ኮምፒውተር መቼ ተገኘ?

ርዕስ፡ የኮምፒውቲንግ አመጣጥን ይፋ ማድረግ፡ በጊዜ ሂደት የሚደረግ ጉዞ
መግቢያ:
የኮምፒዩተር ግኝት ለዘመናት የሚዘልቅ፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ፈጣሪዎች ብልሃት እና የቴክኖሎጂ ዝግመተ ለውጥን የሚያገናኝ አስደናቂ ታሪክ ነው። ከአባከስ ጀምሮ እስከ ዘመናዊ ሱፐር ኮምፒውተሮች ድረስ የኮምፒዩተሮች እድገት በአኗኗራችን፣ በአሰራራችን እና በመግባባት ላይ ለውጥ አምጥቷል። በዚህ ጽሁፍ ዛሬ እንደምናውቀው ኮምፒውተሩ እንዲወለድ ያደረጉትን አስደናቂ ክንውኖች ላይ ብርሃን በማብራት የኮምፒዩተርን አመጣጥ ለመዳሰስ በጊዜ ሂደት እንጓዛለን።
የመጀመሪያዎቹ ጅማሬዎች፡-
የኮምፒዩተር ፅንሰ-ሀሳብ ከጥንታዊ ስልጣኔዎች ጋር ሊመጣ ይችላል, ስሌቶችን ለማከናወን መሰረታዊ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውሉ ነበር. በ2400 ዓክልበ. አካባቢ የተፈጠረው አባከስ፣ ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያዎቹ የኮምፒውተር መሣሪያዎች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። ሊሠሩ የሚችሉ ዶቃዎች ያላቸው ተከታታይ ዘንግ ወይም ሽቦዎች ያሉት አባከስ ለመሠረታዊ የሂሳብ ስራዎች ፈቅዷል።
ሜካኒካል አስደናቂ ነገሮች፡-
ወደ 17ኛው ክፍለ ዘመን በፍጥነት ወደፊት፣ እና ለዘመናዊ ኮምፒውቲንግ መንገድ የከፈቱትን ሜካኒካል ድንቆች አጋጥሞናል። ብሌዝ ፓስካል እ.ኤ.አ. ይህ ሜካኒካል ካልኩሌተር በተከታታይ ጊርስ እና ዊልስ ላይ የተመሰረተ መደመር እና መቀነስ በሚያስደንቅ ትክክለኛነት ሊሰራ ይችላል።
ነገር ግን፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ለትንታኔ ኢንጂን በዲዛይኖቹ ሜዳውን በእውነት ያበቀለው ቻርለስ ባባጅ ነው። ምንም እንኳን በህይወት ዘመኑ ሙሉ በሙሉ ተገንብቶ የማያውቅ ቢሆንም፣ Babbage's Analytical Engine ለዘመናዊ ኮምፒውተሮች መሰረት ጥሏል። የዘመናዊ ኮምፒዩተር መዋቅርን የሚመስሉ እንደ loops፣ ሁኔታዊ ቅርንጫፍ እና ማህደረ ትውስታ ያሉ ፅንሰ ሀሳቦችን አካቷል።
የኤሌክትሮኒክስ ስሌት መወለድ;
የኤሌክትሮኒካዊ ስሌት እውነተኛ ልደት በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የበርካታ ባለራዕዮች ጥረት ሊሆን ይችላል. እ.ኤ.አ. በ 1936 አላን ቱሪንግ የቱሪንግ ማሽን ተብሎ የሚጠራውን ማንኛውንም አልጎሪዝም ለማስፈፀም የሚያስችል ሁለንተናዊ ማሽን ጽንሰ-ሀሳብ አስተዋወቀ። ይህ የንድፈ ሐሳብ መሣሪያ የዘመናዊ ኮምፒውተር ሳይንስ የማዕዘን ድንጋይ ሆነ።
በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ፈጣን ስሌት አስፈላጊነት የመጀመሪያውን የኤሌክትሮኒክስ ኮምፒዩተር ማለትም የኤሌክትሮኒክስ ቁጥር ኢንቴግሬተር እና ኮምፒተር (ENIAC) እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል. በ1945 የተጠናቀቀው ENIAC ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት ስሌት ለመስራት የቫኩም ቱቦዎችን የሚጠቀም ግዙፍ ማሽን ነበር።
