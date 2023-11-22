ዋልማርት አሳ መሸጥ ያቆመው መቼ ነው?
በሚገርም እርምጃ ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ዋልማርት ከንግዲህ በሱቆች ውስጥ የቀጥታ አሳዎችን መሸጥ እንደማይችል በቅርቡ አስታውቋል። ይህ ውሳኔ ብዙ ደንበኞች ኩባንያው ለምን ይህን ለውጥ እንዳደረገ እና በ Walmart ውስጥ ለወደፊቱ የዓሳ ሽያጭ ምን ማለት እንደሆነ እንዲያስቡ አድርጓል.
አሳ መሸጥ ለማቆም የወሰነው Walmart ስራውን ለማሳለጥ እና በዋና ስራው ላይ ለማተኮር ቀጣይነት ያለው ጥረት አካል ነው። ኩባንያው ለዚህ እንቅስቃሴ መንስኤ የሆኑትን ምክንያቶች በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም፣ ከፍተኛ ትርፋማነትን ያሳዩ ሌሎች የንግድ ዘርፎችን ተጨማሪ ግብአት ለመመደብ የተወሰነ ነው ተብሎ ይታመናል።
ለዓመታት ዋልማርት የቀጥታ ዓሳ ለዕቃዎቻቸው ለመግዛት ለሚፈልጉ ደንበኞች ተወዳጅ መድረሻ ነው። የተለያዩ አይነት የዓሣ ዝርያዎች በተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱ ዋልማርትን ለብዙ አሳ ወዳዶች የጉዞ አማራጭ አድርጎታል። ነገር ግን፣ በዚህ የቅርብ ጊዜ ለውጥ ደንበኞች አሁን የውሃ የቤት እንስሳቸውን ለማግኘት ሌላ ቦታ መፈለግ አለባቸው።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርት ለምን አሳ መሸጥ አቆመ?
መ፡ ዋልማርት በዋና ስራው ላይ ለማተኮር እና ሃብቶችን የበለጠ ትርፋማ ለሆኑ አካባቢዎች ለመመደብ ባደረገው ጥረት አሳ መሸጥ ለማቆም ወሰነ።
ጥ፡ አሁንም በ Walmart የዓሣ አቅርቦቶችን መግዛት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ Walmart እንደ የውሃ ማጠራቀሚያ፣ ማጣሪያ እና የዓሳ ምግብ ያሉ የዓሣ አቅርቦቶችን መሸጡን ይቀጥላል።
ጥ፡ አሁን የቀጥታ ዓሣ የት መግዛት እችላለሁ?
መ: አሁንም ብዙ ሌሎች ቸርቻሪዎች አሉ, ሁለቱም በመስመር ላይ እና ጡብ-እና-ሞርታር, የቀጥታ አሳን የሚሸጡ. የአካባቢ የቤት እንስሳት መደብሮች እና ልዩ የውሃ ውስጥ ሱቆች ጥሩ አማራጮች ናቸው።
ጥ፡ ዋልማርት እንደገና አሳ መሸጥ ይጀምራል?
መልስ፡ Walmart ይህን ውሳኔ ለመሻር ምንም አይነት ምልክት ባያቀርብም፣ ሁልጊዜም ወደፊት እንደገና ሊያስቡበት ይችላሉ።
የቀጥታ ዓሣ መሸጥ ለማቆም መወሰኑ አንዳንድ ደንበኞችን ሊያሳዝን ቢችልም፣ ዋልማርት ሌሎች በርካታ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ማቅረቡ እንደሚቀጥል ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ይህ እርምጃ በአጠቃላይ የዓሣ ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል አይኑር ወደፊት የሚታይ ነገር ነው፣ አሁን ግን የዓሣ አድናቂዎች የውሃ ውስጥ ጓደኞቻቸውን አማራጭ ምንጮች መፈለግ አለባቸው።