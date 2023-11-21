ምን ይሻላል Walmart ወይም Amazon?
በችርቻሮ ዓለም ውስጥ ሁለት ግዙፍ ሰዎች ዋልማርት እና አማዞን ይቆማሉ። ሁለቱም ኩባንያዎች የምንገዛበትን መንገድ አሻሽለውታል፣ ምቹ እና ተወዳዳሪ ዋጋዎችን አቅርበዋል። ግን በእውነቱ የትኛው የተሻለ ነው? ዝርዝሩን እንመርምርና እነዚህን የችርቻሮ ብሄረሰቦችን እናነፃፅር።
አመች: ወደ ምቾት ሲመጣ አማዞን መሪነቱን ይወስዳል። በጥቂት ጠቅታዎች በጥቂት ቀናት ውስጥ ወይም በአንዳንድ አካባቢዎች በሰዓታት ውስጥ ማንኛውንም ነገር ወደ ደጃፍዎ መድረስ ይችላሉ። የአማዞን ፕራይም አባላት እንደ ነፃ የሁለት ቀን መላኪያ እና ሰፊ የዥረት ይዘት ቤተ-መጽሐፍት ያሉ ተጨማሪ ጥቅሞችን ያገኛሉ። በሌላ በኩል ዋልማርት የመስመር ላይ ግብይትን በሱቅ ውስጥ የመውሰድ አማራጭ ያቀርባል ነገርግን ከአማዞን ፍጥነት እና ልዩነት ጋር ሊዛመድ አይችልም።
የዋጋ አሰጣጥ: ዋልማርት ብዙ አይነት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ በዝቅተኛ ዋጋዎች ይታወቃል። የእነርሱ አካላዊ መደብሮች ደንበኞች ዋጋዎችን እንዲያወዳድሩ እና ምርጥ ቅናሾችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። አማዞን ግን ብዙውን ጊዜ ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ያቀርባል, በተለይም ለኤሌክትሮኒክስ እና ለቤት እቃዎች. በተጨማሪም የገበያ ቦታቸው የሶስተኛ ወገን ሻጮች ምርቶችን በተለያዩ የዋጋ ነጥቦች እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል፣ ይህም ለደንበኞች ተጨማሪ አማራጮችን ይሰጣል።
የምርት ምርጫ፡- የአማዞን ሰፊ የምርት ምርጫ ለማሸነፍ ከባድ ነው። ከመጽሃፍ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ ከአልባሳት እስከ ግሮሰሪ ድረስ ሁሉም አላቸው። የገበያ ቦታቸው ለአነስተኛ ንግዶች ሰፊ ታዳሚ ለመድረስ መድረክን ይሰጣል። ዋልማርት ምንም እንኳን ሰፋ ያለ ምርት ቢኖረውም አማዞን ከሚያቀርበው ሰፊ ልዩነት ጋር ሊዛመድ አይችልም።
የደንበኞች ግልጋሎት: ዋልማርት ደንበኞቻቸው በቀጥታ ከሰራተኞች ጋር እንዲገናኙ በመፍቀድ ከአካላዊ ማከማቻዎቹ ጋር ጠንካራ መገኘት አለው። በጣም ጥሩ በሆነ የደንበኞች አገልግሎት ስምም አላቸው። አማዞን በበኩሉ የ24/7 የደንበኛ ድጋፍ በስልክ፣ በኢሜል እና በቀጥታ ውይይት ያቀርባል። ደንበኛን ያማከለ አካሄዳቸው እና ከችግር ነጻ የሆነ የመመለሻ ፖሊሲያቸው ታማኝ ደንበኛ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የገበያ ቦታ ምንድን ነው?
መ: የገበያ ቦታ ብዙ ሻጮች ምርቶቻቸውን የሚዘረዝሩበት እና የሚሸጡበት የመስመር ላይ መድረክ ነው።
ጥ: Amazon Prime ምንድን ነው?
መ፡ Amazon Prime ነፃ የሁለት ቀን መላኪያ፣ የዥረት ይዘት መዳረሻ እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ ጥቅሞችን የሚሰጥ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት ነው።
ጥ፡ Walmart በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ Walmart በመስመር ላይ ግብይት በመደብር ውስጥ ከመውሰድ ወይም ከቤት ማድረስ አማራጭ ጋር ያቀርባል።
ለማጠቃለል፣ ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን የራሳቸው ጥንካሬ አላቸው። ምቾቶችን እና ሰፊ የምርት ምርጫን ዋጋ ከሰጡ፣ Amazon የሚሄደው መንገድ ነው። ነገር ግን፣ በመደብር ውስጥ ዋጋዎችን የማነፃፀር ችሎታን ከመረጡ እና ጥሩ የደንበኞችን አገልግሎት ካደነቁ፣ Walmart የተሻለ ምርጫ ሊሆን ይችላል። በመጨረሻም, ውሳኔው በግል ምርጫዎች እና ቅድሚያዎች ላይ ይወርዳል.