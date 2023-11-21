መጀመሪያ የመጣው Sams ወይም Walmart የቱ ነው?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ፣ የሳም ክለብ እና ዋልማርት ሁለት ስሞች ተለይተው ይታወቃሉ። እነዚህ ሁለቱም ኩባንያዎች የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የቤተሰብ ስም ሆነዋል። ግን የትኛው ነው ቀድሞ የመጣው? ለማወቅ ወደ እነዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ነጋዴዎች ታሪክ ውስጥ እንዝለቅ።
የሳም ክለብ መወለድ
የሳም ክለብ፣ የአባልነት-ብቻ የችርቻሮ መጋዘን ክለብ፣ በእውነቱ ከዋልማርት በፊት ተወለደ። በ1983 በሳም ዋልተን የተመሰረተ ሲሆን የመጀመሪያው ሱቅ ሚድዌስት ሲቲ ኦክላሆማ ውስጥ ተከፈተ። የሳም ክለብ አነስተኛ ንግዶችን እና ግለሰቦችን በቅናሽ ዋጋ ምርቶችን በጅምላ እንዲገዙ እድል ለመስጠት ያለመ ነው። ጽንሰ-ሐሳቡ በፍጥነት ተወዳጅነትን አገኘ, እና የሳም ክለብ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ በፍጥነት ተስፋፍቷል.
የዋልማርት መነሳት
በሌላ በኩል ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን ተመሠረተ።የመጀመሪያው የዋልማርት ሱቅ በሮጀርስ አርካንሳስ ከፈተ። መጀመሪያ ላይ ዋልማርት ብዙ አይነት ምርቶችን በዝቅተኛ ዋጋ የሚያቀርብ የቅናሽ መደብር ነበር። ከጊዜ በኋላ ዋልማርት ዛሬ ወደምናውቀው ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ አደገ፣ በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮች አሉት።
በሳም ክለብ እና ዋልማርት መካከል ያለው ግንኙነት
የሳም ክለብ እና ዋልማርት የተለያዩ አካላት ሲሆኑ ሁለቱም የትልቁ የዋልማርት ኢንክ ኮርፖሬሽን አካል ናቸው። የሳም ክለብ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ሞዴሉን ለአንድ የተወሰነ የገበያ ክፍል በማቅረብ የዋልማርት ቅርንጫፍ ሆኖ ይሰራል። ይህ ግንኙነት ሁለቱም ኩባንያዎች ሀብታቸውን እንዲጠቀሙ እና ደንበኞችን የተለያዩ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል።
በየጥ
ጥ፡- ማንም ሰው በሳም ክለብ መግዛት ይችላል?
መ፡ አይ፣ የሳም ክለብ የአባልነት-ብቻ ክለብ ነው። ሆኖም አባልነት ለሁለቱም ግለሰቦች እና ንግዶች ክፍት ነው።
ጥ፡ የሳም ክለብ እና ዋልማርት አንድ ኩባንያ ናቸው?
መ፡ ሁለቱም የWalmart Inc. አካል ሲሆኑ፣ ሳም ክለብ እና ዋልማርት የራሳቸው የተለየ ኦፕሬሽን ያላቸው የተለያዩ የችርቻሮ ድርጅቶች ናቸው።
ጥ፡ የዋልማርት አባልነቴን በሳም ክለብ መጠቀም እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት እና ሳም ክለብ የተለየ የአባልነት ፕሮግራሞች አሏቸው። የዋልማርት አባልነት ለሳም ክለብ መዳረሻ አይሰጥም እና በተቃራኒው።
በማጠቃለያው የሳም ክለብ ከዋልማርት በፊት መጥቶ በ1983 ከተቋቋመ በኋላ ሁለቱም ኩባንያዎች በዋልማርት ኢንክ ጥላ ስር ያደጉ ሲሆን ለደንበኞች ብዙ አይነት ምርቶችን እና አገልግሎቶችን አቅርበዋል። የጅምላ ግዢዎችን ወይም የእለት ተእለት አስፈላጊ ነገሮችን እየፈለጉ ይሁኑ፣ ሁለቱም የሳም ክለብ እና ዋልማርት በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች መዳረሻዎች ሆነዋል።