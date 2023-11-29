የሳይንስ ዓለም መቼ ተጀመረ?

ርዕስ፡ የሳይንስ አለምን አመጣጥ ይፋ ማድረግ፡ በጊዜ ሂደት የሚደረግ ጉዞ
መግቢያ:
ሳይንስ ዎርልድ፣ ሳይንሳዊ እውቀትን እና የማወቅ ጉጉትን ለማራመድ የሚሰራ እውቅ ተቋም፣ በቫንኮቨር፣ ካናዳ ውስጥ ተምሳሌት የሆነ መለያ ሆኗል። ነገር ግን፣ የአመሰራረቱ እና የዝግመተ ለውጥ ታሪክ አሁንም ሊመረመር የሚገባው አስደናቂ ታሪክ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ስለ ሳይንስ ዓለም አመጣጥ በጥልቀት እንመረምራለን፣ ይህም የትሕትና ጅምር፣ የለውጥ ጊዜያቶች፣ እና በማህበረሰቡ ላይ ስላሳደረው ተጽእኖ ብርሃን በማብራት ላይ ነው።
ያለፈውን ጨረፍታ፡-
ሳይንስ ወርልድ በመጀመሪያ ኤክስፖ ሴንተር በመባል የሚታወቀው በ1986 በቫንኮቨር በተካሄደው የአለም ኤግዚቢሽን በተለምዶ ኤክስፖ 86 እየተባለ የሚጠራው ነው።ይህ አለም አቀፍ ክስተት በቴክኖሎጂ እድገት እና ፈጠራ ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የሰውን ልጅ ስኬት ገጽታዎች ለማሳየት ያለመ ነው። በህንፃ አርክቴክት ብሩኖ ፍሬስቺ የተነደፈው የኤግዚቢሽን ማዕከል በኤግዚቪሽኑ ወቅት እንደ ድንኳን ሆኖ የሚያገለግል ጊዜያዊ መዋቅር ሆኖ ታሳቢ ነበር።
የሳይንስ ዓለም መወለድ;
በኤክስፖ 86 የኤግዚቢሽኑን ስኬት እና ተወዳጅነት ተከትሎ ጊዜያዊ መዋቅሩን ወደ ቋሚ የሳይንስ ማዕከል የመቀየር ፍላጎት እያደገ ነበር። የብሪቲሽ ኮሎምቢያ መንግስት ከግል ስፖንሰሮች ጋር በመሆን የሳይንስ አለምን ለመመስረት ያለውን ትልቅ አቅም በመገንዘብ ለህዝብ ተሳትፎ እና ለትምህርት ያለውን ትልቅ አቅም በመገንዘብ ግንባር ቀደም ስራ ሰራ። እ.ኤ.አ. በ 1989 ጉልህ እድሳት እና ማስፋፊያዎች ከተደረጉ በኋላ የኤግዚቢሽኑ ማዕከል በይፋ ወደ ሳይንስ ዓለም ተቀይሮ ለሕዝብ በሩን ከፍቷል።
የግኝት እና የመማሪያ ማዕከል፡-
ሳይንስ ዓለም በይነተገናኝ ኤግዚቢሽን፣ አሳታፊ ማሳያዎች እና መሳጭ ልምምዶች በሁሉም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ጎብኚዎችን የሳበ የሳይንሳዊ አሰሳ ማዕከል ሆነ። የማወቅ ጉጉትን ለማቀጣጠል እና የህይወት ዘመንን ለሳይንስ ፍቅርን ለማነሳሳት ባለው ተልዕኮ፣ ተቋሙ በሳይንሳዊ ትምህርት ግንባር ቀደም ሆኖ ለመቀጠል በቀጣይነት ተሻሽሏል። በህዋ ምርምር ላይ ማራኪ ኤግዚቢቶችን ከማስተናገድ ጀምሮ ወደ ባዮሎጂ አስደናቂነት እስከማስገባት ድረስ ሳይንስ አለም በየጊዜው የሚለዋወጠውን የሳይንሳዊ ግኝቶች ገጽታ ለማንፀባረቅ ተስማማ።
የማህበረሰቡ ተጽእኖ እና ማዳረስ፡
እንደ የትምህርት ተቋም ካለው ሚና ባሻገር፣ ሳይንስ ዓለም የቫንኩቨር ማህበረሰብ ዋነኛ አካል ሆኗል። ማዕከሉ ከትምህርት ቤቶች፣ አስተማሪዎች እና የማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የሳይንስ ትምህርትን ላልተሟሉ ህዝቦች ለማምጣት በንቃት ይሰራል። በማዳረስ ፕሮግራሞች፣ ወርክሾፖች እና ዝግጅቶች፣ ሳይንስ አለም ሳይንስን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ይጥራል፣ ይህም በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ውስጥ የመደመር እና የልዩነት ስሜትን ያሳድጋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ በሳይንስ አለም ውስጥ አንዳንድ ታዋቂ ኤግዚቢሽኖች ምንድን ናቸው?
መ፡ ሳይንሱ ዓለም ዩሬካን ጨምሮ የተለያዩ ማራኪ ትርኢቶችን ይመካል! ማዕከለ-ስዕላት, የፊዚክስ ድንቆችን ያሳያል, እና የ BodyWorks ኤግዚቢሽን, ይህም የሰውን አካል ውስብስብነት ይዳስሳል.
ጥ፡ ሳይንስ ወርልድ ላበረከተው አስተዋጾ እውቅና አግኝቷል?
መ፡ አዎ፣ ሳይንስ ዎርልድ ለሳይንስ ትምህርት ለፈጠራ አቀራረብ ታዋቂ የሆነውን የካናዳ የሳይንስ ማእከላት ማህበር “የፈጠራ ሽልማት”ን ጨምሮ ብዙ ሽልማቶችን አግኝቷል።
ጥ፡ የሳይንስ ዓለምን ተነሳሽነት እንዴት መደገፍ እችላለሁ?
መ፡ ሳይንስ ወርልድ ተልእኮውን የሚደግፍበት የተለያዩ መንገዶችን ይሰጣል፣ ልገሳ፣ የበጎ ፈቃደኝነት እድሎች እና ልዩ ጥቅማጥቅሞችን ለመደሰት አባል በመሆን ለተቋሙ ዘላቂነት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በማጠቃለያው ሳይንስ አለም ከኤክስፖ ማእከል ወደ በለፀገ የሳይንስ ማዕከል ያደረገው ጉዞ የማወቅ ጉጉትን እና የሳይንሳዊ ትምህርትን ተፅእኖ የሚያሳይ ነው። ለግኝት አሳታፊ መድረክ በማቅረብ፣ የሳይንስ አለም የግለሰቦችን ትውልዶች የሳይንስን ድንቅ ነገሮች እንዲመረምሩ እና የጥያቄ መንፈስን እንዲቀበሉ ማነሳሳቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- ሳይንስ ዓለም ብሪቲሽ ኮሎምቢያ. (ኛ) ከ https://www.scienceworld.ca/ የተገኘ