት ለስራ ልምምድ፣ ለስራ ምደባ እና ለትብብር የምርምር ፕሮጀክቶች በሮችን ይከፍታል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. በMSc ፕሮግራሜ ወቅት ልዩነቴን መቀየር እችላለሁ?
A1. በ MSc ፕሮግራምዎ ወቅት ስፔሻላይዜሽን መቀየር ቢቻልም፣ ከመጀመርዎ በፊት ምርጫዎን በጥንቃቄ ማጤን ተገቢ ነው። ስፔሻላይዜሽን መቀየር ተጨማሪ የኮርስ ስራ ሊፈልግ ይችላል እና የዲግሪ ማጠናቀቂያ ጊዜዎን ሊያራዝም ይችላል።
ጥ 2. ኢንተርዲሲፕሊናዊ ኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን አለ?
A2. አዎን፣ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የበርካታ ቅርንጫፎችን ገጽታዎች እንደ መድኃኒት ኬሚስትሪ፣ የአካባቢ ኬሚስትሪ ወይም የቁሳቁስ ኬሚስትሪን የሚያጣምሩ ኢንተርዲሲፕሊናዊ ኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን ይሰጣሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች ሰፋ ያለ የክህሎት ስብስብ እና የተለያዩ የስራ እድሎችን ይሰጣሉ።
ጥ3. የእኔን MSc በኬሚስትሪ እንዴት ፋይናንስ ማድረግ እችላለሁ?
A3. ስኮላርሺፕ፣ የምርምር ረዳትሺፕ፣ የማስተማር ረዳት እና የገንዘብ ድጎማዎችን ጨምሮ የተለያዩ የገንዘብ ድጋፍ አማራጮች አሉ። ለMSc ጥናቶችዎ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት እነዚህን እድሎች አስቀድመው ይመርምሩ እና ያስሱ።
ለማጠቃለል፣ ለእርስዎ MSc ትክክለኛውን የኬሚስትሪ ስፔሻላይዜሽን መምረጥ የእርስዎን ፍላጎቶች፣ የስራ ተስፋዎች፣ የምርምር እድሎች እና የአውታረ መረብ እድሎችን በጥንቃቄ መመርመርን ይጠይቃል። እነዚህን ሁኔታዎች በመገምገም እና ከአማካሪዎች መመሪያን በመሻት፣ ከእርስዎ ግቦች እና ምኞቶች ጋር የሚስማማ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ። ወደፊት ለሚጠብቃቸው ወሰን የለሽ እድሎች በልበ ሙሉነት እና በጋለ ስሜት ወደዚህ አስደሳች ጉዞ ጀምር።
ምንጮች:
- የአሜሪካ ኬሚካላዊ ማህበር (https://www.acs.org/)
- ሮያል የኬሚስትሪ ማህበር (https://www.rsc.org/)