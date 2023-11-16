አዲስ የዋትስአፕ ባህሪ የቡድን የድምጽ ጥሪዎችን አብዮታል።

ዋትስአፕ የቡድን የድምጽ ጥሪዎች የሚደረጉበትን መንገድ ለመቀየር የተዘጋጀ አዲስ ባህሪ አስተዋውቋል። ቮይስ ቻት በመባል የሚታወቀው ይህ አዲስ ችሎታ ተጠቃሚዎች በቡድኑ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ሳይጠሩ የቡድን የድምጽ ጥሪዎችን እንዲጀምሩ ያስችላቸዋል, ይህም የበለጠ እንከን የለሽ እና የማይታወቅ ተሞክሮ ይፈጥራል.
በዋትስአፕ ላይ ካሉ ባህላዊ የቡድን ጥሪዎች በተለየ የድምጽ ቻቶች ተጠቃሚዎች እንዲቀላቀሉ እና ውይይቱን በተመቻቸው ጊዜ እንዲተዉ ያስችላቸዋል። ይህ ተለዋዋጭነት ሁሉም ሰው በተመሳሳይ ጊዜ እንዲገኝ ስለሚያስፈልግ የጨዋታ ለውጥ ነው. ተጠቃሚዎች አሁን ያለችግር በመካሄድ ላይ ያሉ የድምጽ ውይይቶችን መቀላቀል እና ማን እንደሚናገር ወዲያውኑ መለየት ይችላሉ፣ ለቻት ራስጌ እና ለጥሪዎች ትር።
የድምጽ ቻቶች ከ33 እስከ 128 አባላትን የመያዝ አቅም ያላቸውን ትላልቅ ቡድኖችንም ያስተናግዳል። ይህ ለሙያዊ ትብብር፣ የመስመር ላይ ማህበረሰቦች እና ማህበራዊ ስብሰባዎች ፍጹም መሳሪያ ያደርገዋል።
የድምፅ ቻቶች አንዱ ገጽታ ጣልቃ የማይገባ ባህሪው ነው። የድምጽ ውይይት ሲጀመር የሁሉንም ሰው ስልክ ከመደወል ይልቅ ዋትስአፕ የቡድን አባላትን ለማሳወቅ ጸጥ ያለ የግፋ ማሳወቂያ ይልካል። ይህ ግለሰቦች ስለ ቀጣይ ንግግሮች መረጃ እየቆዩ በተከታታይ በመደወል እንዳይረብሹ ያረጋግጣል።
ጥሩ የቡድን ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለማስቀጠል፣የድምጽ ቻቶች ከ60 ደቂቃ እንቅስቃሴ-አልባነት በኋላ በራስ-ሰር እንዲያልቁ የተነደፉ ናቸው። ነገር ግን፣ ተጠቃሚዎች አዲስ የድምጽ ውይይት እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ የመጀመር ነፃነት አላቸው፣ ይህም እንከን የለሽ የግንኙነት ፍሰትን ያሳድጋል።
ለዋትስአፕ ቅድሚያ የሚሰጠው ግላዊነት እና ደህንነት ነው። የድምጽ ቻቶች ከጫፍ እስከ ጫፍ የተመሰጠሩ ናቸው፣ ይህም በንግግሮች ውስጥ የሚጋሩ ሚስጥራዊነት ያላቸው ውይይቶች እና የግል መረጃዎች መጠበቃቸውን ያረጋግጣል።
ዋትስአፕ እንደ ቮይስ ቻትስ ያሉ ጠቃሚ ባህሪያትን ማስተዋወቁን ቀጥሏል ይህም ለተጠቃሚዎች ከፍላጎታቸው እና ከምርጫቸው ጋር የሚስማሙ የተሻሻሉ የመገናኛ መሳሪያዎችን ያቀርባል። በዚህ የለውጥ ባህሪ ለመደሰት በአዲሱ የዋትስአፕ ለ iOS እና አንድሮይድ ስሪት እንደተዘመኑ ይቆዩ።
በየጥ
1. በድምጽ ውይይት ምን ያህል አባላት መሳተፍ ይችላሉ?
በዋትስአፕ ላይ ያሉ የድምጽ ቻቶች ከ33 እስከ 128 አባላት ያሉ ቡድኖችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን ይህም የተለያየ እና ሁሉንም ያካተተ የውይይት አካባቢ እንዲኖር ያስችላል።
2. የድምጽ ቻቶች የሚረብሹ ናቸው?
አይ፣ የድምጽ ቻቶች ከመደበኛ የቡድን የድምጽ ጥሪዎች ጋር ሲነጻጸሩ ብዙ ጣልቃ እንዳይገቡ የተነደፉ ናቸው። ዋትስአፕ የሁሉንም ሰው ስልክ ከመደወል ይልቅ ዝምታ የግፋ ማሳወቂያ ይልካል። ይህም የቡድን አባላትን በማሳወቅ አነስተኛ መቆራረጥን ያረጋግጣል።
3. በማንኛውም ጊዜ የድምጽ ውይይት መቀላቀል እችላለሁ?
አዎ፣ የድምጽ ቻቶች ተጠቃሚዎች እንዲቀላቀሉ እና ውይይቱን በተመቸው ጊዜ እንዲተው ያስችላቸዋል። ይህ ተለዋዋጭነት እንከን የለሽ ተሳትፎን ያስችላል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በሚመችበት ጊዜ ቀጣይ ውይይቶችን እንዲቀላቀሉ ያደርጋል።