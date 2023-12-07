የትኛው AI ከ ChatGPT የተሻለ ነው?

ማጠቃለያ:
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ ከOpenAI's ChatGPT የትኛው AI የተሻለ ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ይህ ጽሑፍ የተለያዩ AI ሞዴሎችን ለመዳሰስ እና ከቻትጂፒቲ ጋር ለማነፃፀር ያለመ ሲሆን ይህም በጥንካሬያቸው እና በድክመቶቻቸው ላይ ብርሃን በማብራት ነው። በጥልቅ ዘገባ፣ ጥናትና ምርምር፣ እና አስተዋይ ትንታኔ፣ አንባቢዎች ስለ AI መልክዓ ምድር እና ስለ ChatGPT ሊሆኑ ስለሚችሉ አማራጮች አጠቃላይ ግንዛቤ ያገኛሉ።
መግቢያ:
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እድገት አስመዝግቧል፣ ይህም ማሽኖች በአንድ ወቅት ለሰው ልጅ የማሰብ ችሎታ ብቻ ተደርገው ይታዩ የነበሩ ተግባራትን እንዲያከናውኑ አስችሏቸዋል። በOpenAI የተሰራው ቻትጂፒቲ ሰውን የሚመስሉ የፅሁፍ ምላሾችን የማፍለቅ ችሎታው ትኩረት ካገኘ ከእንደዚህ አይነት AI ሞዴል አንዱ ነው። ነገር ግን፣ በተለያዩ ጉዳዮች ከቻትጂፒቲ የሚበልጡ አማራጮች እንዳሉ ለማወቅ ሌሎች AI ሞዴሎችን ማሰስ አስፈላጊ ነው።
AI ሞዴሎችን ማወዳደር
1. GPT-3፡ OpenAI's GPT-3 ከቻትጂፒቲ በፊት የነበረ እና አስደናቂ ችሎታዎች አሉት። በ175 ቢሊዮን መለኪያዎች፣ ወጥነት ያለው እና በዐውደ-ጽሑፉ ተዛማጅ ምላሾችን ከማመንጨት አንፃር ChatGPTን ይበልጣል። ነገር ግን የ GPT-3 ከፍተኛ የስሌት መስፈርቶች እና ወጪ ለብዙ ተጠቃሚዎች ተደራሽ ያደርገዋል።
2. የማይክሮሶፍት DialoGPT፡ DialoGPT፣ በማይክሮሶፍት የተሰራ፣ ሌላው ከቻትጂፒቲ ጋር የሚወዳደር AI ሞዴል ነው። ረጅም ንግግሮችን በማቆየት የላቀ ነው እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና የማያዳላ ምላሾችን በማመንጨት ላይ የተሻለ ቁጥጥርን ያሳያል። ሆኖም፣ DialoGPT አጭር እና የተወሰኑ መልሶችን ከመስጠት ጋር ሊታገል ይችላል።
3. የፌስቡክ ብሌንደርቦት፡- በፌስቡክ የተፈጠረው BlenderBot በአሳታፊ እና በሚያሳዝን ውይይቶች ላይ ያተኩራል። የተለያዩ የንግግር ችሎታዎችን ያካትታል እና ብዙ ሰው መሰል ምላሾችን ሊያመነጭ ይችላል። ሆኖም BlenderBot በስልጠና መረጃው ምክንያት አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱ ወይም ትርጉም የለሽ መልሶችን ሊያወጣ ይችላል።
4. የጉግል ሜና፡ ሜና በጎግል የተዘጋጀ AI ሞዴል ሲሆን የበለጠ ተፈጥሯዊ እና አውዳዊ ምላሾችን ለመስጠት ያለመ ነው። የውይይቶችን አውድ በመረዳት እና ተዛማጅ መልሶችን በማመንጨት ላይ ያተኩራል። ሆኖም የሜና የሥልጠና መረጃ በይፋ አይገኝም፣ ይህም አፈጻጸሙን በጥልቀት ለመገምገም አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በየጥ:
Q1: ChatGPT ምንድን ነው?
A1: ChatGPT በOpenAI የተሰራ የኤአይአይ ሞዴል ሲሆን ይህም በተሰጡት ጥያቄዎች ላይ ተመስርተው ሰው የሚመስሉ የፅሁፍ ምላሾችን ይፈጥራል። የተጣጣሙ ንግግሮችን ለመረዳት እና ለማፍለቅ ትራንስፎርመር የሚባል ጥልቅ የመማሪያ ዘዴ ይጠቀማል።
Q2: ChatGPT ከሌሎች AI ሞዴሎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
A2: ChatGPT የጽሑፍ ምላሾችን በማመንጨት ረገድ አስደናቂ ቢሆንም፣ እንደ GPT-3፣ DialoGPT፣ BlenderBot እና Meena ያሉ ሌሎች የ AI ሞዴሎች በተወሰኑ ገጽታዎች ከቻትጂፒቲ ሊበልጡ የሚችሉ ልዩ ጥንካሬዎችን እና ችሎታዎችን ያቀርባሉ።
Q3: እንደ ChatGPT ያሉ የ AI ሞዴሎች የሰዎችን ውይይት መተካት ይችላሉ?
A3: የ AI ሞዴሎች ጉልህ መሻሻል ቢያደርጉም, የሰውን ንግግር ጥልቀት እና ልዩነት ከመድገም በጣም የራቁ ናቸው. የ AI ሞዴሎች ጽሑፍን በማፍለቅ ረገድ ሊረዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን የሰዎች መስተጋብር እና ግንዛቤ በዋጋ ሊተመን የማይችል ሆኖ ይቆያል።
ማጠቃለያ:
የ AI መልክዓ ምድር በተለያዩ መንገዶች ChatGPT በሚወዳደሩ ሞዴሎች የተሞላ ነው። GPT-3፣ DialoGPT፣ BlenderBot እና Meena ሁሉም ልዩ ጥንካሬዎችን እና ድክመቶችን ወደ ጠረጴዛው ያመጣሉ ። ቻትጂፒቲ በአስደናቂው የጽሑፍ የማመንጨት ችሎታዎች ትኩረትን ቢያገኝም፣ ልዩ ፍላጎቶችን እና ምርጫዎችን ለማሟላት አማራጭ AI ሞዴሎችን ግምት ውስጥ ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው። AI በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ አዳዲስ ሞዴሎች ብቅ ሊሉ ይችላሉ, ይህም የሰውን መሰል የውይይት እድሎችን የበለጠ ያሰፋዋል.
ምንጮች:
- ክፍት AI; openai.com
- የማይክሮሶፍት ምርምር; microsoft.com
- ፌስቡክ AI; ai.facebook.com
- ጎግል AI፡- ai.google