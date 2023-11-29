የጠፈር ጣቢያ የት ነው የሚገኘው?

ርዕስ፡ የጠፈር ጣቢያውን እንቆቅልሽ መገኛ መግለጥ፡ የሰለስቲያል ድንቅ
መግቢያ:
የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሰው ምህንድስና እና የአለም አቀፍ ትብብር አስደናቂ ተግባር ነው። ከምድር ገጽ 408 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚዞረው፣ አይኤስኤስ የሰው ልጅ ከፕላኔታችን በላይ ያለውን እውቀት እና ፍለጋን ለማሳየት ምልክት ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የጠፈር ጣቢያውን አስደናቂ ቦታ በጥልቀት እንመረምራለን ፣ ምህዋሩን ፣ ጠቀሜታውን እና ከአቀማመጡ ጋር ተያይዘው ስላሉት ተግዳሮቶች።
ምህዋርን መረዳት፡-
አይኤስኤስ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ይከተላል፣ ይህም ለብዙ ምክንያቶች ወሳኝ ነው። በመጀመሪያ፣ በሊዮ ውስጥ መሆን የጠፈር ጣቢያው ከምድር መከላከያ ማግኔቶስፌር ውስጥ እንዲቆይ ያስችለዋል፣ ይህም ከጎጂ የጠፈር ጨረሮች ይጠብቀዋል። በተጨማሪም፣ በአንፃራዊነት ወደ ምድር የቀረበ ቅርበት ቀላል የማቅረብ ተልእኮዎችን እና የሰራተኞች ሽክርክርን ያስችላል።
አይ ኤስ ኤስ ፕላኔታችንን በሰአት በ28,000 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ይሽከረከራል፣ በቀን በግምት 15.5 ምህዋርን ያጠናቅቃል። ይህ ማለት በጣቢያው ላይ ያሉት ጠፈርተኞች በየ 45 ደቂቃው አስደናቂ የፀሐይ መውጣት እና ስትጠልቅ ይመሰክራሉ። ምህዋር በጥንቃቄ የሚሰላው በመሬት ስበት ኃይል እና በጣቢያው ፍጥነት በሚፈጠረው ሴንትሪፉጋል ሃይል መካከል ያለውን ስስ ሚዛን ለመጠበቅ ሲሆን ይህም የተረጋጋ አቅጣጫን ያረጋግጣል።
የምደባ ግምት፡-
ለአይኤስኤስ ተስማሚ ቦታ መምረጥ በዓለም ዙሪያ የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ እና ትብብርን ያካትታል። በውሳኔ አሰጣጡ ሂደት ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል፣ ከእነዚህም መካከል፡-
1. ተደራሽነት፡ የስፔስ ጣቢያው ምህዋር ለመደበኛ ዳግም አቅርቦት ተልእኮ እና ለሰራተኞች ሽክርክር ተደራሽ መሆን ነበረበት። የቦታዎችን ማስወንጨፊያ ቅርበት እና የጠፈር መንኮራኩሮችን የመቀየር ችሎታ ቁልፍ ጉዳዮች ነበሩ።
2. ደህንነት፡ አይ ኤስ ኤስ ከጎጂ ጨረር ለመከላከል በምድር ማግኔቶስፌር ውስጥ መቀመጥ ነበረበት። በጣም ርቆ ማስቀመጥ የጠፈር ተመራማሪዎችን ለተጨማሪ አደጋዎች ያጋልጣል።
3. ግንኙነት፡ በምድር ላይ ካሉ ተልዕኮ ቁጥጥር ማዕከላት ጋር የማያቋርጥ ግንኙነትን ማቆየት ለሰራተኞቹ ደህንነት እና ስኬት ወሳኝ ነው። ስለዚህ፣ የአይኤስኤስ ምህዋር ያልተቋረጡ የመገናኛ ግንኙነቶችን ለማረጋገጥ ያስፈልጋል።
4. ሳይንሳዊ ምርምር፡- አይኤስኤስ በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ የተለያዩ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ለማካሄድ ልዩ መድረክ ሆኖ ያገለግላል። ምህዋርዋ እነዚህን የምርምር ጥረቶች ማስተናገድ ነበረበት፣ ይህም ለምርጥ ሁኔታዎች እና መረጃ መሰብሰብ ያስችላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ1. አይኤስኤስን ከምድር እንዴት ማየት እችላለሁ?
A1. አይኤስኤስ በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ለዓይን ይታያል. እንደ NASA's Spot the Station (https://spotthestation.nasa.gov/) ያሉ ድረ-ገጾች በሌሊት ሰማይ ላይ የጠፈር ጣቢያውን መቼ እና የት እንደሚፈልጉ የእውነተኛ ጊዜ መረጃ ይሰጣሉ።
ጥ 2. አይኤስኤስ ምህዋሩን ሊለውጠው ይችላል?
A2. አዎ፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አይኤስኤስ ምህዋሩን ማስተካከል ይችላል። ይህ የሚከናወነው በሩሲያ የጣቢያው ክፍል ወይም በመጎብኘት የጠፈር መንኮራኩሮች ላይ ግፊቶችን በመጠቀም ነው ፣ ይህም አስፈላጊውን ግፊት ይሰጣል ።
ጥ3. አይኤስኤስ ከጠፈር ፍርስራሾች ጋር ቢጋጭ ምን ይከሰታል?
A3. አይኤስኤስ ከጠፈር ፍርስራሾች ጋር የመጋጨት አደጋን ለመቀነስ የመከላከያ እና የመንቀሳቀስ ችሎታዎች አሉት። ሊከሰት የሚችል ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ጣቢያው ምህዋሩን ለመለወጥ እና እቃውን ለማስወገድ "ቆሻሻን ለማስወገድ" ማድረግ ይችላል.
ጥ 4. አይኤስኤስ በምህዋር ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
A4. ISS ቢያንስ እስከ 2024 ድረስ በስራ ላይ እንደሚቆይ ይጠበቃል፣ እድሜውን የበለጠ ለማራዘም ውይይቶች እየተደረጉ ነው። የወደፊት ዕቅዶች ከአይኤስኤስ ወደ ጨረቃ መግቢያ በር፣ ጨረቃን ወደ ሚዞር የጠፈር ጣቢያ መሸጋገርን ያካትታሉ።
ማጠቃለያ:
የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ የሚገኝበት ቦታ የሰው ልጅ የፈጠራ ችሎታ እና የአለም አቀፍ ትብብር ማሳያ ነው። የስትራቴጂካዊ ምደባው የሰራተኞቹን ደህንነት ያረጋግጣል, ሳይንሳዊ ምርምርን ያመቻቻል እና መደበኛ የማጓጓዣ ተልእኮዎችን ይፈቅዳል. የጠፈርን ምስጢራት ማሰስ ስንቀጥል፣ አይኤስኤስ የሰው ልጅ ስኬት ምልክት ሆኖ ያገለግላል፣ ትውልዶች ወደ ኮከቦች እንዲደርሱ ያነሳሳል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፡ https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station