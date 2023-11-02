ጥቁር ዓርብ 2023፡ ለመጨረሻው የግዢ ልምድ ይዘጋጁ

ጥቁሩ አርብ፣ በጉጉት የሚጠበቀው የግዢ ትርፍ፣ ልክ ጥግ ነው። እንደተለመደው ይህ ክስተት በብዙ ምርቶች ላይ አስደናቂ ቅናሾችን እና አስደናቂ ቅናሾችን እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። የቅርብ ጊዜዎቹን የቴክኖሎጂ መግብሮች፣ ቄንጠኛ ልብሶች፣ የቤት እቃዎች ወይም መጫወቻዎች እየፈለጉም ይሁኑ ጥቁር ዓርብ 2023 በቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት የሚደረግበት ቀን ነው።
ጥቁር ዓርብ 2023 መቼ ነው?
ጥቁር ዓርብ 2023 ለኖቬምበር 24 ተይዟል፣ ከምስጋና ቀን በኋላ ባለው ቀን። ጥቂት ሳምንታት ብቻ ሲቀሩ፣ የግዢ ዝርዝርዎን ማዘጋጀት እና በሚያስደንቅ ቅናሾች ለመጠቀም ለመዘጋጀት ጊዜው አሁን ነው።
ከአማዞን ምን መጠበቅ ይችላሉ?
የችርቻሮው ግዙፍ የሆነው አማዞን በጥቁር አርብ ስምምነቱ ታዋቂ ነው። በተለያዩ ምድቦች ውስጥ ብዙ አስደናቂ ቅናሾችን ያቀርባሉ። ከኤሌክትሮኒክስ እስከ ፋሽን፣ የቤት ውስጥ አስፈላጊ ነገሮች እስከ መዝናኛ፣ አማዞን ሽፋን አድርጎልዎታል። ለበለጠ መረጃ በድር ጣቢያቸው ላይ የሚመጡ ማስታወቂያዎችን ይከታተሉ።
ቅናሾች እንዳያመልጥዎ እንዴት ማረጋገጥ ይችላሉ?
ከጨዋታው በፊት ለመቆየት እና ምንም አይነት የጥቁር አርብ ቅናሾች እንዳያመልጥዎ፣ Amazon ብዙ ምቹ አማራጮችን ይሰጣል። ልዩ ቅናሾችን ለማግኘት የ Deals ገጻቸውን ቀደም ብለው ማሰስ መጀመር ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የ Alexa መሣሪያ ካለህ፣ በአንተ የምኞት ዝርዝር፣ ጋሪዎች እና ለበኋላ የተቀመጡ ዝርዝሮችን መሰረት በማድረግ ከ24 ሰአታት በፊት ለግል የተበጁ የውል ማስታወቂያዎችን መቀበል ትችላለህ። ድርድሮች በቀጥታ ሲተላለፉ ወይም በቀጥታ በመሣሪያው ሲገዙ አሌክሳን እንዲያስታውስዎት መጠየቅ ይችላሉ።
ለጥቁር ዓርብ በጊዜው ፕራይም እንዴት ይቀላቀላሉ?
በበዓል ሰሞን እና ከዚያ በኋላ ባለው የአማዞን ጠቅላይ አባልነት ጥቅማጥቅሞችን ሙሉ በሙሉ ለመደሰት ከፈለጉ ለመቀላቀል ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። በፕራይም አማካኝነት ፈጣን እና ነጻ ማድረስ፣ ልዩ ቅናሾች እና የተለያዩ የመዝናኛ አማራጮችን ማግኘት ይችላሉ።
በወር በ$14.99 ወይም በዓመት 139 ዶላር፣ በUS ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው ዋና አባል መሆን ይችላል። በአማራጭ፣ ከመፈጸምዎ በፊት ጥቅሞቹን ለመለማመድ ነጻ የ30-ቀን ሙከራ መጀመር ይችላሉ። የኮሌጅ ተማሪዎች የስድስት ወር የፕራይም ተማሪ ሙከራ በወር 7.49 ዶላር ወይም በዓመት 69 ዶላር ብቻ መጠቀም ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ብቁ የሆኑ የመንግስት እርዳታ ተቀባዮች በወር $6.99 በመክፈል ፕራይም መዳረሻን መቀላቀል ይችላሉ።
Amazon Prime የሚያቀርበውን አስደናቂ ቁጠባ እና ምቾት እንዳያመልጥዎት። የመዝናኛ ዓለምን፣ ልዩ ቅናሾችን እና ሌሎችንም ማሰስ ለመጀመር አሁኑኑ ይቀላቀሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥቁር ዓርብ 2023 መቼ ነው?
ጥቁር ዓርብ 2023 በኖቬምበር 24 ላይ ይወድቃል፣ ከምስጋና ማግስት።
በጥቁር አርብ ላይ በአማዞን ላይ ምን ዓይነት ቅናሾችን ለማየት እጠብቃለሁ?
አማዞን በተለያዩ ምድቦች ውስጥ ሰፊ ቅናሾችን ያቀርባል። ለበለጠ መረጃ ይጠብቁን።
ቅናሾች እንዳያመልጡኝ እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?
ለቅድመ ቅናሾች የአማዞን ቅናሾች ገጽን ይመልከቱ። እንዲሁም በእርስዎ የምኞት ዝርዝር፣ ጋሪዎች ወይም ለበኋላ የተቀመጠ ዝርዝር ላይ ተመስርተው ከአሌክስክስ የተላበሱ የውል ማስታወቂያዎችን መቀበል ይችላሉ። ልክ አሌክሳን ይጠይቁ፣ “የእኔ ስምምነቶች ምንድን ናቸው?” እንዲሁም ስምምነቶችን እንዲያስታውስዎት ወይም ግዢ እንዲፈጽምልዎ አሌክሳን መጠየቅ ይችላሉ።
እንዴት ነው Amazon Prime መቀላቀል የምችለው?
Amazon Primeን ለመቀላቀል በወር በ$14.99 በወር ወይም በዓመት በ139 ዶላር ለወርሃዊ ምዝገባ መመዝገብ ይችላሉ። በአማራጭ፣ ብቁ ከሆንክ የ30 ቀን ነጻ ሙከራ መጀመር ትችላለህ። የኮሌጅ ተማሪዎች እና ብቁ የመንግስት እርዳታ ተቀባዮች የራሳቸው ልዩ የአባልነት አማራጮች አሏቸው። ስለ ፕራይም አባልነቶች እና ቅናሾች የበለጠ ለማወቅ የአማዞን ድር ጣቢያን ይጎብኙ።