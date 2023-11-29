ጨረቃ በፀሐይ ሥርዓት ውስጥ የት አለ?

ርዕስ፡ የጨረቃ አቀማመጥ በሶላር ሲስተም፡ የኮስሚክ ዳንስዋን ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
የምድር የሰማይ ጓደኛ የሆነችው ጨረቃ የሰውን ልጅ በእውነተኛ ውበቷ እና እንቆቅልሽ መገኘቱን ለዘመናት ስትማርክ ቆይታለች። በእኛ የምሽት ሰማይ ውስጥ በጣም ብሩህ ነገር እንደመሆኑ መጠን ስፍር ቁጥር የሌላቸው አፈ ታሪኮችን፣ አፈ ታሪኮችን እና ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን አነሳስቷል። ነገር ግን ጨረቃ በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ባለው ሰፊ ስፋት ውስጥ በትክክል የት ነው የምትኖረው? በዚህ ጽሁፍ የጨረቃን አቀማመጥ፣ ከምድር ጋር ያላትን ግንኙነት እና በፀሀይ ሰፈር ውስጥ የምታደርገውን የኮስሚክ ዳንስ እንመለከታለን።
የፀሐይ ስርዓትን መረዳት;
የጨረቃን መገኛ ከመመልከታችን በፊት የፀሀይ ስርዓትን በአጭሩ እንገልፃለን። ሥርዓተ ፀሐይ ፀሐይን፣ የፕላኔቷን ቤተሰቧን፣ ጨረቃዎቻቸውን፣ አስትሮይድ፣ ኮሜት እና ሌሎች በፀሐይ የስበት ኃይል የተሳሰሩ የሰማይ አካላትን ያካትታል። በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን ወደ ጠፈር ይዘልቃል፣ ነገር ግን ጨረቃ ወደ ቤታችን ፕላኔታችን በአንፃራዊነት ትቀራለች።
የጨረቃ ምህዋር፡-
ጨረቃ ምድርን በትንሹ ሞላላ በሆነ መንገድ ትዞራለች፣ የጨረቃ ምህዋር በመባል ይታወቃል። ይህ ምህዋር ፍፁም ክብ አይደለም፣ ይህም ጨረቃ ከምድር ያለው ርቀት በየወሩ ዑደቷ ሁሉ እንዲለያይ ያደርገዋል። በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ (ፔሪጂ) ጨረቃ በግምት 363,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች ፣ በሩቅዋ (አፖጊ) ላይ ግን ወደ 405,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትደርሳለች።
የሚገርመው ነገር የጨረቃ ምህዋር ቋሚ ባይሆንም ቀስ በቀስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ይሄዳል። የጨረቃ ውድቀት በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት የሚከሰተው በመሬት እና በጨረቃ መካከል ባለው የስበት መስተጋብር ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ጨረቃ በየአመቱ ከምድር በግምት 3.8 ሴንቲሜትር ይርቃል።
የጨረቃ አቀማመጥ በሶላር ሲስተም ውስጥ፡-
ጨረቃ ምድርን ስትዞር፣ እንደ ፕላኔት እንዳልተመደበች ልብ ሊባል ይገባል። ይልቁንም እንደ ተፈጥሯዊ ሳተላይት ወይም ጨረቃ ተከፋፍሏል. በእርግጥ ጨረቃ የምድር ብቸኛዋ የተፈጥሮ ሳተላይት ነች፣ ይህም ልዩ እና አስደናቂ የሰማይ አካል ያደርጋታል።
በፀሃይ ስርአት ውስጥ ካለው ቦታ አንፃር፣ ጨረቃ በምድር ስበት ተጽእኖ ውስጥ ይኖራል። ከፕላኔታችን 384,400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች፣ ይህም የማይነጣጠል የጠፈር አጋርነት ነው። ይህ ቅርበት ጨረቃ በምድር ላይ የተለያዩ ተጽእኖዎችን እንድታደርግ ያስችለዋል፣ ለምሳሌ የውቅያኖስ ሞገድ መፍጠር እና የፕላኔታችንን የዘንባባ ዘንበል ማረጋጋት።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1: ጨረቃ እንደ ፕላኔት ሊቆጠር ይችላል?
መ1፡ አይ፣ ጨረቃ እንደ ፕላኔት አልተመደበችም። ምድርን የምትዞር የተፈጥሮ ሳተላይት ነች።
Q2፡ ጨረቃ የራሷ ጨረቃ አላት?
መ2፡ አይ፣ ጨረቃ የራሷ ጨረቃ የላትም። እሱ የምድር ሳተላይት ብቻ ነው።
Q3: ጨረቃ የምድርን ማዕበል እንዴት ይነካዋል?
መ 3፡ የጨረቃ የስበት ኃይል በምድር ላይ የውቅያኖስ ሞገድ መነሳት እና መውደቅን የሚያስከትሉ ማዕበል ሀይሎችን ይፈጥራል።
ጥ 4፡ ጨረቃ ከምድር እየራቀች ነው?
መ 4፡ አዎን፣ የጨረቃ ውድቀት ተብሎ በሚታወቀው ክስተት ጨረቃ ቀስ በቀስ ከምድር እየራቀች ነው።
ማጠቃለያ:
ጨረቃ በሶላር ሲስተም ውስጥ ያላት አቀማመጥ የሰለስቲያል አካላት ውስብስብ ዳንስ ማሳያ ነው። የምድር ብቸኛ የተፈጥሮ ሳተላይት እንደመሆኗ መጠን የጨረቃ ቅርበት እና የስበት ተጽእኖ የፕላኔታችንን ታሪክ ቀርጾ በተለያዩ የተፈጥሮ ክስተቶች ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ቀጥሏል። የጨረቃን ምህዋር እና በፀሃይ ስርአት ውስጥ ያላትን ቦታ በመረዳት፣ በዙሪያችን ላሉት የጠፈር ድንቆች ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን።