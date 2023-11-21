የዋልማርት ባለቤቶች የት ይኖራሉ?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ እና ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። ሰፊ በሆነው የሱቆች አውታረመረብ እና የተለያዩ የምርት አይነቶች፣ Walmart በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች የቤተሰብ ስም ሆኗል። ግን የዚህ የችርቻሮ ግዛት ባለቤቶች የት እንደሚኖሩ አስበህ ታውቃለህ? ወደ የዋልማርት ባለቤቶች አለም እንመርምር እና የት ቤት እንደሚጠሩ እንወቅ።
የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች፣ የኩባንያው ዋና ባለቤቶች ናቸው። እ.ኤ.አ. ከ2021 ጀምሮ፣ ቤተሰቡ በአጠቃላይ 50% የሚሆነው የዋልማርት አክሲዮኖች ባለቤት ሲሆን ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ያደርጋቸዋል። የቤተሰቡ አባላት በተለያዩ ቦታዎች ሲሰራጭ፣ አብዛኛዎቹ የሚኖሩት በዩናይትድ ስቴትስ ነው።
የዋልተን ቤተሰብ አባላት የት ይኖራሉ?
የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኝበት በአርካንሳስ ግዛት ውስጥ ጠንካራ ተሳትፎ አለው። ቤንቶንቪል፣ በሰሜን ምዕራብ አርካንሳስ የምትገኝ ትንሽ ከተማ፣ የዋልማርት ሆም ኦፊስ መኖሪያ ናት እና ለኩባንያው ተግባራት ማዕከላዊ ማዕከል ሆና ታገለግላለች። ብዙዎቹ የዋልተን ቤተሰብ አባላት ከኩባንያው ስር ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመያዝ በዚህ አካባቢ ለመኖር መርጠዋል።
ከአርካንሳስ በተጨማሪ አንዳንድ የዋልተን ቤተሰብ አባላት በሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎች ለመኖር መርጠዋል። ለምሳሌ፣ የዋልማርት መስራች ሴት ልጅ አሊስ ዋልተን የምትኖረው በቴክሳስ ነው እና በቤንቶንቪል በሚገኘው ክሪስታል ብሪጅስ አሜሪካን አርት ሙዚየም ውስጥ ለታየው ሰፊ የጥበብ ስብስብ ትታወቃለች።
የዋልተን ቤተሰብ የተጣራ ዋጋ ስንት ነው?
እ.ኤ.አ. ከ2021 ጀምሮ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ወደ 250 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚገመት ፎርብስ ዘግቧል። ይህ አስደናቂ ሀብት በዋነኝነት የተወሰደው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው። የቤተሰቡ ሀብት የቅንጦት እና የተፅዕኖ ህይወት እንዲኖሩ አስችሏቸዋል፣ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ኢንቨስት በማድረግ።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን ቤተሰብ አባላት በተለያዩ ቦታዎች ተበታትነው ሲሆኑ፣ ከዋልማርት ጋር ያላቸው ግንኙነት እና በአርካንሳስ ያለው አመጣጥ ጠንካራ ነው። ቤንቶንቪል ለቤተሰቡ የትኩረት ነጥብ ሆኖ ያገለግላል፣ ብዙዎቹም በአካባቢው ይኖራሉ። የዋልማርት ባለቤቶች እንደመሆናቸው መጠን ተጽኖአቸው ከቤታቸው አልፏል፣ የችርቻሮ መልክዓ ምድሩን በአለምአቀፍ ደረጃ ይቀርፃል።
ትርጓሜዎች
- የችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች፡ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን የሚቆጣጠሩ ትልልቅ ኩባንያዎች።
– ዋልማርት፡ የሃይፐርማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት።
- ዘሮች: ከአንድ የተወሰነ ቅድመ አያት ጋር በቀጥታ የሚዛመዱ ሰዎች.
- የበጎ አድራጎት ጥረቶች፡ የሌሎችን ደህንነት ለማስተዋወቅ የተከናወኑ ተግባራት ወይም ፕሮጀክቶች፣በተለይ በበጎ አድራጎት ልገሳ ወይም ተግባራት።