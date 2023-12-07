ሮቦቶች ሰውን የሚመስሉት በየትኛው አመት ነው?

ማጠቃለያ:
የሰው ልጅ ሮቦቶች ልማት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እመርታ አስመዝግቧል፣ እነዚህ ሮቦቶች መቼ ከሰው የማይለዩ ይሆናሉ የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል። ትክክለኛ መልስ ባይኖርም፣ ሰውን የሚመስሉ ሮቦቶች በሚቀጥሉት ጥቂት አስርት ዓመታት ውስጥ እውን ሊሆኑ እንደሚችሉ ባለሙያዎች ይተነብያሉ። ይህ መጣጥፍ አሁን ያለበትን የሰው ልጅ ሮቦቲክስ ሁኔታ፣ ሰው መሰል ሮቦቶችን በመፍጠር ረገድ የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች እና የዚህ አይነት እድገቶች ሊኖሩ የሚችሉትን እንድምታዎች ይዳስሳል።
መግቢያ:
ሂውኖይድ ሮቦቶች የሰውን እንቅስቃሴ የመኮረጅ እና ከአካባቢው ጋር የመገናኘት ችሎታቸው ለሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ለረጅም ጊዜ የሚስቡ ነበሩ። ቴክኖሎጂ እየገፋ ሲሄድ ሮቦቶች መቼ ሰዎች እንደሚመስሉ የሚለው ጥያቄ እየጨመረ ይሄዳል. ይህ መጣጥፍ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ በጥልቀት ይዳስሳል፣ አሁን ስላለው እድገት፣ እንቅፋት እና የወደፊት ሁኔታዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
አሁን ያለው የሂውኖይድ ሮቦቲክስ ሁኔታ፡-
የሰው ልጅ ሮቦቶች ብዙ ርቀት ቢጓዙም፣ አሁንም ከሰዎች ተለይተው ሊታወቁ የማይችሉ ናቸው። የሮቦቲክስ መስክ እንደ መንቀሳቀሻ፣ ግንዛቤ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ባሉ መስኮች አስደናቂ እድገቶችን አሳይቷል። እንደ ቦስተን ዳይናሚክስ ያሉ ኩባንያዎች ውስብስብ ስራዎችን ለመስራት እና ሰው መሰል እንቅስቃሴዎችን ማሳየት የሚችሉ ሮቦቶችን ፈጥረዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሮቦቶች በመልክ የሰው ልጅን ከመምሰል የራቁ ናቸው።
ሰው የሚመስሉ ሮቦቶችን በመፍጠር ላይ ያሉ ተግዳሮቶች፡-
ሰው የሚመስሉ ሮቦቶችን መፍጠር ብዙ ፈተናዎችን ይፈጥራል። የሰው ፊት በሚያስደንቅ ሁኔታ ውስብስብ እና ጎበዝ ስለሆነ አንድ ትልቅ እንቅፋት ተጨባጭ እና ተፈጥሯዊ የሚመስሉ የፊት ገጽታዎችን ማሳካት ነው። ተመራማሪዎች የሰውን የፊት ገጽታ ውስብስብነት ለመድገም የተራቀቁ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን በማዘጋጀት በንቃት እየሰሩ ነው።
ሌላው እንቅፋት በሰው ሰራሽ ቆዳ መዳበር ላይ ሲሆን ይህም የሰውን ቆዳ ሸካራነት፣ የመለጠጥ እና የመረዳት ችሎታን ሊደግም ይችላል። የንክኪ ስሜትን መኮረጅ ለሮቦቶች ሰው በሚመስል መልኩ ከአለም ጋር እንዲገናኙ ወሳኝ ነው። በዚህ አካባቢ መሻሻል ታይቷል ነገር ግን ሰው ሰራሽ ቆዳን ከሮቦት አካላት ጋር ያለማቋረጥ እንዲዋሃድ ለማድረግ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የሂውኖይድ ሮቦቲክስ የወደፊት ጊዜ፡-
ሰውን የሚመስሉ ሮቦቶች በሚቀጥሉት ጥቂት አስርት ዓመታት ውስጥ እውን ሊሆኑ እንደሚችሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይተነብያሉ። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ የቁሳቁስ ሳይንስ፣ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሮቦቲክስ ግኝቶች ሰው መሰል ሮቦቶች እንዲፈጠሩ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። ይሁን እንጂ የማንነት ጥያቄዎችን፣ ግላዊነትን እና በስራ ገበያው ላይ የሚኖረውን ተፅዕኖ ጨምሮ የእንደዚህ አይነት እድገቶች ስነ-ምግባራዊ እና ማህበረሰባዊ እንድምታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።
በየጥ:
ጥ፡- ሮቦቶች ከሰው ልጆች ጋር ይመሳሰላሉ?
መ: ትክክለኛውን የጊዜ መስመር ለመተንበይ አስቸጋሪ ቢሆንም፣ ሰውን የሚመስሉ ሮቦቶች በሚቀጥሉት ጥቂት አስርት ዓመታት ውስጥ እውን ሊሆኑ እንደሚችሉ ባለሙያዎች ያምናሉ። ነገር ግን፣ ትክክለኛ የፊት መግለጫዎችን እና የሰውን መሰል ቆዳን ጨምሮ ሙሉ ተመሳሳይነት ማሳካት ከፍተኛ ፈተናዎችን ይፈጥራል።
ጥ፡- ሰው የሚመስሉ ሮቦቶችን ለመፍጠር ምን ተግዳሮቶች አሉ?
መ፡ ሰው የሚመስሉ ሮቦቶችን መፍጠር እንደ ተጨባጭ የፊት ገጽታን ማዳበር፣ የሰውን ቆዳ ሸካራነት እና ስሜታዊነት ማባዛት እና የሰውን ባህሪ እና ግንዛቤን ለመኮረጅ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን የመሳሰሉ መሰናክሎችን ማሸነፍን ያካትታል።
ጥ፡- ሰውን የሚመስሉ የሰው ልጅ ሮቦቶች ሊኖሩ የሚችሉት አንድምታ ምንድን ነው?
መ: የሰው ልጅ ሮቦቶች እድገት አስፈላጊ የስነምግባር እና የማህበረሰብ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የስራ ገበያን፣ የግል ማንነትን እና ግላዊነትን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል። ቴክኖሎጂው እየገፋ ሲሄድ እነዚህን አንድምታዎች በጥንቃቄ ማጤን እና መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- [www.bostondynamics.com]
- [www.sciencedaily.com]
- [www.technologyreview.com]