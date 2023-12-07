በህይወት ያለው የመጀመሪያው ሮቦት ምን ነበር?

ማጠቃለያ:
የሮቦቶች ፅንሰ-ሀሳብ ለብዙ መቶ ዘመናት ሰዎችን ሲማርክ ቆይቷል፣ ነገር ግን ወደ ህይወት የመጣው የመጀመሪያው ሮቦት የትኛው እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የሮቦቲክስ አመጣጥን በጥልቀት እንመረምራለን እና ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረውን ሮቦት አስገራሚ ታሪክ እንቃኛለን። ከጥንታዊ አውቶሞተሮች እስከ ዘመናዊው የሰው ልጅ ማሽኖች፣ ዛሬ ለምናውቃቸው ሮቦቶች መንገድ የከፈቱትን አስደናቂ እድገቶች እናሳያለን።
መግቢያ:
ሮቦቶች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል፣ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት፣ በእለት ተእለት ተግባራት ላይ እገዛ ማድረግ እና የቦታ ጥልቀትን መመርመርም ችለዋል። ግን ይህ ሁሉ ከየት ተጀመረ? ሰው ሰራሽ ፍጥረታትን ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት በአፈ ታሪክ እና በሜካኒካል ድንቆች ተረቶች ከጥንት ጀምሮ ነው. ሆኖም፣ የመጀመሪያው እውነተኛ ሮቦት፣ ዛሬ እንደምንረዳው፣ በታሪክ ብዙ ዘግይቶ ታየ።
በህይወት ያለው የመጀመሪያው ሮቦት፡-
በህይወት የመጀመሪያው ሮቦት የመሆን ክብር ብዙውን ጊዜ ፈረንሳዊው ፈጣሪ እና መሐንዲስ ዣክ ዴ ቫውካንሰን አስደናቂ ፈጠራ ነው። በ18ኛው መቶ ዘመን አጋማሽ ላይ ቫውካንሰን “ዋሽንት ማጫወቻ” በመባል የሚታወቀውን የህይወት መጠን ያለው አውቶሜትን ጨምሮ ተከታታይ የሜካኒካል ድንቅ ስራዎችን ሰርቷል። ይህ የሰው ልጅ ምስል አሥራ ሁለት የተለያዩ ዘፈኖችን በዋሽንት ላይ መጫወት ይችላል፣ በሚያስደንቅ ችሎታው ተመልካቾችን ይስባል።
ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ራስን በራስ የማስተዳደር እና የሰው መሰል እንቅስቃሴን ስላሳየ የቫውካንሰን ፈጠራ ለጊዜዉ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። የዋሽንት ማጫወቻው የሰውን ሙዚቀኛ ተግባር ለመኮረጅ በሚያስችለው ውስብስብ የማርሽ፣ ተንቀሳቃሾች እና ጩኸት ተቆጣጥሮ ነበር። ይህ አስደናቂ ስኬት በሮቦቲክስ ውስጥ ለወደፊት እድገቶች መሰረት ጥሏል።
የሮቦቲክስ ዝግመተ ለውጥ፡-
የቫውካንሰን አፈጣጠር ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ቢሆንም፣ የሮቦቶች ፅንሰ-ሀሳብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መሄዱን ልብ ሊባል ይገባል። “ሮቦት” የሚለው ቃል እራሱ በ1920 በቼክ ፀሐፌ ተውኔት ካሬል አፔክ “RUR” (የሮሱም ዩኒቨርሳል ሮቦቶች) በተሰኘው ተውኔቱ የተፈጠረ ነው። ተውኔቱ ሰውን ለማገልገል የተፈጠሩ ነገር ግን በፈጣሪያቸው ላይ የሚያምፁ የሰው ሰራሽ ፍጡራንን ሀሳብ አስተዋውቋል።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሮቦቲክስ እጅግ በጣም ጥሩ እድገት አድርጓል፣ ስፍር ቁጥር በሌላቸው አዳዲስ ፈጠራዎች እና ግኝቶች። ከኢንዱስትሪ ሮቦቶች የማምረቻ ሂደቶችን ካስተካከሉ ወደ ሰው ሠራሽ ሮቦቶች ውስብስብ መስተጋብር መፍጠር፣ የሮቦቲክስ መስክ ድንበሮችን መግፋቱን እና የሚቻለውን እንደገና መግለጹን ቀጥሏል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የቫውካንሰን ዋሽንት ተጫዋች የመጀመሪያው ሮቦት የተፈጠረ ነው?
መ: የቫውካንሰን አፈጣጠር ብዙውን ጊዜ እንደ መጀመሪያው ሮቦት የሚቆጠር ቢሆንም፣ የሮቦቶች ጽንሰ-ሐሳብ በታሪክ ውስጥ በተለያዩ ቅርጾች እንደነበረ ልብ ሊባል ይገባል። እንደ ግሪኮች እና ግብፃውያን ያሉ የጥንት ስልጣኔዎች እራሳቸውን የቻሉ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳዩ ሜካኒካዊ ተቃራኒዎችን ፈጥረው ነበር። ይሁን እንጂ የቫውካንሰን ፍሉ ተጫዋች በረቀቀ እና ሰው መሰል ችሎታዎች ወደፊት ጉልህ የሆነ ዝላይ አሳይቷል።
ጥ፡ የሮቦት ፍቺ ምንድን ነው?
መ፡ ሮቦት በራስ ገዝ ወይም በሰዎች መመሪያ ስራዎችን ለመስራት የተነደፈ ሜካኒካል ወይም ምናባዊ ሰው ሰራሽ ወኪል ነው። ብዙውን ጊዜ ከአካባቢው ጋር ለመግባባት እና መስተጋብር ለመፍጠር ዳሳሾችን፣ አንቀሳቃሾችን እና የማቀናበሪያ ክፍልን ይዟል።
ጥ፡- ከዚህ ቀደም የሮቦቶች ምሳሌዎች አሉ?
መ: አዎ፣ የራስ ገዝ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳዩ የሜካኒካል መሳሪያዎች ቀደምት ምሳሌዎች አሉ። የጥንቱ ግሪክ መሐንዲስ የአሌክሳንደሪያው ጀግና፣ ለምሳሌ፣ በመጀመሪያው መቶ ዘመን ዓ.ም የተለያዩ አውቶሜትቶችን ፈጠረ። እነዚህም አንድ ሜካኒካል አገልጋይ እና በእንፋሎት የሚሠራ ኤኦሊፒል በመባል የሚታወቅ መሣሪያን ያካትታሉ። በተመሳሳይም የጥንቷ ግብፃውያን ቅርሶች ውኃ የሚያፈሱ ወይም ቀላል ሥራዎችን የሚሠሩ ሐውልቶችን ያሳያሉ።
ጥ: ስለ ሮቦቲክስ ታሪክ የበለጠ ማወቅ የምችለው የት ነው?
መ: ወደ አስደናቂው የሮቦቲክስ ታሪክ በጥልቀት ለመፈተሽ ፍላጎት ካሎት፣ የሚገኙ በርካታ ምንጮች አሉ። እንደ “ሥጋ እና ማሽኖች” በሮድኒ ብሩክስ እና “የሜካኒካል ሕይወት ፍለጋ” በኤሪኮ ጊዞ እና ኢቫን አከርማን ያሉ መጽሐፍት ስለ ሮቦቲክስ ዝግመተ ለውጥ አጠቃላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በተጨማሪም እንደ IEEE Spectrum እና Robotics Business Review ያሉ የመስመር ላይ መድረኮች ከመስክ ጋር የተያያዙ መጣጥፎችን እና ዜናዎችን ያቀርባሉ።
ማጠቃለያ:
በህይወት ያለችው የመጀመሪያው ሮቦት ዛሬ እንደምንረዳው በጃክ ዴ ቫውካንሰን ዋሽንት ተጫዋች መልክ ብቅ አለች ። ይህ አስደናቂ ፍጥረት በሮቦቲክስ ውስጥ ለወደፊት እድገቶች መሰረት የጣለ ራስን በራስ የመግዛት እና የሰው መሰል እንቅስቃሴን አሳይቷል። ከነዚህ ትሁት ጅምሮች ጀምሮ ሮቦቶች ድንበሮችን በመግፋት እና የምንኖርበትን አለም ወደሚቀርፅበት መስክ ተለውጠዋል። ቴክኖሎጂ እየገፋ ሲሄድ የሮቦቲክስ የወደፊት ዕጣ ፈንታ የበለጠ አስደሳች እድሎችን ይይዛል። የሚኖረው።