የዋልማርት ቤተሰብ ገንዘባቸውን ከየት አገኙት?
በችርቻሮ ግዙፎች ግዛት ውስጥ፣ ጥቂት ስሞች ልክ እንደ Walmart ክብደት ይይዛሉ። በተንሰራፋው የሱቆች ኔትወርክ እና ሰፊ የደንበኛ መሰረት፣ ኩባንያው በተመጣጣኝ ዋጋ ከሚገዙ ግብይት ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። ግን የዋልማርት ቤተሰብ አስደናቂ ሀብታቸውን እንዴት እንዳከማቸ አስበህ ታውቃለህ? የሀብታቸውን አመጣጥ በጥልቀት እንመርምር።
የዋልማርት ኢምፓየር፡-
የዋልማርት ኢምፓየር በሳም ዋልተን የተመሰረተው በ1962 ነው። በሮጀርስ፣ አርካንሳስ ከአንድ ሱቅ ጀምሮ የዋልተን ራዕይ ለደንበኞች ብዙ አይነት ምርቶችን በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ነበር። የእሱ ስልት በተጠቃሚዎች ዘንድ ስሜትን አሳደረ፣ እና ዋልማርት በፍጥነት በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ተስፋፍቷል። ዛሬ በ27 አገሮች ውስጥ የሚሰራ ሲሆን በዓለም ዙሪያ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ቀጥሯል።
የዋልተን ቤተሰብ፡-
የዋልማርት ቤተሰብ ሀብት በዋናነት ከዋልማርት ኢንክ ባለቤትነት የመነጨ ነው። ሳም ዋልተን በ1992 ካረፈ በኋላ ወራሾቹ የኩባንያውን ድርሻ ወረሱ። ሚስቱን እና አራት ልጆቹን ጨምሮ የዋልተን ቤተሰብ አባላት 50% የሚሆነውን የላቀ የWalmart አክሲዮኖች በጠቅላላ በባለቤትነት ይዘዋል። ይህ ጉልህ የሆነ የባለቤትነት ድርሻ በዓለም አቀፉ የሀብት ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጓቸዋል።
እንዴት ሀብታም ሆኑ?
የዋልማርት ስኬት የዋልተን ቤተሰብ ግዙፍ ሀብት ዋና ነጂ ነው። ኩባንያው እያደገ ሲሄድ ሀብታቸውም እያደገ መጣ። በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን በማቅረብ ላይ የሚያተኩረው የዋልማርት የንግድ ሞዴል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ስቧል፣ በዚህም ከፍተኛ ትርፍ አስገኝቷል። ቤተሰቡ በኩባንያው ውስጥ ያለው የባለቤትነት ድርሻ በቀጥታ ከዕድገቱ እና ከስኬቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ቤተሰብ ዋጋ ስንት ነው?
መ: ከ [የአሁኑ አመት] ጀምሮ፣ የዋልተን ቤተሰብ የተጣራ ዋጋ [የተገመተ የተጣራ ዋጋ] በላይ እንደሚሆን ይገመታል። እነሱ በቋሚነት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች መካከል ይመደባሉ።
ጥ፡ የዋልማርት ቤተሰብ ሌላ የገቢ ምንጭ አላቸው?
መ፡ አብዛኛው ሀብታቸው ከዋልማርት ባለቤትነት የሚመጣ ቢሆንም፣ ቤተሰቡ ላለፉት አመታት ኢንቨስትመንቶቻቸውን ዘርፈዋል። ሪል እስቴት፣ አርት እና በጎ አድራጎትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ከፍተኛ ኢንቨስት አድርገዋል።
ጥ፡ የዋልማርት ቤተሰብ በኩባንያው ተግባራት ውስጥ ምን ያህል ተሳትፎ አለው?
መ፡ ቤተሰቡ ጉልህ የሆነ የባለቤትነት ድርሻ ቢኖረውም በWalmart የእለት ተእለት ስራዎች ላይ በቀጥታ አይሳተፉም። ኩባንያው ሥራውን እና ስልታዊ ውሳኔዎችን በሚቆጣጠሩ የሥራ አስፈፃሚዎች እና ባለሙያዎች ቡድን ነው የሚመራው።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት ቤተሰብ ሀብት በ Walmart Inc. ባለቤትነት እና በኩባንያው አስደናቂ ስኬት ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶችን ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ ባደረጉት ቁርጠኝነት በዓለም ላይ ካሉ ሀብታም ቤተሰቦች መካከል አንዱ ያደረጋቸውን ኢምፓየር ገንብተዋል።