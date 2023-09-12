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በሚመጣው የ iOS 17 ሶፍትዌር ዝመና ውስጥ ምን እንደሚጠበቅ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
በሚመጣው የ iOS 17 ሶፍትዌር ዝመና ውስጥ ምን እንደሚጠበቅ

በመጪው የአፕል ቁልፍ ማስታወሻ ክስተት 'Wonderlust' በሴፕቴምበር 12 በቀጥታ ስርጭት እንዲለቀቅ ሲደረግ ተጠቃሚዎች የአይፎን 15 ተከታታይን ጨምሮ አዲስ ሃርድዌር ለመልቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። ከአዳዲስ መሳሪያዎች ጋር, አፕል ሁልጊዜ ለምርታቸው አዲስ ሶፍትዌር ያቀርባል. በዚህ አመት ትኩረቱ በአለም አቀፍ የገንቢዎች ኮንፈረንስ (WWDC) በሰኔ ወር የታወጀው የ iOS 17 መለቀቅ ላይ ነው።

ገንቢዎች እና ይፋዊ የቅድመ-ይሁንታ ሞካሪዎች አዲሱን የiOS ስሪት ለiPhone እና iPad ከህዝብ በፊት ለመሞከር እድሉን አግኝተዋል። እስካሁን፣ ከተገደበው መለቀቅ በኋላ ስምንት የቅድመ-ይሁንታ ልቀቶች ለገንቢዎች እና ስድስት ይፋዊ የቅድመ-ይሁንታ ስሪቶች አሉ። ሶፍትዌሩ በቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ደረጃ በተጠቃሚ ግብረ መልስ ላይ በመመስረት በርካታ ማሻሻያዎችን እና የሳንካ ጥገናዎችን አድርጓል።

በይፋ የሚለቀቅበትን ቀን በተመለከተ፣ የአፕል ድረ-ገጽ በቀላሉ “ይህ ውድቀት” ይላል። ይሁን እንጂ ከሴፕቴምበር 11 ጀምሮ ምንም የተለየ የተለቀቀበት ቀን አልቀረበም. የሚለቀቀው ከአዲሱ አይፎን 15 ተከታታይ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ እንደሚሆን መገመት ምንም ችግር የለውም.

ሁለቱም iOS 17 እና iPadOS 17 ከ WWDC ቁልፍ ማስታወሻ ሰኔ 5 ጀምሮ ለአፕል ገንቢ ፕሮግራም አባላት ይገኛሉ።የህዝብ ቤታዎች በጁላይ 12 ቀርበዋል የብሉምበርግ ዘገባ ሁለቱም የሶፍትዌር ዝመናዎች በአንድ ጊዜ እንደሚለቀቁ ይጠቁማል።

IOS 17 የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን፣ ስለእነዚህ ባህሪያት የተወሰኑ ዝርዝሮች በይፋ አልተገለጹም። ተጠቃሚዎች የበለጠ የጠራ እና ሊታወቅ የሚችል በይነገጽ፣ የተሻሻለ አፈጻጸም፣ የላቀ የግላዊነት ባህሪያት እና ምናልባትም አፕል ለተጠቃሚ-አማካይ ንድፍ ካለው ቁርጠኝነት ጋር የሚጣጣሙ አዳዲስ ተግባራትን ሊጠብቁ ይችላሉ።

በማጠቃለያው የአይኦኤስ 17 መለቀቅ ከአይፎን 15 ተከታታይ ጋር በጉጉት ይጠበቃል። አፕል ለጥራት እና ቀጣይነት ያለው መሻሻል ቁርጠኝነት ከበርካታ የቅድመ-ይሁንታ ልቀቶች እና የተጠቃሚ አስተያየቶች በግልጽ ይታያል። ይፋዊውን ልቀትን በጉጉት ስንጠብቅ፣ iOS 17 ወደ ተወዳጅ አፕል መሳሪያችን የሚያመጣቸውን ማሻሻያዎች እና ባህሪያት መገመት አስደሳች ነው።

ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የገንቢዎች ኮንፈረንስ (WWDC) - አፕል
- ብሉምበርግ በ iOS 17 መለቀቅ ላይ ሪፖርት አድርጓል

By ሮበርት አንድሪው

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