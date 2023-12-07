ማጠቃለያ:
በ1960ዎቹ ሲተዋወቀው ዩኒሜት፣ በአለም የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ ሮቦት፣ የማምረቻ ሂደቶችን አብዮቷል። በጆርጅ ዴቮል እና በጆሴፍ ኤንግልበርገር የተገነባው ዩኒሜት በፋብሪካዎች ውስጥ አውቶማቲክ ለማድረግ መንገድ ጠርጓል። ይህ መጣጥፍ በዩኒሜት ግንባታ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን ይዳስሳል እና በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ተፅእኖ ያሳያል።
Unimate ከምን ተሰራ?
ዩኒሜት, ፈር ቀዳጅ የኢንዱስትሪ ሮቦት, የተለያዩ ቁሳቁሶችን በማጣመር የተሰራ ነው. የዩኒሜትቱ ዋና ዋና ክፍሎች በዋነኝነት የተሠሩት ከብረት እና ከአሉሚኒየም ነው. እነዚህ ቁሳቁሶች በጥንካሬያቸው፣ በጥንካሬያቸው እና ቀላል ክብደት ባላቸው ባህሪያት ተመርጠዋል።
የሮቦቱ መዋቅር እጆቹንና አካሉን ጨምሮ በዋናነት ከብረት የተሰራ ነው። አረብ ብረት በከፍተኛ የመለጠጥ ጥንካሬ ይታወቃል, ይህም ከባድ ሸክሞችን ለመደገፍ እና የኢንዱስትሪ አከባቢዎችን ጥንካሬ ለመቋቋም ተስማሚ ነው. የአረብ ብረት አጠቃቀም Unimate ትክክለኛነት እና ኃይል የሚጠይቁ ተግባራትን ማከናወን እንደሚችል አረጋግጧል።
በአንጻሩ አልሙኒየም መዋቅራዊ ታማኝነትን ሳይጎዳ ክብደትን ለመቀነስ በተወሰኑ የዩኒት ክፍሎች ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል። አሉሚኒየም ከአረብ ብረት በጣም ቀላል ነው, ይህም ሮቦት በፍጥነት እና በብቃት እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል. የአሉሚኒየም ክፍሎችን በማካተት Unimate ፍጥነቱን እና ቅልጥፍናን በማጎልበት ተግባራትን በትክክል እንዲፈጽም አስችሎታል።
ከብረት እና ከአሉሚኒየም በተጨማሪ ዩኒሜትም እንደ ሞተሮች፣ ሴንሰሮች እና የቁጥጥር ስርዓቶች ያሉ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ክፍሎችን አሳይቷል። እነዚህ ክፍሎች ለሮቦቱ ተግባር ወሳኝ ነበሩ፣ ይህም ራሱን ችሎ ስራዎችን እንዲያከናውን እና ከተለያዩ የምርት ሂደቶች ጋር እንዲላመድ አስችሎታል።
በአጠቃላይ የUnimate የግንባታ እቃዎች በጥንካሬ፣ በጥንካሬ እና በቅልጥፍና መካከል ያለውን ሚዛን ለማረጋገጥ በጥንቃቄ ተመርጠዋል። ብረት እና አሉሚኒየም በመጠቀም ዩኒሜት ጠንካራ እና ሁለገብ የኢንዱስትሪ ሮቦት የማምረቻውን መልክዓ ምድራዊ ለውጥ ያመጣ ሆነ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q: Unimateን ማን ፈጠረው?
A: ዩኒሜት የተፈጠረው በ1950ዎቹ በጆርጅ ዴቮል እና ጆሴፍ ኤንግልበርገር ነው።
Q: የUnimate ዓላማ ምን ነበር?
A: ዩኒት የተነደፈው በኢንዱስትሪ መቼቶች ውስጥ ስራዎችን በራስ ሰር ለመስራት፣ ቅልጥፍናን እና ምርታማነትን ለመጨመር ነው።
Q: Unimate በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
A: ዩኒሜት አውቶማቲክን በማስተዋወቅ የማምረቻ ሂደቶችን አሻሽሏል፣ ይህም ምርታማነት እንዲጨምር፣ የተሻሻለ ደህንነት እና ወጪን እንዲቀንስ አድርጓል።
Q: የUnimate ዘሮች የሆኑ ዘመናዊ የኢንዱስትሪ ሮቦቶች አሉ?
A: አዎ፣ ዩኒሜት ዛሬ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውሉ በርካታ የኢንዱስትሪ ሮቦቶችን ለማምረት መንገድ ጠርጓል።
Q: በዛሬው ጊዜ በኢንዱስትሪ ሮቦቶች ግንባታ ውስጥ ምን ሌሎች ቁሳቁሶች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
A: ከብረት እና ከአሉሚኒየም በተጨማሪ ዘመናዊ የኢንዱስትሪ ሮቦቶች አፈፃፀሙን ለማሻሻል እና ክብደትን ለመቀነስ ብዙውን ጊዜ እንደ የካርቦን ፋይበር ውህዶች እና የላቀ ፕላስቲኮችን ያጠቃልላሉ።
ምንጮች:
- "አሃዳዊ ታሪክ" - universal-robots.com
- "አንድ አካል: ዓለምን የለወጠ ሮቦት" - ሮቦቲክስ.org