መጀመሪያ የመጣው ሳምስ ወይም ኮስትኮ የቱ ነው?

መጀመሪያ የመጣው የሳም ወይስ ኮስትኮ?
በጅምላ ግብይት ዓለም ውስጥ፣ ሁለት ግዙፍ ሰዎች እንደ መሪ ሆነው ብቅ አሉ፡ ሳም ክለብ እና ኮስትኮ። እነዚህ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለቦች የተለያዩ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ያቀርባሉ፣ ይህም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ይስባል። ግን የሚነደው ጥያቄ ይቀራል፡ የትኛው ነው ቀድሞ የመጣው?
የሳም ክለብ መወለድ
የሳም ክለብ፣ የዋልማርት ኢንክ. ክፍል፣ ወደ ስፍራው የገባው የመጀመሪያው ነው። በ1983 በሳም ዋልተን የተመሰረተ ሲሆን አላማውም አነስተኛ ንግዶችን እና ግለሰቦችን እቃዎችን በጅምላ በዝቅተኛ ዋጋ እንዲገዙ እድል ለመስጠት ነው። የሳም ክለብ በፍጥነት ተወዳጅነትን አገኘ, እና የአባልነት ሞዴል ለወደፊቱ የመጋዘን ክለቦች ንድፍ ሆነ.
የኮስታኮ መነሳት
በሌላ በኩል ኮስትኮ ከጥቂት አመታት በኋላ በ1983 ተመሠረተ።ጄምስ ሲኔጋል እና ጄፍሪ ብሬትማን ኩባንያውን ከሳም ክለብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ፅንሰ-ሀሳብ መሰረቱ፤ ይህም ትኩረት ለአባላት ቅናሽ ምርቶችን በማቅረብ ላይ ነው። የኮስትኮ ልዩ የመሸጫ ነጥብ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት እና ልዩ የደንበኞች አገልግሎት ከተጠቃሚዎች ጋር የሚስማማ ነበር።
በየጥ
ጥ፡ የመጋዘን ክለብ ምንድን ነው?
መ፡ የመጋዘን ክበብ ምርቶችን በጅምላ በቅናሽ ዋጋ የሚሸጥ የችርቻሮ መደብር አይነት ነው። ደንበኞች እነዚህን ክለቦች ለማግኘት እና ቁጠባውን ለመጠቀም አባል መሆን አለባቸው።
ጥ፡ የሳም ክለብ እና ኮስትኮ እንዴት ይሰራሉ?
መ፡ ሁለቱም የሳም ክለብ እና ኮስትኮ የሚሰሩት በአባልነት ላይ የተመሰረተ ሞዴል ነው። ደንበኞች አባል ለመሆን አመታዊ ክፍያ ይከፍላሉ፣ ይህም ወደ መደብሩ እና ልዩ ቅናሾችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ መጀመሪያ የመጣው የሳም ክለብ ወይስ ኮስትኮ?
መልስ፡ የሳም ክለብ በ1983 የተመሰረተ ሲሆን ኮስትኮ የተመሰረተው በዚሁ አመት ነው። ነገር ግን የሳም ክለብ ከጥቂት ወራት በፊት መጀመሩን ተከትሎ ወደ ገበያ የገባ የመጀመሪያው የመጋዘን ክለብ አድርጎታል።
ጥ፡- በሳም ክለብ እና በኮስትኮ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ?
መ፡ ሁለቱም የሳም ክለብ እና ኮስትኮ ተመሳሳይ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ሲያቀርቡ፣ አንዳንድ ልዩነቶች አሉ። ኮስትኮ ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ምርቶች እና ልዩ ምርጫዎች የሚታወቅ ሲሆን ሳም ክለብ ግን ብዙ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ የበለጠ ትኩረት ያደርጋል።
በማጠቃለያው፣ የሳም ክለብ የችርቻሮ መልክዓ ምድሩን ለማስደሰት የመጀመሪያው የመጋዘን ክለብ የመሆን ማዕረግ ይይዛል። ነገር ግን፣ ሁለቱም ሳም ክለብ እና ኮስትኮ የቤተሰብ ስም ሆነዋል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች በጅምላ ሲገዙ ገንዘብ እንዲቆጥቡ እድል ይሰጣሉ። የሳም ክለብን ወይም ኮስትኮን ትመርጣለህ፣ ሁለቱም በምንገዛበት መንገድ ላይ ለውጥ አምጥተዋል እና በተወዳዳሪ የጅምላ ሽያጭ ገበያ ውስጥ ማደግ ቀጥለዋል።