የትራንዚስተሮች እና የማይክሮፕሮሰሰሮች መምጣት፡-
በ1947 በጆን ባርዲን፣ ዋልተር ብራቴይን እና ዊልያም ሾክሌይ የተፈለሰፈው ትራንዚስተር የኮምፒዩተርን ለውጥ አመጣ። ትራንዚስተሮች ግዙፍ የቫኩም ቱቦዎችን በመተካት ኮምፒውተሮችን አነስ ያሉ፣ ፈጣን እና የበለጠ አስተማማኝ ያደርጋቸዋል። ይህ እመርታ በሺዎች የሚቆጠሩ ትራንዚስተሮችን በአንድ ቺፕ ላይ በማዋሃድ ለማይክሮፕሮሰሰር እድገት መንገድ ጠርጓል።
እ.ኤ.አ. በ1971 ኢንቴል ለመጀመሪያ ጊዜ በንግድ የሚገኝ ማይክሮፕሮሰሰር ኢንቴል 4004 አስተዋወቀ።ይህም በኮምፒውተር ታሪክ ውስጥ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል፣ይህም ማይክሮፕሮሰሰር ለግል ኮምፒውተሮች ግንባታ ብሎኮች በመሆናቸው ተከትሎ የመጣውን ዲጂታል አብዮት አስከተለ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥያቄ፡ የዘመናዊ ኮምፒውቲንግ አባት ተብሎ የሚታሰበው ማነው?
መልስ፡ ቻርለስ ባባጅ ለዘመናዊ ኮምፒውተሮች መሰረት በጣለው አናሊቲካል ኢንጂን ዲዛይኖች ምክንያት የዘመናዊ ስሌት አባት ተደርጎ ይወሰዳል።
ጥ፡ የመጀመሪያው ኮምፒውተር መቼ ተፈጠረ?
መ፡ የመጀመሪያው የኤሌክትሮኒክስ ኮምፒዩተር ENIAC በ1945 ተጠናቀቀ።ነገር ግን የኮምፒዩቲንግ ጽንሰ-ሀሳብ ከዚህ ቀደም እንደ አባከስ እና ሜካኒካል ካልኩሌተሮች ካሉ ፈጠራዎች ቀድሞ ነበር።
ጥ፡- ትራንዚስተር በኮምፒዩተር ውስጥ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ: ትራንዚስተሩ የቫኩም ቱቦዎችን በመተካት ኮምፒውተሮችን አነስ ያሉ፣ ፈጣን እና የበለጠ አስተማማኝ ያደርጋቸዋል። ማይክሮፕሮሰሰር እንዲፈጠር አስችሏል, ይህም መስክ ላይ አብዮት እና የግል ኮምፒዩተሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል.
ጥ፡ ኮምፒውተሮች ከENIAC ወደ ዘመናዊ ማሽኖች እንዴት ተሻገሩ?
መ፡ የኮምፒውተሮች ዝግመተ ለውጥ እንደ ትራንዚስተሮች እና ማይክሮፕሮሰሰር በመሳሰሉት የኤሌክትሮኒክስ አካላት እድገት እንዲሁም በማከማቻ፣ ማህደረ ትውስታ እና ሶፍትዌር ላይ መሻሻሎችን አካቷል። እነዚህ እድገቶች ትናንሽ፣ የበለጠ ኃይለኛ እና ሁለገብ ኮምፒውተሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል።
ማጠቃለያ:
የኮምፒዩተር ግኝት እና ዝግመተ ለውጥ የሰው ልጅ ብልሃት እና የቴክኖሎጂ እድገትን ያላሰለሰ ጥረት የሚያሳይ ምስክር ነው። ከአባከስ ጀምሮ እስከ ዘመናዊው ሱፐር ኮምፒውተሮች ድረስ በኮምፕዩቲንግ ታሪክ ውስጥ እያንዳንዱ ምዕራፍ ዛሬ የምንኖርበትን ዓለም በመቅረጽ ረገድ አስተዋፅዖ አድርጓል። የኮምፒዩተርን አመጣጥ በመረዳት፣ ወደ ዲጂታል ዘመን ላመጣን አስደናቂ ጉዞ ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን።