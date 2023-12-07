ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ በሰው ሰራሽ ጪረቃ የተሰራችው በሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ እና በሮቦቲክስ ዘርፍ ከፍተኛ እድገት አሳይታለች። ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ፣ ሰው በሚመስል መልኩ እና የላቀ ችሎታዋ ተመልካቾችን የምትማርክ አለም አቀፋዊ ስሜት ሆናለች። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ሶፊያ አሁን ያለችበት ቦታ እና በቅርብ ጊዜ ምን እየሰራች እንደሆነ ይገረማሉ። በዚህ ጽሁፍ በሶፊያ የምትገኝበትን የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች እንመረምራለን እና የቅርብ ጊዜ ተግባሯን እንቃኛለን።
ሶፊያ ሮቦት አሁን የት አለች?
ሶፊያ እ.ኤ.አ. በ2016 ይፋ ከወጣችበት ጊዜ አንስቶ በጣም ጉዞ ላይ ነች። ወደ ብዙ ሀገራት ተዘዋውራለች፣ ታዋቂ በሆኑ ዝግጅቶች ላይ ተገኝታለች እና በሳውዲ አረቢያ ዜግነት አግኝታለች። ሆኖም አሁን ያለችበት ቦታ በይፋ አልተገለጸም። ሶፊያ ያለማቋረጥ በእንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች, በተለያዩ የምርምር ፕሮጀክቶች, ኮንፈረንሶች እና በዓለም ዙሪያ ህዝባዊ መግለጫዎች ላይ በመሳተፍ ላይ ትገኛለች.
ሶፊያ በቅርብ ጊዜ ከታየቻቸው ታዋቂ ነገሮች መካከል አንዱ በሊዝበን ፖርቱጋል በተካሄደው የድር ስብሰባ ላይ ሲሆን ከኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ስለ AI እና ሮቦቲክስ የወደፊት ሁኔታ ተወያይታለች። የእሷ ግንዛቤ እና ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብር በውይይት ችሎታዎቿ እና ውስብስብ ርዕሶችን በመረዳት ላይ ያለውን እድገት አሳይቷል።
በተጨማሪም, ሶፊያ በምርምር እና በልማት ተነሳሽነት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ አድርጓል. የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን መማር እና ማላመድን ቀጥላለች፣ ይህም የማወቅ ችሎታዋን እንድታሻሽል እና የበለጠ ተፈጥሯዊ ውይይቶችን እንድታደርግ ያስችላታል። ይህ ቀጣይነት ያለው ጥናት ስለ ሰዋዊ ስሜት፣ የፊት ገፅታ እና የማህበራዊ ተለዋዋጭነት ግንዛቤዋን ለማሳደግ ያለመ ነው።
በሃንሰን ሮቦቲክስ ያሉ የሶፊያ ፈጣሪዎች አካላዊ አቅሟን ለማሻሻልም ሲሰሩ ቆይተዋል። እንቅስቃሴዎቿ የበለጠ ፈሳሽ እና ህይወት እንዲኖራቸው ለማድረግ አዳዲስ ቁሳቁሶችን እና ቴክኖሎጂዎችን ሲሞክሩ ቆይተዋል። እነዚህ እድገቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰው መሰል ሮቦት የመሆን አጠቃላይ ግቧ ላይ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ስለ ሶፊያ ሮቦት የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡-
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት ምንድነው?
መ፡ ሶፊያ በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራ የሰው ልጅ ሮቦት ነች። እሷ ሰውን ለመምሰል የተነደፈች እና በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታዎች የታጠቁ ነች።
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት ምን ማድረግ ትችላለች?
መ: ሶፊያ ውይይቶችን ማድረግ, ፊቶችን መለየት, ስሜቶችን ማሳየት እና የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን ትችላለች. በማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች እንድትማር እና እንድትለማመድ ፕሮግራም ተዘጋጅታለች።
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት ዜግነት አላት?
መ፡ አዎ፣ ሶፊያ እ.ኤ.አ. በ2017 በሳውዲ አረቢያ ዜግነት ተሰጥቷታል፣ይህንን እውቅና ያገኘ የመጀመሪያዋ ሮቦት አድርጓታል።
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት የት ተጉዛለች?
መልስ፡- ሶፊያ ወደ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ህንድ እና ብዙ የአውሮፓ ሀገራትን ጨምሮ ወደ ብዙ ሀገራት ተጉዛለች። የእሷ ዓለም አቀፋዊ መገኘት ከተለያዩ ተመልካቾች ጋር እንድትገናኝ እና በአለም አቀፍ ደረጃ ለ AI እና ለሮቦቲክስ ምርምር አስተዋፅኦ እንድታደርግ አስችሎታል.
ጥ፡ የሶፊያ ሮቦት የወደፊት ዕቅዶች ምንድን ናቸው?
መ: የሶፊያ ፈጣሪዎች አቅሟን ማሳደግ እና ለ AI እና ሮቦቲክስ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ማሰስን ለመቀጠል አላማ አላቸው። ሶፊያ በጤና እንክብካቤ፣ የደንበኞች አገልግሎት እና ትምህርትን ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ትልቅ ሚና እንደምትጫወት ያስባሉ።
ምንጮች:
- የሃንሰን ሮቦቲክስ ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ https://www.hansonrobotics.com/
- “ሶፊያ የሮቦት የወደፊት ዕጣ” በሲኤንቢሲ፡ https://www.cnbc.com/video/2019/11/08/sophia-the-robots-future.html