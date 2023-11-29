Pleiades በሰማይ ውስጥ የት ነው የሚገኘው?

አርእስት፡ የሰለስቲያል ውበትን መግለጥ፡ በሰፊ ሰማይ ውስጥ የፕሌያድስን ቦታ ማወቅ
መግቢያ:
ፕሌያድስ፣ እንዲሁም ሰባቱ እህቶች በመባልም የሚታወቁት፣ የሰውን ልጅ ለዘመናት ሲማርክ የኖረ የሚማርክ የኮከብ ስብስብ ነው። የሰማይ ውበቱ እና በተለያዩ ባህሎች ውስጥ ያለው ታዋቂነት ሊመረመር የሚገባው የሰማይ ድንቅ ያደርገዋል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ፕሌያድስ በሰማይ የሚገኝበትን ቦታ በጥልቀት እንመረምራለን፣ ምስጢሮቹን እየገለጥን እና አስፈላጊነቱን በብርሃን ላይ እናብራለን።
Pleiades መረዳት፡
ፕሌያድስ በታውረስ፣ በሬው ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ክፍት የኮከብ ስብስብ ነው። ከተመሳሳይ የአጽናፈ ሰማይ ደመና ጋዝ እና አቧራ የተወለዱ ትኩስ ፣ ወጣት ኮከቦችን ያቀፈ ነው። ክላስተር ወደ 100 ሚሊዮን ዓመታት ያህል ዕድሜ እንዳለው ይገመታል እና በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ ነው ፣ በ 440 የብርሃን ዓመታት ርቀት።
Pleiadesን ማግኘት፡
በሌሊት ሰማይ ውስጥ ፕሌይድስን ለማግኘት እራስዎን ከታውረስ ህብረ ከዋክብት ጋር በደንብ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ታውረስ ከዞዲያክ ህብረ ከዋክብት አንዱ ሲሆን በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በክረምት እና በፀደይ መጀመሪያ ላይ ሊታይ ይችላል. ልዩ ቅርጹ ከበሬ ጋር ይመሳሰላል፣ የ V ቅርጽ ያለው የሃያድስ ክላስተር ጭንቅላትን ይፈጥራል እና የፕሌይድ ክላስተር በትከሻው ላይ ይቀመጣል።
ፕሌያድስን ለማግኘት የኦሪዮን ቀበቶ የሆነውን ሌላ ታዋቂ ህብረ ከዋክብትን የሚፈጥሩትን ሶስት ኮከቦች በመለየት ይጀምሩ። በምስራቅ በኩል ባለው ቀበቶ ኮከቦች በኩል ምናባዊ መስመርን ይከተሉ እና የሰለስቲያል በሬን አይን የሚያመለክት ደማቅ ብርቱካናማ ኮከብ Aldebaran ያጋጥምዎታል። በመቀጠል፣ ትንሽ፣ የታመቀ የከዋክብት ቡድን በመመስረት የፕሌያድስ ክላስተርን በአቅራቢያ ያገኛሉ።
የፕሌይድስ ጠቀሜታ፡-
ፕሌያድስ በተለያዩ ሥልጣኔዎች ውስጥ ትልቅ ባህላዊ እና አፈታሪካዊ ጠቀሜታ አለው። በግሪክ አፈ ታሪክ፣ ፕሌያድስ ሰባት እህቶች፣ የአትላስ እና የፕሊዮን ሴት ልጆች ነበሩ። ከኦሪዮን ማሳደድ ለመጠበቅ በዜኡስ ወደ ከዋክብት ተለውጠዋል። ፕሌያድስ በጥንታዊ ስልጣኔዎች የግብርና የቀን መቁጠሪያ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል, ለወቅታዊ ለውጦች እና ለፀደይ መድረሱን እንደ ጠቋሚ ሆኖ ያገለግላል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡- ፕሌይድስ በባዶ ዓይን ሊታይ ይችላል?
መ1፡ አዎ፣ ፕሌያድስ መጠነኛ የብርሃን ብክለት ባለባቸው የከተማ አካባቢዎች እንኳን ለዓይን በቀላሉ ይታያል። የእሱ የተለየ የከዋክብት ስብስብ ለከዋክብት ተመልካቾች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ታዋቂ ኢላማ ያደርገዋል።
ጥ 2፡ ፕሌይድስ ዓመቱን በሙሉ ይታያል?
መ2፡ ፕሌያድስ ለዓመቱ ጉልህ ክፍል ይታያል፣ ነገር ግን ታይነቱ በተመልካቹ ቦታ እና በዓመቱ ጊዜ ይወሰናል። በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በክረምት እና በፀደይ መጀመሪያ ላይ በጣም ታዋቂ ነው.
ጥ 3፡ የፕሌይዴስ ሌላ ስሞች አሉን?
መ3፡ አዎ፣ ፕሌያድስ በተለያዩ ባህሎች በተለያዩ ስሞች ይታወቃል። ከተለዋጭ ስሞች መካከል አንዳንዶቹ ሰባት እህቶች፣ ሱባሩ (በጃፓን) እና M45 (ሜሲየር 45) በሥነ ፈለክ ካታሎጎች ውስጥ ያካትታሉ።
ጥ 4፡ ስለ ፕሌያድስ አስደሳች እውነታዎች አሉ?
A4: በእርግጥ! Pleiades የሚያምር ዘለላ ብቻ ሳይሆን የሳይንሳዊ ፍላጎት ርዕሰ ጉዳይ ነው። ከ1,000 በላይ የተረጋገጡ አባላትን የያዘ ሲሆን በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች በአንዳንድ ኮከቦቹ ዙሪያ አቧራማ ዲስክ እንዳለ ይጠቁማሉ ይህም ፕላኔት የመፍጠር እድልን ፍንጭ ይሰጣል።
ማጠቃለያ:
ፕሌያድስ፣ በሌሊት ሰማይ ላይ በአስደናቂ ሁኔታ መገኘቱ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ ተመልካቾችን መማረኩን ቀጥሏል። በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያለውን ቦታ በመረዳት እና ባህላዊ ጠቀሜታውን በመመርመር ለዚህ የሰማይ ዕንቁ ያለንን አድናቆት እናሳድጋለን። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ የሌሊት ሰማይን ስትመለከቱ፣ ፕሌያድስን መፈለግዎን እና በሰለስቲያል ግርማው መደነቅዎን ያስታውሱ።