ርዕስ፡ ምሥጢርን መግለጥ፡ ዛሬ ማታ ፕሌይዶች የት አሉ?
መግቢያ:
ፕሌያድስ፣ እንዲሁም ሰባቱ እህቶች በመባልም የሚታወቁት፣ የሰውን ልጅ ለዘመናት የማረከ፣ የተዋበ የከዋክብት ስብስብ ነው። እነዚህ የሰማይ ዕንቁዎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው አፈ ታሪኮችን፣ ጥበብን እና ሳይንሳዊ ፍለጋዎችን አነሳስተዋል። የከዋክብት ተመልካቾች እና አድናቂዎች ፕሌያድስ ያሉበትን ቦታ መፈለጋቸውን ሲቀጥሉ፣ ይህ መጣጥፍ ዓላማው በሌሊት ሰማይ ላይ ስላላቸው ቦታ ብርሃን ለማብራት፣ ጠቃሚነታቸውን ለመመርመር እና ስለእነዚህ የሰማይ ድንቆች አንዳንድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው።
The Pleiades: A Stellar Marvel:
ፕሌያድስ ከምድር በ440 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ክፍት የኮከብ ክላስተር ነው። ትኩስ ወጣት ኮከቦችን ያቀፈው ይህ ዘለላ ከአንድ ሺህ በላይ አባላትን ያቀፈ ነው፣ ምንም እንኳን ጥቂቶቹ ብቻ በአይን የሚታዩ ናቸው። የፕሌያድስ በጣም ታዋቂ ኮከቦች ሰማያዊ-ነጭ ብርሃንን ያመነጫሉ፣ ይህም ትንሽ ዲፐር ወይም ትንሽ የቢግ ዳይፐር አይነት የሚመስል ልዩ ንድፍ ይፈጥራል።
ዛሬ ማታ ፕሌይዶችን ማግኘት፡-
Pleiadesን ለማግኘት በመጀመሪያ የታውረስ ህብረ ከዋክብትን መለየት አለበት። ታውረስ የበሬ ጭንቅላትን በመወከል የ V ቅርጽ ባለው የከዋክብት አቀማመጥ ምክንያት በቀላሉ ሊታወቅ ይችላል። የፕሌያድስ ዘለላ በዚህ ህብረ ከዋክብት ውስጥ፣ በሬው ትከሻ አጠገብ ይገኛል። በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ ያሉ ታዛቢዎች በመጸው እና በክረምት ምሽቶች Pleiadesን ይመለከታሉ ፣ በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ ያሉት ግን በፀደይ እና በበጋ ወቅት በተሻለ ሁኔታ ሊያዩት ይችላሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ ፕሌያድስን በራቁት ዓይን ማየት እችላለሁ?
መ 1፡ አዎ፣ ፕሌያድስ በአብዛኛዎቹ የአለም ክፍሎች በራቁት ዓይን ይታያል። የተለየ የከዋክብት ንድፍ በብርሃን በተበከሉ አካባቢዎች እንኳን በቀላሉ ለመለየት ቀላል ያደርገዋል።
ጥ 2፡ ከፕሌይዴስ ጋር የተያያዙ ተረቶች ወይም አፈ ታሪኮች አሉ?
A2፡ በፍፁም! ፕሌይዶች በታሪክ ውስጥ በተለያዩ ባህሎች የተከበሩ ነበሩ። የግሪክ አፈ ታሪክ ከኦሪዮን ማሳደዱ ለመጠበቅ በዜኡስ ወደ ከዋክብት ስለተለወጡ ሰባት እህቶች ታሪክ ይናገራል። በአለም ዙሪያ ያሉ የአገሬው ተወላጆች ባህሎች ስለ ፕሌያድስ የራሳቸው ማራኪ ታሪኮች አሏቸው፣ ብዙ ጊዜ ከግብርና ዑደቶች፣ ከመንፈሳዊ ጠቀሜታ እና ከአሰሳ ጋር ያያይዟቸዋል።
Q3፡ ፕሌይዶች ምን ያህል ይርቃሉ?
መ3፡ የፕሌያድስ ክላስተር ከምድር በ440 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ማለት በአሁኑ ጊዜ ከፕሌይዴስ የምናየው ብርሃን ከ 440 ዓመታት በፊት ክላስተር ለቋል ማለት ነው.
Q4: Pleiadesን በቢኖኩላር ወይም በቴሌስኮፕ ማየት እችላለሁን?
A4፡ በፍፁም! ቢኖክዮላር ወይም ትንሽ ቴሌስኮፕ በክላስተር ውስጥ ብዙ ኮከቦችን በማሳየት የእይታ ልምዱን ሊያሳድግ ይችላል። ይሁን እንጂ ፕሌይድስ ውበቱ በአጠቃላይ ገጽታው እና በሚያስደንቅ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ, ፕሌይዶች በአይን በጣም አድናቆት አላቸው.
ማጠቃለያ:
Pleiades በዓለም ዙሪያ ያሉ የኮከብ ተመልካቾችን ማስማት እና ማነሳሳቱን ቀጥሏል። የሰማይ ውበቱ እና የበለፀገ ባህላዊ ጠቀሜታው ለማየት ማራኪ እይታ ያደርገዋል። በሌሊት ሰማይ ውስጥ ያለውን ቦታ በመረዳት እና ከእሱ ጋር የተያያዙ አፈ ታሪኮችን እና አፈ ታሪኮችን በማድነቅ ከዚህ ድንቅ ድንቅ ጋር ጥልቅ ግንኙነት መፍጠር እንችላለን. ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ሰማያት ስትመለከቱ፣ ፕሌያድስን ለመፈለግ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ እና ግርማው ምናብዎን እንዲቀጣጠል ያድርጉ። መልካም የኮከብ እይታ!
ምንጮች:
- ሰማይ እና ቴሌስኮፕ: https://skyandtelescope.org/
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/