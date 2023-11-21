ዋልማርት በመጀመሪያ የተሰራው ለምን ነበር?
በተጨናነቀው የችርቻሮ አለም ውስጥ ዋልማርት በአለም ዙሪያ የሚገኙ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን መደብሮችን በማስዋብ ፊርማው ሰማያዊ እና ቢጫ አርማ ሆኖ ብቅ ብሏል። ግን ዋልማርት በመጀመሪያ የተሰራው ለምን እንደሆነ አስበህ ታውቃለህ? የዚህን ግዙፍ ችርቻሮ አመጣጥ ለማወቅ ወደ ማህደረ ትውስታ መስመር እንሂድ።
የዋልማርት ልደት
ዋልማርት የተመሰረተው በሳም ዋልተን እ.ኤ.አ. በ 1962 ነው። የመጀመሪያው የዋልማርት ሱቅ በሮጀርስ ፣ አርካንሳስ በሩን ከፈተ ቀላል ተልእኮ፡ ለደንበኞች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ። ዋልተን የዕለት ተዕለት ሰዎችን ፍላጎት የሚያሟላ ሱቅ አሰበ፣ በአንድ ጣሪያ ስር ብዙ አይነት እቃዎችን ያቀርባል።
የ Walmart ውጤት
ዋልማርት እየሰፋ ሲሄድ፣ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን በአዲስ የቢዝነስ ሞዴል አብዮታል። የልኬት ኢኮኖሚዎችን በመጠቀም እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደርን በመተግበር ዋልማርት የዋጋ ንረቱን ዝቅ ለማድረግ እና ትልቅ ደንበኛን ለመሳብ ችሏል። ይህ ስትራቴጂ፣ “የዋልማርት ተፅዕኖ” በመባል የሚታወቀው፣ ባህላዊ የችርቻሮ አሰራሮችን በማስተጓጎል ለኢንዱስትሪው አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል።
በየጥ
ጥ፡ ምጣኔ ኢኮኖሚ ምንድን ነው?
መ፡ የመጠን ኢኮኖሚ ንግዶች የምርት ደረጃቸውን በማሳደግ ሊያገኙት የሚችሉትን የወጪ ጥቅሞች ያመለክታሉ። ኩባንያዎች ብዙ ዕቃዎችን በሚያመርቱበት ጊዜ ቋሚ ወጪዎቻቸውን በትልቁ ምርት ላይ ሊያሰራጩ ይችላሉ, ይህም በእያንዳንዱ ክፍል ዝቅተኛ አማካይ ወጪዎችን ያስከትላል.
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ምንድነው?
መ: የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ከአቅራቢዎች ወደ ደንበኞች የሸቀጦች ፍሰት ለስላሳ ፍሰትን ለማረጋገጥ እንደ ምንጭ፣ ምርት እና ስርጭት ያሉ የተለያዩ ተግባራትን ማስተባበር እና ማመቻቸትን ያካትታል። ውጤታማ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር የወጪ ቁጠባ፣ የተሻሻለ የደንበኛ እርካታ እና ትርፋማነትን ይጨምራል።
Walmart ዛሬ
ዛሬ ዋልማርት በ11,000 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮች ያሉት የቤተሰብ ስም ሆኗል። እንደ ኢ-ኮሜርስ፣ የግሮሰሪ አቅርቦት እና የጤና እንክብካቤን የመሳሰሉ አካባቢዎችን ከችርቻሮ አልፈው አቅርቦቱን አከፋፍሏል። ምንም እንኳን ትልቅ እድገት ቢኖረውም፣ ዋልማርት ለደንበኞች በተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች የማቅረብ የመጀመሪያ ተልእኮውን ለመፈፀም ቁርጠኛ ነው።
በማጠቃለያው ዋልማርት በመጀመሪያ ለደንበኞች ብዙ አይነት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያቀርብ ነበር የተሰራው። ዋልማርት በፈጠራው የቢዝነስ ሞዴል እና የደንበኛ እርካታ ባለው ቁርጠኝነት የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን ቀይሮ በአለም አቀፍ ገበያ የበላይ ሃይል ሆኖ ቀጥሏል።