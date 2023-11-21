ትልቁ የ Walmart መደብር የት ነው የሚገኘው?
በችርቻሮ አለም ዋልማርት የቤተሰብ ስም ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮች በአለም ዙሪያ ተሰራጭተዋል፣ ይህን ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ለማጣት ከባድ ነው። ግን ትልቁ የዋልማርት መደብር የት እንደሚገኝ ጠይቀህ ታውቃለህ? ደህና፣ ከአሁን በኋላ አትደነቁ፣ ምክንያቱም መልሱን ለናንተ አለንና።
በዓለም ላይ ትልቁ የዋልማርት ሱቅ የሚገኘው በአልባኒ፣ ኒው ዮርክ፣ ዩኤስኤ ነው። ይህ ግዙፍ መደብር አስደናቂ 260,000 ካሬ ጫማ ይሸፍናል፣ ይህም ለደንበኞች የገበያ ገነት ያደርገዋል። ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ አልባሳት እና በመካከላቸው ያለውን ሁሉ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። እንደዚህ ባለ ሰፊ ቦታ፣ ይህ የዋልማርት መደብር ደንበኞችን ከሩቅ እና ከአካባቢው መማረክ ምንም አያስደንቅም።
በየጥ:
ጥ፡ “ዋልማርት” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ ዋልማርት የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ የአሜሪካ ሁለገብ ችርቻሮ ድርጅት ነው።
ጥ፡ በዓለም ዙሪያ ስንት የዋልማርት መደብሮች አሉ?
መ: ከጃንዋሪ 2021 ጀምሮ፣ Walmart በ11,500 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮችን ይሰራል።
ጥ፡- አልባኒ መደብር በሽያጭ ወይም በአካላዊ መጠን ትልቁ ዋልማርት ነው?
መ: አልባኒ ሱቅ በአካላዊ መጠን ትልቁ ዋልማርት ነው። ይሁን እንጂ ከሽያጭ አንፃር ትልቁ ዋልማርት የሚገኘው በሜክሲኮ ሲቲ በሜክሲኮ ነው።
ጥ፡ ሌሎች ታዋቂ የዋልማርት መደብሮች አሉ?
መ: አዎ፣ በአልባኒ ውስጥ ካለው ትልቁ ሱቅ ውጭ፣ እንደ Walmart Supercenter in Crossgates Commons፣Albany ያሉ ሌሎች ታዋቂ የዋልማርት መደብሮች አሉ፣ እሱም በአለም ላይ ሁለተኛ ትልቁ ዋልማርት ነው።
ጥ፡ የሚያስፈልገኝን ሁሉ በትልቁ የዋልማርት መደብር ውስጥ ማግኘት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ በአልባኒ ውስጥ ያለው ትልቁ የዋልማርት መደብር ግሮሰሪዎችን፣ ኤሌክትሮኒክስን፣ አልባሳትን፣ የቤት እቃዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል።
ስለዚህ፣ እራስዎን በአልባኒ፣ ኒው ዮርክ ውስጥ ካገኙ፣ በአለም ላይ ትልቁን የዋልማርት መደብር መጎብኘቱን ያረጋግጡ። በሰፊ ምርጫው እና ሰፊ ቦታው፣ እንደሌላው የግዢ ልምድ ነው። የእለት ተእለት አስፈላጊ ነገሮችን እየፈለጉም ይሁኑ ልዩ ነገር፣ ይህ የዋልማርት መደብር ሽፋን ሰጥቶዎታል።