ፕሉቶ በሶላር ሲስተም ውስጥ የት አለ?

ርዕስ፡ ፕሉቶን እንደገና ማግኘቱ፡ በፀሃይ ስርአታችን ውስጥ ያለውን ቦታ ሚስጥሮች ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
በአንድ ወቅት የስርዓታችን ዘጠነኛ ፕላኔት ተብሎ የሚጠራው ፕሉቶ ለብዙ አሥርተ ዓመታት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ወዳጆችን ቀልብ ስቧል። ነገር ግን፣ በ2006 እንደ ድንክ ፕላኔት መፈረጁ ክርክሮችን አስነስቷል እና ብዙዎች በእኛ ኮስሚክ ሰፈር ስላለው ትክክለኛ ቦታ እንዲገረሙ አድርጓል። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ፕሉቶ በሶላር ሲስተም ውስጥ የት እንደሚኖር አሁን ያለውን ግንዛቤ በጥልቀት እንመረምራለን ፣ ይህም ልዩ ባህሪያቱን እና ምስጢሩን እየፈታ ስላለው ቀጣይ ሳይንሳዊ ፍለጋ።
የፕሉቶ ምህዋርን መረዳት፡-
የፕሉቶ ምህዋር በጣም ሞላላ ነው፣ ይህም ማለት ፍፁም ከሆነው ክብ በእጅጉ ያፈነግጣል። ፕሉቶ በፀሐይ ዙሪያ አንድ ምህዋር ለመጨረስ በግምት 248 የምድር ዓመታት ይወስዳል። ሞላላ መንገዱ በምህዋሯ ለ20 ዓመታት ያህል ከኔፕቱን ይልቅ ወደ ፀሀይ እንድትቀርብ ያደርጋታል፣ በዚህ ወቅት ከፀሀይ ርቀት አንፃር ስምንተኛ ፕላኔት ያደርጋታል።
የፕሉቶ ከፀሐይ ያለው ርቀት፡-
የፕሉቶ አማካኝ ከፀሐይ ያለው ርቀት ወደ 3.67 ቢሊዮን ማይል (5.91 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር) ነው። ይሁን እንጂ በኤሊፕቲካል ምህዋር ምክንያት ይህ ርቀት በጣም ሊለያይ ይችላል. ፕሉቶ ወደ ፀሀይ ቅርብ በሆነ አቀራረብ፣ ፔሪሄልዮን በመባል የሚታወቀው ወደ 2.66 ቢሊዮን ማይል (4.28 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር) ሊጠጋ ይችላል። በተቃራኒው፣ ፕሉቶ በጣም ርቆ በሚገኝበት ቦታ፣ አፌሊዮን ተብሎ የሚጠራው ከፀሀይ እስከ 4.67 ቢሊዮን ማይል (7.5 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ ይገኛል።
የፕሉቶ አቋም በኩይፐር ቀበቶ፡-
ፕሉቶ በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ኩይፐር ቤልት በመባል የሚታወቅ ክልል አካል ነው። የኩይፐር ቀበቶ እጅግ በጣም ብዙ የበረዶ አካላት፣የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ምስረታ የተረፈ ነው። ይህ ክልል ከኔፕቱን ምህዋር በላይ የሚዘልቅ ሲሆን ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድንክ ፕላኔቶች፣ አስትሮይድ እና ኮከቦች መኖሪያ ነው። በ 1930 የፕሉቶ ግኝት በዚህ ሩቅ ክልል ውስጥ ያለውን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ምልክት አድርጓል።
የፕሉቶ ልዩ ባህሪያት፡-
ፕሉቶ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት የሰማይ አካላት የሚለዩት በርካታ አስደናቂ ገጽታዎች አሉት። የመሬቱ ገጽታ የድንጋይ እና የበረዶ ድብልቅ ነው, ቀጭን ከባቢ አየር በዋነኝነት ናይትሮጅን ያካትታል. በተጨማሪም ፕሉቶ ቻሮን የተባለች ትልቅ ጨረቃን ትመካለች፣ይህም ከፕሉቶ ጋር ሲወዳደር በጣም ግዙፍ ከመሆኑ የተነሳ ሁለቱ አካላት የጋራ የስበት ማዕከልን ይዞራሉ፣ ይህም ሁለትዮሽ ስርዓትን ይፈጥራል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1: ለምንድነው ፕሉቶ እንደ ድንክ ፕላኔት እንደገና የተከፋፈለው?
መ1፡ እ.ኤ.አ. በ 2006 ፣ የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን (አይኤዩ) የሰማይ አካላትን የመመደብ መስፈርቶችን እንደገና ገለፀ። በአዲሱ ፍቺ መሰረት ፕላኔት ምህዋሯን ከሌሎች ፍርስራሾች ማጽዳት አለበት። ፕሉቶ ምህዋሯን በ Kuiper Belt ውስጥ ካሉ ሌሎች ነገሮች ጋር ስለሚጋራ ፣እንደ ድንክ ፕላኔት ተመደበ።
Q2፡ ፕሉቶ በኩፐር ቀበቶ ውስጥ ትልቁ ድንክ ፕላኔት ነው?
መ2፡ አይ፣ ፕሉቶ በኩይፐር ቤልት ውስጥ ትልቁ ድንክ ፕላኔት አይደለም። ኤሪስ፣ ሌላዋ ድንክ ፕላኔት፣ ከፕሉቶ ትንሽ ይበልጣል።
Q3: ፕሉቶን ለማሰስ የጠፈር መንኮራኩሮችን መላክ እንችላለን?
መ3፡ አዎ፣ የናሳ አዲስ አድማስ የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በጁላይ 2015 የፕሉቶን በረራ ሰርቷል፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የቅርብ ምስሎችን እና ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎችን አቅርቦልናል። ተልዕኮው ስለ ፕሉቶ ገጽ፣ ከባቢ አየር እና ጨረቃ አስደናቂ ዝርዝሮችን አሳይቷል።
ማጠቃለያ:
ፕሉቶ በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ በ Kuiper Belt ውስጥ እንደ ድንክ ፕላኔት ያለው ቦታ የዚህን የሩቅ ክልል ተለዋዋጭነት የመረዳት ፍላጎት አድሷል። እንደገና መፈረጁ ስለ ፕሉቶ ያለንን አመለካከት ለውጦ ሊሆን ቢችልም፣ ለአሰሳ እና ለሳይንሳዊ ግኝቶች አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል። ይህን እንቆቅልሽ አለም ማጥናታችንን ስንቀጥል፣በየጊዜው እየሰፋ ባለው የጠፈር ሰፈር ውስጥ ያሉትን ሚስጥሮች እየገለጥን ነው።
ምንጮች:
– ናሳ – የፀሐይ ሥርዓት ፍለጋ፡ [URL]
- ዓለም አቀፍ የሥነ ፈለክ ሕብረት፡ [URL]