ኮቪድ ተላላፊ ያልሆነው መቼ ነው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ማህበረሰቦችን እያጠቃ በመምጣቱ፣ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ካሉት በጣም አንገብጋቢ ጥያቄዎች አንዱ ተላላፊ በማይሆኑበት ጊዜ ነው። የተላላፊነት ጊዜን መረዳት ግለሰቦች እራሳቸውን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ስርጭት ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ኮቪድ-19 ተላላፊ ያልሆነበትን ጊዜ እንመረምራለን እና አንዳንድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እንመልሳለን።
ተላላፊ ማለት ምን ማለት ነው?
ተላላፊ መሆን ተላላፊ በሽታን ወደ ሌሎች የመተላለፍ ችሎታን ያመለክታል. በኮቪድ-19 ላይ ግለሰቦች ቫይረሱን ወደሌሎች በሚተላለፉ የመተንፈሻ ጠብታዎች ሲያስተላልፉ፣ ሲያስሉ፣ ሲያስሉ፣ ሲያወሩ ወይም ሲተነፍሱ ይቆጠራሉ።
ኮቪድ-19 በጣም ተላላፊ የሚሆነው መቼ ነው?
ኮቪድ-19 በጣም ተላላፊ የሚሆነው በምልክት ምልክቱ ወቅት ግለሰቦች እንደ ትኩሳት፣ ሳል እና የመተንፈስ ችግር ያሉ ምልክቶች ሲታዩ ነው። ነገር ግን ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ ሰዎች ቫይረሱን ሊያስተላልፉ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ምልክቶች ከመታየታቸው በፊት ግለሰቦች እስከ ሁለት ቀናት ድረስ ተላላፊ ሊሆኑ ይችላሉ.
ኮቪድ-19 ተላላፊ ያልሆነው መቼ ነው?
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እንደገለጸው፣ ከቀላል እስከ መካከለኛ የኮቪድ-19 ምልክቶች ያላቸው ግለሰቦች በአጠቃላይ የበሽታው ምልክቶች ከታዩ አስር ቀናት ካለፉ በኋላ ተላላፊ እንዳልሆኑ ሊቆጠሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ግለሰቦች ቢያንስ ለ24 ሰአታት ያለ ትኩሳት፣ ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶችን ሳይጠቀሙ እና በሌሎች ምልክቶች ላይ መሻሻልን ማየት አለባቸው።
ከባድ የኮቪድ-19 ምልክቶች ላለባቸው ወይም የበሽታ መከላከል አቅም ለሌላቸው ሰዎች፣ ተላላፊው ጊዜ ሊረዝም ይችላል። እንደዚህ ባሉ አጋጣሚዎች መገለልን ለማቆም አስተማማኝ በሚሆንበት ጊዜ መመሪያ ለማግኘት ከጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ጋር መማከር ይመከራል።
በየጥ:
ጥ፡ ለኮቪድ-19 አሉታዊ ምርመራ ካደረግኩ አሁንም ተላላፊ መሆን እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ ለኮቪድ-19 አሉታዊ ምርመራ ማድረግ ይቻላል ግን አሁንም ተላላፊ ነው። ምርመራው ሁልጊዜ ቫይረሱን በትክክል ላያገኝ ይችላል, በተለይም በበሽታው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ.
ጥ፡ ለኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ካደረገ ሰው ጋር የተገናኘሁ ከሆነ ለምን ያህል ጊዜ ማግለል አለብኝ?
መ፡ በኮቪድ-19 መያዙን ካረጋገጠ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበረ፣ ምንም እንኳን አሉታዊ ምርመራ ቢያደርጉም ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ይመከራል። ምክንያቱም ቫይረሱ ከተጋለጡ በኋላ ለመፈጠር እስከ ሁለት ሳምንታት ድረስ ሊቆይ ይችላል.
ጥ: ተላላፊ ካልሆንኩ በኋላ ጭምብል ማድረጉን ማቆም እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ ጭንብል መልበስ እና ሌሎች የመከላከያ እርምጃዎችን መከተል፣ እንደ ጥሩ የእጅ ንፅህና መለማመድ እና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አሁንም ተላላፊ ካልሆኑ በኋላም ወሳኝ ነው። እነዚህ እርምጃዎች ሌሎችን ለመጠበቅ ይረዳሉ እና በቫይረሱ እንደገና የመያዝ ስጋትን ይቀንሳሉ.
በማጠቃለያው፣ ኮቪድ-19 ተላላፊ አለመሆኑን መረዳት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል አስፈላጊ ነው። አጠቃላይ መመሪያው ምልክቱ ከጀመረ አስር ቀናት ቢሆንም፣ የግለሰብ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት እና ለግል ብጁ ምክሮች የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎችን ማማከር አስፈላጊ ነው። ያስታውሱ፣ እርስዎ ተላላፊ ካልሆኑ በኋላም እራስዎን እና ሌሎችን ለመጠበቅ የመከላከያ እርምጃዎችን መከተልዎን ይቀጥሉ።