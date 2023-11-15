ደስታው ቀጥሏል፡ አፕል ሙዚቃ ዳግም ማጫወት ሙዚቃውን ህያው ያደርገዋል

የ2023 መገባደጃ ሲቃረብ፣የሙዚቃ አድናቂዎች የዓመቱን ተወዳጅ ዜማዎች ለማስታወስ በጉጉት ይንጫጫሉ። እና Spotify ተጠቃሚዎች Spotify ተጠቅልሎ በጉጉት ሲጠባበቁ፣ የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች የየራሳቸውን አፕል ሙዚቃ እንደገና መጫወት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
አፕል ሙዚቃን እንደገና ማጫወት፣ ልክ እንደ Spotify ተጠቅልሎ፣ ዓመቱን ሙሉ ለተጠቃሚዎች የማዳመጥ ልማዳቸውን አስደሳች ምስላዊ መግለጫ የሚሰጥ አመታዊ ባህሪ ነው። ከሚስቡ gifs እስከ መስተጋብራዊ ፎቶዎች ተጠቃሚዎች የሙዚቃ ጉዟቸውን በቅጡ ማክበር ይችላሉ።
ምርጥ ክፍል? አፕል ሙዚቃ ዳግም ማጫወት በዓመቱ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ መደሰትን አይገድበውም። Spotify ተጠቅልሎ አጫዋች ዝርዝሮች እና ስታቲስቲክስ የሚገኙት ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ቢሆንም፣ የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች የድጋሚ አጫዋች ዝርዝራቸውን በማንኛውም ጊዜ እና ቦታ የመድረስ ቅንጦት አላቸው። ይህም ብቻ ሳይሆን ካለፉት አመታት ወደ አጫዋች ዝርዝሮች ዘልቀው በመግባት ናፍቆትን እንዲያሳድጉ እና ያለፈ ህይወታቸውን የሚገልጽ ሙዚቃ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
በአፕል ማህበረሰብ የውይይት ሰሌዳ ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች እንደሚሉት፣ አፕል ሙዚቃ ድገም በየሳምንቱ በተለይም በየእሁድ ይዘምናል። ስለዚህ በበዓል ሰሞንም ሆነ በዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ፣ ተጠቃሚዎች በድጋሚ አጫውት ዝርዝራቸው ላይ መተማመን ይችላሉ።
በበዓሉ ወቅት ልምዱን የበለጠ አሳታፊ ለማድረግ፣ የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች የአፕል ሙዚቃ ድግግሞቻቸውን እንዲያስሱ ጥያቄዎችን ሊቀበሉ ይችላሉ። እነዚህ መጠየቂያዎች ልክ በSpotify Wrapped ውስጥ እንዳሉት ወደ መሳጭ gifs እና በይነተገናኝ ፎቶዎች ይመራቸዋል።
ስለዚህ፣ ወደ አመቱ መጨረሻ ስንቃረብ፣ በ Apple Music Replay የሙዚቃ ጊዜዎችዎን ለመንከባከብ ይዘጋጁ። እርስዎ የወሰኑ Spotify ወይም Apple Music ተጠቃሚም ይሁኑ ተወዳጅ ዜማዎችዎን እንደገና የማደስ ደስታ ሁለንተናዊ ነው። ሙዚቃው ይጫወት!
በየጥ
አፕል ሙዚቃ እንደገና መጫወት ምንድነው?
አፕል ሙዚቃ ድገም ዓመቱን ሙሉ ለግል የተበጁ አጫዋች ዝርዝሮችን እና የተጠቃሚውን የማዳመጥ ልማዶች ምስላዊ መግለጫዎችን የሚያሳይ አመታዊ ባህሪ ነው። የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች የሚወዷቸውን የሙዚቃ ጊዜዎች እንዲያሳልፉ እና ያለፈ ዘመናቸውን የሚገልጽ ሙዚቃ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
አፕል ሙዚቃ መቼ ነው የሚዘምነው?
አፕል ሙዚቃ ድጋሚ አጫውት በየእሁዱ ይዘምናል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች በየሳምንቱ የድጋሚ አጫዋች ዝርዝራቸውን ያድሳል።
በአፕል ሙዚቃ ላይ ያለፉትን ዓመታት የመድገም ዝርዝሮችን ማግኘት እችላለሁ?
አዎ፣ የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች ካለፉት አመታት ዳግም አጫውት አጫዋች ዝርዝሮችን የመድረስ ችሎታ አላቸው፣ ይህም ያለፈው ዘመናቸው ላይ ተጽእኖ ያሳደረ ሙዚቃን እንዲያስታውሱ እና እንደገና እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል።