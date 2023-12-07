በማርስ ላይ የሞተው ሮቦት ማን ነበር?

ማጠቃለያ:
በማርስ ላይ ያለችው ሮቦት መሞቷን ያገኘችው ኦፖርቹኒቲ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። የማርስ ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ተልእኮ አካል ሆኖ በናሳ የተላከው ይህ እጅግ አስደናቂ ሮቨር ስለ ቀይ ፕላኔት ግንዛቤ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ምንም እንኳን ያልተጠበቀ ረጅም ዕድሜ ቢኖረውም፣ እ.ኤ.አ. በ2018 በማርስ ላይ በደረሰው ከባድ የአቧራ አውሎ ንፋስ ተሸነፈ።
በማርስ ላይ ያለችው ሮቦት የሞተችው ማን ነበር?
በማርስ ላይ ያለችው ሮቦት አሳዛኝ ፍጻሜዋን ያገኘችው ኦፖርቹኒቲ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። በናሳ የተሰራው እድል እንደ ማርስ ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ተልዕኮ አካል ሆኖ የማርስን ወለል ለማሰስ የተላከ ሮቨር ነበር። በጁላይ 7 ቀን 2003 ተመርቆ በጥር 25 ቀን 2004 ማርስ ላይ አረፈ።
እድሉ ለ90 የማርስ ቀናት (ሶልስ) እንዲሰራ እና ወደ 1,100 ያርድ (1 ኪሎ ሜትር) ርቀት ለመጓዝ ታስቦ ነበር። ነገር ግን፣ ከተጠበቀው የህይወት ዘመን እጅግ በላይ አልፏል እና በአስደናቂ ሁኔታ ለ15 አመታት መስራቱን ቀጠለ፣ ከ28 ማይል (45 ኪሎ ሜትር) በላይ በማርስ መሬት ላይ ተሸፍኗል።
የዕድል ጠቀሜታ፡-
ስለ ማርስ ያለንን እውቀት ለማስፋት እድል ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ተልዕኮው የፕላኔቷን የጂኦሎጂካል ታሪክ መመርመር እና ያለፈውን የውሃ እንቅስቃሴ ማስረጃ መፈለግ ነበር. ሮቨሩ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ማለትም ካሜራዎችን፣ ስፔክትሮሜትሮችን እና የድንጋይ መፍጫ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት የማርስን አለቶች እና የአፈር አወቃቀር እና አወቃቀሮችን ለመተንተን አስችሎታል።
በተሰራበት ጊዜ ዕድሉ በርካታ አዳዲስ ግኝቶችን አድርጓል። ፕላኔቷ በአንድ ወቅት ለመኖሪያነት የምትውል መሆኗን የሚጠቁም በማርስ ላይ ስለ ጥንታዊ ውሃ ማስረጃ አገኘ። ሮቨሩ ስለ ፕላኔቷ ያለፈ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጡ እንደ የተደራረቡ የድንጋይ አወቃቀሮች ያሉ አስገራሚ የጂኦሎጂካል ቅርጾችን ገልጧል።
የዕድል ረጅም ዕድሜ መቆየቱ ለጠንካራ ዲዛይኑ እና ለሰራው የሳይንስ ሊቃውንት እና መሐንዲሶች ቡድን ቁርጠኝነት ማሳያ ነበር። ሮቨር ከአቧራ አውሎ ነፋሶች፣ የሙቀት ጽንፎች እና የሜካኒካል ጉዳዮችን ጨምሮ ከብዙ ፈተናዎች ተርፏል። ይሁን እንጂ የመጨረሻው መጥፋት የደረሰው በሰኔ 2018 ከፍተኛ የአቧራ አውሎ ንፋስ በማርስ ላይ በመውሰዱ፣ የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት እና ሮቨር የፀሐይ ፓነሎችን እንዳይሞላ በመከልከል ነው። እድልን እንደገና ለማደስ ከወራት ሙከራዎች በኋላ ናሳ ተልእኮው በፌብሩዋሪ 13፣ 2019 መጠናቀቁን በይፋ አስታውቋል።
በየጥ:
ጥ፡ ዕድል በማርስ ላይ ለምን ያህል ጊዜ ሰርቷል?
መ፡ እድሉ በማርስ ላይ ለ15 አመታት ሰርቷል፣ ይህም ከመጀመሪያው የተልዕኮው ቆይታው ከ90 የማርስ ቀናት በልጦ ነበር።
ጥ፡ አንዳንድ የOpportunity ዋና ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
መልስ፡ እድሎች በማርስ ላይ የጥንት ውሃ ማስረጃ ተገኘ፣ ይህም ፕላኔቷ ከዚህ ቀደም ለመኖሪያነት ልትኖራት እንደምትችል ያሳያል። እንዲሁም ስለ ማርስ የጂኦሎጂካል ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ትኩረት የሚስቡ የጂኦሎጂካል ቅርጾችን ገልጧል።
ጥ፡ የዕድል መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ የዕድሉ መጥፋት በዋነኝነት የተከሰተው እ.ኤ.አ.
ጥ፡ ዕድል ለወደፊት የማርስ ተልእኮዎች መንገድ ጠርጓል?
መልስ፡ በፍጹም። የዕድል ስኬት እንደ Curiosity rover እና የመጪው ማርስ 2020 ተልዕኮ ለቀጣይ የማርስ ተልእኮዎች መንገድ ጠርጓል። ከኦፖርቹኒቲ ተልእኮ የተገኘው እውቀት ስለ ማርስ ያለንን ግንዛቤ እና ያለፈው ወይም የአሁን ህይወት ያለውን አቅም በመቅረጽ ረገድ ትልቅ እገዛ አድርጓል።
ምንጮች:
- ናሳ ማርስ ፍለጋ ሮቨር ተልዕኮ mars.nasa.gov
- ናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ; jpl.nasa.gov