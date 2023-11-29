የጠፈር ጣቢያ መቼ በእኔ ላይ ይበራል?

አርእስት፡ የቦታ ድንቆችን ማወቅ፡ የጠፈር ጣቢያው መቼ ነው የሚበረው?
መግቢያ:
ሰዎች እንደመሆናችን መጠን የአጽናፈ ሰማይ ምስጢር ምንጊዜም ይማርከን ነበር። ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ፕላኔታችንን በሚገርም ፍጥነት እየዞረ የሰው ምህንድስና እና አሰሳ አስደናቂ ስራ ነው። አብዛኞቻችን ይህ አስደናቂ አነቃቂ መዋቅር የሌሊት ሰማይን ሲያቋርጥ በጨረፍታ ስንመለከተው እንገረማለን። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ አይኤስኤስ በአከባቢዎ ላይ የሚበርበትን ጊዜ የሚወስኑትን ነገሮች እንመረምራለን፣ በዚህ አስደናቂ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል።
የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) መረዳት፡-
ዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በናሳ፣ ሮስስኮስሞስ፣ ኢኤስኤ፣ ጃኤክስኤ እና ሲኤስኤ በጋራ የሚሰራ ለመኖሪያ ምቹ የሆነ የጠፈር ጣቢያ ነው። የጠፈር ተመራማሪዎች በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ሙከራዎችን እንዲያደርጉ እና ስለ ህዋ ምርምር ያለንን ግንዛቤ እንዲያሳድጉ ለሳይንሳዊ ምርምር እና ለአለም አቀፍ ትብብር እንደ ላቦራቶሪ ያገለግላል። አይኤስኤስ ምድርን በግምት 408 ኪሎ ሜትር (253 ማይል) ከፍታ ላይ ይሽከረከራል እና በቀን 15.5 ምህዋሮችን ያጠናቅቃል።
የአይኤስኤስ የበረራ መርሃ ግብር መወሰን፡-
አይኤስኤስ በአከባቢዎ ላይ መቼ እንደሚበር መተንበይ ብዙ ቁልፍ ነገሮችን ያካትታል። በመጀመሪያ፣ የአይኤስኤስ ምህዋር በግምት 51.6 ዲግሪ ወደ ወገብ ማእዘን ያዘነብላል። ይህ ዝንባሌ የጠፈር ጣቢያው በምህዋሩ ወቅት የተለያዩ ኬክሮቶችን እንዲያልፍ ያስችለዋል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ምንባቡን እንዲመለከቱ እድል ይሰጣል።
በሁለተኛ ደረጃ፣ የአይኤስኤስ ምህዋር ቋሚ አይደለም ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች እንደ ከባቢ አየር መጎተት እና የጠፈር መንኮራኩሮች በየጊዜው እያደገ ነው። ስለዚህ፣ የበረራ መንገዱ የጊዜ ሰሌዳው ሊቀየር ይችላል። አይኤስኤስ በአከባቢዎ መቼ እንደሚያልፍ በትክክል ለማወቅ እንደ ታዋቂ የስነ ፈለክ ድረ-ገጾች ወይም የስማርትፎን አፕሊኬሽኖች ያሉ የእውነተኛ ጊዜ መከታተያ መረጃዎችን የሚያቀርቡ ታማኝ ምንጮችን ማማከር ጥሩ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1፡ አይኤስኤስ በአከባቢዬ ላይ የሚበርበትን ጊዜ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?
መ1፡ በርካታ ድረ-ገጾች እና የስማርትፎን አፕሊኬሽኖች የአይኤስኤስን ቅጽበታዊ ክትትል ያቀርባሉ። ከእንደዚህ አይነት ምሳሌ አንዱ ትክክለኛ የበረራ ጊዜዎችን ለማግኘት ወደ ቦታዎ የሚገቡበት "spotthestation.nasa.gov" ድህረ ገጽ ነው።
Q2፡ ISS ን ከአካባቢዬ ምን ያህል ጊዜ ማየት እችላለሁ?
መ2፡ የአይኤስኤስ የእይታ ድግግሞሽ በተለያዩ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው፡- የርስዎ ኬክሮስ፣ የዓመቱ ጊዜ እና የጣቢያው ምህዋርን ጨምሮ። ባጠቃላይ፣ አይኤስኤስ በወር ውስጥ ብዙ ጊዜ ሊታይ ይችላል፣ ነገር ግን ሁልጊዜ በምሽት ሰዓቶች ወይም በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት ላይታይ ይችላል።
Q3: አይኤስኤስ ሲበር ምን ይመስላል?
መ 3፡ አይኤስኤስ እንደ ደማቅ፣ የማያብለጨልጭ ብርሃን ያለማቋረጥ በሰማይ ላይ ሲንቀሳቀስ ይታያል። ብዙውን ጊዜ ለአውሮፕላን ይሳሳታል, ነገር ግን እንደ አውሮፕላን, አይኤስኤስ ብልጭ ድርግም የሚሉ መብራቶች የሉትም. የእሱ ብሩህነት የፀሐይ ብርሃን በሚያንጸባርቁ ትላልቅ የፀሐይ ፓነሎች ምክንያት ነው.
Q4፡ የአይኤስኤስ በራሪ ማዶ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
A4፡ የአይኤስኤስ በራሪ ማዶ የሚቆይበት ጊዜ ሊለያይ ይችላል፣በተለምዶ ከጥቂት ሰከንዶች እስከ ብዙ ደቂቃዎች። የታይነት ርዝማኔ የሚወሰነው እንደ ጣቢያው ከፍታ፣ አካባቢዎ እና ጣቢያው በምህዋሩ ላይ ባለው አቀማመጥ ላይ ነው።
ማጠቃለያ:
የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በራሪ ኦቨርስ ስለ ጠፈር አሰሳ አስደናቂ እይታ ይሰጣል። አይኤስኤስ በእርስዎ አካባቢ ላይ መቼ እንደሚያልፉ የሚወስኑትን ምክንያቶች በመረዳት፣ ኮከቦችን የሚመለከቱ ጀብዱዎችዎን ማቀድ እና ይህን አስደናቂ የሰው ልጅ ስኬት መመስከር ይችላሉ። ለትክክለኛ የበረራ ጊዜዎች ታማኝ ምንጮችን ማማከር እና አይኤስኤስን በሙሉ ክብሩ ለመመስከር እድል ለማግኘት የምሽት ሰማይን ይከታተሉ።
ምንጮች:
– የናሳ ቦታ ጣቢያው፡ [spotthestation.nasa.gov]
- ሰማያት በላይ: [ሰማያት-ከላይ.com]