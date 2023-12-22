የዊንተር ሶልስቲስ ክብረ በዓላት በአለም ዙሪያ

በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የዓመቱ አጭሩ ቀን የሆነው የክረምት ሶልስቲስ በፀሐይ እንቅስቃሴ የሚከበርበት እና የሚደነቅበት ጊዜ ነው። የክረምቱን አስትሮኖሚካል መጀመሪያ የሚያመለክት ቢሆንም፣ የምድርን ከፍተኛውን ከፀሀይ ርቃ የምትገኘውን ዘንበል ማለትን ያሳያል፣ በዚህም ምክንያት ቀዝቃዛ ሙቀት እና የቀን ብርሃን ይቀንሳል። በዚህ አመት የሶልስቲስ አድናቂዎች በታህሳስ 21 እና 22 በአሜሪካ እና በአውሮፓ በተለያዩ የአምልኮ ሥርዓቶች እና እንቅስቃሴዎች ይሳተፋሉ።
የክረምቱ ክረምት በዓመት ሁለት ጊዜ በሰኔ እና በታኅሣሥ ወር ውስጥ ይከሰታል, ይህም የወቅቶችን ለውጥ ያመለክታል. በዚህ ልዩ ቀን ፀሐይ በቀጥታ ከምድር ወገብ በ23.5 ዲግሪ በስተደቡብ በሚገኘው ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ላይ ትገኛለች። በዝቅተኛው ከፍታ ላይ ይቆማል እና ለብዙ ቀናት "ዝም ብሎ" ይመስላል, ስለዚህም ሶልስቲስ የሚለው ቃል. በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ ያለው አጭር ቀን በደቡብ ንፍቀ ክበብ ረጅሙ ቀን አብሮ ይመጣል፣ ከምድር ወገብ በስተሰሜን የሚኖሩ ሰዎች ከ12 ሰዓት ያነሰ የቀን ብርሃን የሚያዩበት ነው።
በታሪክ ዘመናት ሁሉ ሥልጣኔዎች በሥነ ሕንፃ ውጤታቸው አማካኝነት የፀሐይን እንቅስቃሴ ያላቸውን አድናቆት አሳይተዋል። በእንግሊዝ ውስጥ እንደ Stonehenge እና በአየርላንድ ውስጥ እንደ ኒውግራንግ ያሉ ሀውልቶች የተገነቡት በሶልስቲስ ወቅት ከፀሐይ ጋር እንዲጣጣሙ ነው። ዛሬ፣ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ስለ ጽንፈኛውን በዓል በአካል ለማየት ወደ እነዚህ ጣቢያዎች ይጎርፋሉ፣ ሌሎች ደግሞ በቀጥታ ዥረቶች ይቀላቀላሉ።
የተለያዩ ባህሎች የክረምቱን ወቅት ለማክበር ልዩ ወጎች አሏቸው. በኦስትሪያ፣ ሰዎች እንደ ክራምፐስ በለበሱ ግለሰቦች ላይ የሚያሳዩትን ተጫዋች እና አስፈሪ ቅስቀሳ ለማየት ወደ ሆላብሩን ይጓዛሉ። ይህ የግማሽ ጋኔን ፣ የግማሽ ፍየል ምስል በገና ሰሞን ልጆችን የተሳሳቱ ድርጊቶችን ይቀጣል። እንደነዚህ ያሉት ክብረ በዓላት ማህበረሰቦችን ከጥንት እምነቶች እና የአምልኮ ሥርዓቶች ጋር ያገናኛሉ, ይህም በፀሐይ ጉዞ ላይ ያለውን ዘላቂ ማራኪነት ያጎላል.
የአመቱ አጭር ቀን ወደሆነው የክረምቱ ወቅት ስንደርስ የፕላኔታችንን ዑደታዊ ተፈጥሮ እናስታውሳለን። ከሥነ ፈለክ ድንቆች እስከ ባህላዊ ወጎች፣ ይህ የሰማይ ክስተት ሰዎች በምድር እና በፀሐይ መካከል ያለውን ያልተለመደ ዳንስ እንዲገነዘቡ እና እንዲያደንቁ ያደርጋቸዋል።