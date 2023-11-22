የዋልማርት ወራሾች የሚኖሩት የት ነው?
በዓለም እጅግ ባለጸጋ በሆኑ ግለሰቦች የዋልማርት ወራሾች ትልቅ ቦታ እንደሚይዙ ጥርጥር የለውም። የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች እንደመሆናቸው መጠን ብዙ ሀብት ወርሰዋል እና በራሳቸው የቤተሰብ ስሞች ሆነዋል። ግን እነዚህ ቢሊየነር ወራሾች ወደ ቤት የሚጠሩት የት ነው?
የዋልተን ቤተሰብን ያቀፈው የዋልማርት ወራሾች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ተሰራጭተዋል። የቤተሰቡ የመጀመሪያ መኖሪያ የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኝበት ቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ ነው። በግዛቱ ሰሜናዊ ምዕራብ ጥግ ላይ የምትገኘው ይህች ትንሽ ከተማ የቤተሰቡ የንግድ ኢምፓየር ማዕከል ሆና ታገለግላለች። ቤንቶንቪል ከዋልማርት ወራሾች አንዱ በሆነው በአሊስ ዋልተን የተመሰረተው የአሜሪካ አርት ክሪስታል ብሪጅስ ሙዚየም መኖሪያ ነው።
ሆኖም የዋልማርት ወራሾች በአርካንሳስ ብቻ የተገደቡ አይደሉም። በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎችም መኖሪያ መስርተዋል። ለምሳሌ፣ አሊስ ዋልተን በሚሊሳፕ፣ ቴክሳስ ውስጥ የእርሻ ቦታ አላት፣ ወንድሟ ጂም ዋልተን በቤንቶንቪል ውስጥ የሚኖር ሲሆን እንዲሁም በማዕድን ዌልስ፣ ቴክሳስ የእርሻ ቦታ አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የሳም ዋልተን የበኩር ልጅ ሮብ ዋልተን በገነት ቫሊ፣ አሪዞና ውስጥ ይኖራል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ወራሾች እነማን ናቸው?
መልስ፡ የዋልማርት ወራሾች የሳም ዋልተን የዋልማርት መስራች ዘሮች ናቸው። አሊስ ዋልተንን፣ ጂም ዋልተንን፣ እና ሮብ ዋልተንን እና ሌሎችንም ያካትታሉ።
ጥ፡ የዋልማርት ቤተሰብ ዋና መኖሪያ የት ነው?
መ: የዋልማርት ቤተሰብ ዋና መኖሪያ በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ፣ የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት የሚገኝበት ነው።
ጥ፡ የዋልማርት ወራሾች የሚኖሩት ሌላ የት ነው?
መ፡ የዋልማርት ወራሾች በተለያዩ ቦታዎች መኖሪያ አላቸው። አሊስ ዋልተን በሚሊሳፕ፣ ቴክሳስ ውስጥ የእርሻ ቦታ አላት፣ ጂም ዋልተን በማዕድን ዌልስ፣ ቴክሳስ የእርሻ ቦታ አለው፣ እና ሮብ ዋልተን በገነት ቫሊ፣ አሪዞና ውስጥ ይኖራል።
ጥ፡ ቤንቶንቪል በምን ይታወቃል?
መ: ቤንቶንቪል የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት በመሆን የሚታወቅ ሲሆን በአሊስ ዋልተን የተመሰረተው የአሜሪካ አርት ክሪስታል ብሪጅስ ሙዚየም መኖሪያ ነው።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ወራሾች በዋነኛነት በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ ሲኖሩ፣ በሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎችም ቤቶች አሏቸው። የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን በመቅረጽ እና አገር ቤት ብለው ለሚጠሩት ማህበረሰቦች ከፍተኛ አስተዋፅዖ ስላደረጉ ሀብታቸው እና ተጽኖአቸው ከዋና መኖሪያቸው አልፏል።