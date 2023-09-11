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የህንድ የመጀመሪያ የሰጠ የፀሐይ ተልእኮ ፣ Aditya-L1 ፣ ፀሀይን ለመመልከት ቀረበ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
የህንድ የመጀመሪያ የሰጠ የፀሐይ ተልእኮ ፣ Aditya-L1 ፣ ፀሀይን ለመመልከት ቀረበ

የህንድ የጠፈር መርሃ ግብር በሴፕቴምበር 1 ቀን በሀገሪቱ የመጀመሪያ የተሰጠ የፀሀይ ተልእኮ Aditya-L2 በተሳካ ሁኔታ ወደ ህዋ በመምጠቅ ሌላ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ይህ የጠፈር መንኮራኩር በሳንስክሪት ቃል “ፀሐይ” የተሰየመ ሲሆን ከምድር ጋር ከተያያዙ አምስት እንቅስቃሴዎች ሦስቱን አጠናቋል። እና አሁን በሴፕቴምበር 15 ለሚቀጥለው እርምጃ በዝግጅት ላይ ነው።

Aditya-L1 የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ታዋቂ የስራ ፈረስ የሆነውን የዋልታ ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪን (PSLV-C57) በመጠቀም በስሪሃሪኮታ ከሚገኘው የሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል ተነስቷል። ይህ ማስጀመሪያ የህንድ የጨረቃ ተልዕኮ የሆነውን Chandrayaan-3 በደቡብ ዋልታ ክልል ካረፈ ከአስር ቀናት በኋላ ነው።

በISRO እና በአካዳሚክ ተቋማት በተዘጋጁ ሰባት የተለያዩ የክፍያ ጭነቶች የታጠቁ፣ Aditya-L1 የተቀየሰው የፀሐይን ከባቢ አየር እና በጠፈር አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ነው። እነዚህ መሳሪያዎች የፀሐይ መግነጢሳዊ አውሎ ነፋሶችን እና በምድር ዙሪያ ባለው አካባቢ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ።

በአሁኑ ጊዜ በ282 ኪሜ x 40225 ኪሜ ምህዋር ላይ የምትገኘው የጠፈር መንኮራኩር በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ላግራንጊያን ፖይንት 1 (L1) ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። L1 በመሬት እና በፀሐይ መካከል ያለ የጠፈር ነጥብ ነው, ይህም የፀሐይን ቀጣይነት ያለው ምልከታ ይፈቅዳል. አንዴ በኤል 1፣ Aditya-L1 በ halo orbit ውስጥ ይቀመጣል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ፀሀይን እንዲያጠኑ ያልተቋረጠ እድል ይሰጣቸዋል።

የ Aditya-L1 ተልዕኮ ለህንድ የጠፈር ፕሮግራም ትልቅ ስኬት ነው። ሀገሪቱ በህዋ ምርምር ያላትን አቅም ከማሳየት ባለፈ ስለ ፀሀይ አለም አቀፋዊ ግንዛቤ እና በፕላኔታችን ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖዎች አስተዋፅኦ ያደርጋል። በፀሃይ ክስተቶች ላይ መረጃን በመሰብሰብ, Aditya-L1 የጠፈር የአየር ሁኔታን እና በሳተላይት ኦፕሬሽኖች እና የግንኙነት ስርዓቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመተንበይ ይረዳል.

ምንጮች:
- ISRO
- የሳንስክሪት ቋንቋ ትርጓሜዎች

By ቪኪ Stavropoulou

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