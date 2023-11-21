ዋልማርት መጀመሪያ ምን ይባላል?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ፣ ዋልማርት በኢንዱስትሪው ውስጥ በጣም ከሚታወቁ ስሞች አንዱ ሆኖ ረጅም ነው። በተንጣለሉ መደብሮች እና የተለያዩ የምርት አቅርቦቶች አማካኝነት በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች የቤተሰብ ስም ሆኗል። ግን ዋልማርት መጀመሪያ በሯን ሲከፍት ምን ተብሎ እንደሚጠራ አስበህ ታውቃለህ? ስለ’ዚ ችርቻሮ ብኸመይ’ዚ ንታሪኽ ንመርምርና ትሑት ጅምር’ውን ይግለጽ።
ዛሬ እንደምናውቀው ዋልማርት ሁልጊዜ በዚህ ስም አልተጠራም። ኩባንያው በ 1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ ሲሆን መጀመሪያ ላይ "የዋልተን አምስት እና ዲሜ" የሚል ስም ተሰጥቶታል. ይህ ስም የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የማቅረብ የመደብሩን ጽንሰ ሃሳብ አንፀባርቋል። የመጀመሪያው ሱቅ የተከፈተው በሮጀርስ፣ አርካንሳስ ነው፣ እና በፍጥነት በአካባቢው ገዢዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አገኘ።
ንግዱ ሲስፋፋ እና ብዙ መደብሮች ሲከፈቱ ሳም ዋልተን የምርት ስም ለውጥ እንደሚያስፈልግ ተገነዘበ። እ.ኤ.አ. በ 1969 ኩባንያው “ዋልማርት” የሚል ስያሜ ተሰጠው። አዲሱ ስም "ዋልተን" እና "ማርት" ጥምረት ነበር, እሱም በወቅቱ ለመደብር መደብሮች የተለመደ ምህጻረ ቃል ነበር. ይህ ለውጥ ኩባንያው በቅናሽ ዋጋ ላይ በማተኮር ሀገራዊ ቸርቻሪ የመሆን ራዕይን አንፀባርቋል።
በየጥ:
ጥ፡ ሳም ዋልተን የኩባንያውን ስም የለወጠው ለምንድነው?
መ፡ ሳም ዋልተን ብሄራዊ ቸርቻሪ የመሆን ፍላጎቱን ለማንፀባረቅ እና የቅናሽ ዋጋ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ለማጉላት የኩባንያውን ስም ወደ ዋልማርት ቀይሮታል።
ጥ፡ የመጀመሪያው የዋልማርት መደብር መቼ ተከፈተ?
መ: የመጀመሪያው የዋልማርት መደብር በ1962 በሮጀርስ፣ አርካንሳስ ተከፈተ።
ጥ፡ “ማርት” በዋልማርት ስም ምን ማለት ነው?
መ: "ማርት" ለመደብር መደብሮች የተለመደ ምህጻረ ቃል ነው. በ Walmart አውድ ውስጥ፣ የኩባንያው ትኩረት ሰፊ ምርቶችን በማቅረብ ላይ መሆኑን ያመለክታል።
ጥ፡ ዋልማርት ከትሁት አጀማመሩ እንዴት አደገ?
መ፡ ዋልማርት ያደገው በስትራቴጂካዊ መስፋፋት፣ ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር እና በዝቅተኛ ዋጋዎች ላይ ያላሰለሰ ትኩረት በማድረግ ነው። ኩባንያው ቀስ በቀስ ተጨማሪ መደብሮችን በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ከፈተ እና በመጨረሻም በአለም አቀፍ ደረጃ ተስፋፍቷል.
ዛሬ ዋልማርት በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮች ያሉት ዓለም አቀፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ሆኗል። ስሙ ከምቾት ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ እና ሰፊ የምርት ምርጫ ጋር ተመሳሳይ ነው። እንደ ዋልተን አምስት እና ዲሜ ያለው ትሁት ጅምር የሩቅ ትዝታ ሊሆን ቢችልም፣ የሳም ዋልተን ራዕይ ውርስ በዋልማርት የችርቻሮ ግዛት ውስጥ ይኖራል።