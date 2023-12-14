አዲስ መጤዎች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የስም ለውጥን ይመለከታል

ማጠቃለያ፡ በሎንግ አይላንድ ከተማ፣ ኩዊንስ የሚገኘው የአዲስ መጤዎች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ አሁን ያለው ስም በስደተኛ ተማሪዎቹ ላይ ኢላማ ያደርጋል በሚል ስጋት የተነሳ የስም ለውጥ ለማድረግ እያሰበ ነው። በትምህርት ቤቱ መንግስት ውስጥ ያሉ የተማሪ መሪዎች የስም ለውጥ የበለጠ አካታች እና እንግዳ ተቀባይ አካባቢ ለመፍጠር ይረዳል ብለው ያምናሉ። ስሙን የመቀየር ሂደት ከወላጅ ማህበር እና ርእሰመምህር ፈቃድ ማግኘትን፣ የህዝብ አስተያየት መሰብሰብ እና ከቻንስለሩ የመጨረሻ ፍቃድ ማግኘትን ጨምሮ በርካታ ደረጃዎችን ያካትታል። ሆኖም፣ አንዳንዶች ስሙን መቀየር የትምህርት ቤቱን ባህሪ እና ትሩፋት ይለውጣል ብለው ስለሚሰጉ ወደ ኋላ የመመለስ እድሉ ሰፊ ነው። የስም ለውጥን ለማገናዘብ የተወሰነው በትምህርት ቤቱ አመታዊ የሆዲ ዲዛይን ሂደት ውስጥ ተማሪዎች “አዲስ መጤዎች” የሚለው ስም ታዋቂነት እና የጥላቻ ወንጀሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ስጋታቸውን በገለጹበት ወቅት ነው። በኒውዮርክ ከተማ ያለው የስደተኞች መጉረፍ ከባድ የፖለቲካ ሁኔታን ፈጥሯል፣ እና ተማሪዎች ከአሉታዊ ስሜት ራሳቸውን ማራቅ እና የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸው ይፈልጋሉ። ከስም ለውጥ በተጨማሪ አንዳንድ ተማሪዎች ስደተኛ ተማሪዎች በተለየ ትምህርት ቤቶች መመዝገብ አለባቸው ወይንስ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱበት ቦታ ላይ ተጨማሪ ምርጫ ይሰጣቸው እንደሆነ ይጠይቃሉ።