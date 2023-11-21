የዋልማርት ባለቤት ከየት ነው የመጣው?
በችርቻሮ አለም ዋልማርት የቤተሰብ ስም ነው። በግዙፉ መገኘት እና አለም አቀፋዊ ተደራሽነት፣ የዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት አመጣጥ እና ከስኬቱ በስተጀርባ ስላለው ሰው መገረም ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ የዋልማርት ባለቤት ከየት ነው የመጣው?
በአሁኑ ጊዜ የዋልማርት ባለቤት የዋልተን ቤተሰብ ነው። በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በአለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ለመሆን በቅቷል። ነገር ግን፣ ሳም ዋልተን በ1992 ካለፈ በኋላ፣ የዋልማርት ባለቤትነት ወደ ወራሾቹ፣ በተለይም ልጆቹ እና የልጅ ልጆቹ ተላልፏል።
የዋልተን ቤተሰብ በዜግነት አሜሪካዊ ያደርጋቸዋል። በተለይም በደቡብ የአገሪቱ ክልል ውስጥ ከሚገኘው የአርካንሳስ ግዛት የመጡ ናቸው. ሳም ዋልተን ራሱ የተወለደው በኪንግፊሸር፣ ኦክላሆማ ውስጥ ነው፣ ነገር ግን በኋላ ወደ አርካንሳስ ተዛወረ፣ እዚያም ሮጀርስ ውስጥ የመጀመሪያውን የዋልማርት መደብር አቋቋመ።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት የአሁኑ ባለቤት ማን ነው?
መ፡ የአሁን የዋልማርት ባለቤት የዋልተን ቤተሰብ፣የኩባንያው መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች ናቸው።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ የመጣው ከየት ነው?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ ከዩናይትድ ስቴትስ በተለይም ከአርካንሳስ ግዛት ነው።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርትን ባለቤትነት እንዴት አገኘ?
መልስ፡ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን በ1992 ከሞተ በኋላ የኩባንያውን ባለቤትነት ለወራሾቹ በተለይም ልጆቹ እና የልጅ ልጆቹ አሳልፎ ሰጥቷል።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ በWalmart የዕለት ተዕለት ተግባራት ውስጥ ይሳተፋል?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በዋልማርት ውስጥ ጉልህ የሆነ ባለቤትነት ቢኖራቸውም፣ በኩባንያው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በቀጥታ አይሳተፉም። ዋልማርት የሚሰራው ስራውን በሚቆጣጠሩ የስራ አስፈፃሚዎች እና አስተዳዳሪዎች ቡድን ነው።
ለማጠቃለል የዋልማርት ባለቤት የሆነው የዋልተን ቤተሰብ ከዩናይትድ ስቴትስ በተለይም ከአርካንሳስ ግዛት ነው። በኩባንያው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖራቸውም የእነርሱ ባለቤትነት እና ውርስ የችርቻሮ ግዙፉን ስኬት ቀጥሏል።