የዋልማርት ትርፍ የት ይሄዳል?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ጥቂት ስሞች እንደ ዋልማርት የሚታወቁ ናቸው። በሱቆች ሰፊ አውታር እና በመስመር ላይ መገኘት፣ ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ትርፍ ያስገኛል። ግን ያ ሁሉ ገንዘብ የት እንደሚሄድ አስበህ ታውቃለህ? የዋልማርት ትርፍ የት ላይ እንደሚደርስ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
ኢንቨስትመንቶች እና መስፋፋት; የዋልማርት ትርፍ ጉልህ የሆነ ክፍል እንደገና ወደ ኩባንያው ተመልሷል። ይህ ለአዳዲስ የሱቅ ክፍት ቦታዎች የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ፣ ያሉትን ቦታዎች ማስተካከል እና የኢ-ኮሜርስ ስራውን ማስፋፋትን ያካትታል። ዋልማርት በተወዳዳሪ የችርቻሮ ገበያ ውስጥ ለመቀጠል መሠረተ ልማቱን እና ቴክኖሎጂውን ለማሻሻል ያለማቋረጥ ይፈልጋል።
ባለአክሲዮኖች በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ እንደመሆኖ፣ Walmart ለባለ አክሲዮኖች ኃላፊነት አለበት። የትርፉ የተወሰነ ክፍል በኩባንያው ውስጥ ኢንቨስት ላደረጉ ባለአክሲዮኖች በክፍልፋይ ይከፋፈላል። ይህም ከኩባንያው ስኬት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እና ተጨማሪ ኢንቨስትመንትን ያበረታታል።
የሰራተኛ ደመወዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች; ዋልማርት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ካሉት ትልቁ ቀጣሪዎች አንዱ ነው። ኩባንያው የሰራተኛ ደሞዝ ለመክፈል እና እንደ የጤና እንክብካቤ እና የጡረታ ዕቅዶች ጥቅማጥቅሞችን ለማቅረብ ከትርፉ ውስጥ ጉልህ የሆነ ክፍል ይመድባል። ለሠራተኛ ኃይሉ ፍትሃዊ ማካካሻ ማረጋገጥ ለዋልማርት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።
የማህበረሰብ ተነሳሽነት ዋልማርት በበጎ አድራጎት ጥረቶቹ ይታወቃል። ኩባንያው በትምህርት፣ በጤና እንክብካቤ እና በአደጋ ጊዜ እርዳታን ጨምሮ በተለያዩ የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። በበጎ አድራጎት መሰረቱ፣ Walmart በህብረተሰቡ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ለመፍጠር ዓላማ ያላቸውን ድርጅቶች እና ፕሮጀክቶችን ይደግፋል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ሁሉንም ትርፉን ይይዛል?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት ትርፉን የተወሰነውን ወደ ኩባንያው መልሶ ኢንቨስት ያደርጋል እና ለባለ አክሲዮኖች ክፍሎቹን ያከፋፍላል።
ጥ፡ Walmart ምን ያህል ትርፍ ያስገኛል?
መ፡ የዋልማርት ትርፍ ከዓመት ወደ አመት ይለያያል ነገርግን በተለምዶ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ነው።
ጥ፡ Walmart ለሰራተኞቻቸው ጥሩ ክፍያ ይከፍላቸዋል?
መ፡ ዋልማርት የሰራተኛ ደሞዝን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ትችት አጋጥሞታል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ዝቅተኛ የደመወዝ ክፍያን ለመጨመር እና ለሠራተኛው የተሻለ ጥቅም ለማቅረብ ጥረት አድርጓል.
ጥ፡ Walmart እንዴት ነው ለህብረተሰቡ የሚሰጠው?
መ፡ ዋልማርት በትምህርት፣ በጤና እንክብካቤ እና በአደጋ እርዳታ ላይ በማተኮር በበጎ አድራጎት መሰረቱ የተለያዩ የማህበረሰብ ተነሳሽነቶችን ይደግፋል።
በማጠቃለያው የዋልማርት ትርፍ ለኢንቨስትመንቶች እና ማስፋፊያ፣ ለባለ አክሲዮኖች ክፍፍል፣ ለሰራተኛ ደሞዝ እና ጥቅማጥቅሞች እና ለማህበረሰብ ተነሳሽነት ተመድቧል። ዋልማርት በስራው ላይ እንደገና ኢንቨስት በማድረግ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቆየት እና እድገቱን ለማስቀጠል ያለመ ሲሆን ለሰራተኞቹ እና ለሚያገለግላቸው ማህበረሰቦችም ይሰጣል።