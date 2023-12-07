የመጀመሪያው አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት ምን ነበር?

ማጠቃለያ:
የሰው ልጅ ባህሪን ለመምሰል እና ለመምሰል የተነደፉ ማሽኖች የሆኑት አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ ለብዙ መቶ ዘመናት ሰዎችን ያስደንቃል. ይሁን እንጂ የመጀመሪያው እውነተኛ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት የተፈጠረው በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ዣክ ዴ ቫውካንሰን በተባለ ፈረንሳዊ ፈጣሪ ነው። “ዋሽንት ተጫዋቹ” በመባል የሚታወቀው ይህ አስደናቂ ፈጠራ አስደናቂ መካኒካዊ እንቅስቃሴዎችን እና ችሎታዎችን ያሳየ ሲሆን ይህም በሮቦቲክስ ታሪክ ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እና የምርምር መስኮች ውስጥ ወሳኝ ሚናዎችን በመጫወት በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽለዋል።
መግቢያ:
አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች፣ እንዲሁም ሰዋዊ ሮቦቶች ተብለው የሚጠሩት፣ የሰውን የሚመስሉ አካላዊ ባህሪያት ያላቸው ማሽኖች ናቸው። እነዚህ ሮቦቶች የሰውን እንቅስቃሴ፣ ባህሪ እና ስሜትን ለመኮረጅ የተነደፉ ናቸው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ የሰው ልጅ ሮቦቶች እድገት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢደርስም, የዚህ ጽንሰ-ሐሳብ አመጣጥ ከ 18 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሊገኝ ይችላል.
የመጀመሪያው አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት፡-
የመጀመሪያው እውነተኛ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት እ.ኤ.አ. በ1738 ታዋቂው ፈረንሳዊ ፈጣሪ ዣክ ዴ ቫውካንሰን ፈጠረ። “ዋሽንት ተጫዋች” ወይም “ሌ ጁዌር ደ ፍሉቴ” በመባል የሚታወቀው ይህ አስደናቂ አውቶሜትድ የሰውን ዋሽንት እንቅስቃሴ እና ድርጊት ለመኮረጅ ተዘጋጅቷል። ተጫዋች. ሮቦቱ በግምት 1.8 ሜትር ቁመት ያለው ሲሆን በዋነኝነት ከእንጨት እና ከነሐስ የተሰራ ነው።
“ዋሽንት ማጫወቻው” በተጨባጭ ዋሽንት የሚጫወቱ ድምጾችን እንዲያወጣ የሚያስችለው ውስብስብ የቢሎ፣ የማርሽ እና የካሜራ አሠራር ነበረው። እንዲሁም የዋሽንቱን ቀዳዳዎች ለመሸፈን እና ለመግለጥ ጣቶቹን በማንቀሳቀስ የተለያዩ የሙዚቃ ማስታወሻዎችን መፍጠር ይችላል። የሮቦቱ ሜካኒካል ትክክለኛነት እና ህይወትን የሚመስል እንቅስቃሴ በወቅቱ የነበሩትን ተመልካቾች አስደንቋል።
ተጽዕኖ እና ውርስ፡
የቫውካንሰን አፈጣጠር በሮቦቲክስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነበረው። "ዋሽንት ተጫዋቹ" ማሽኖች የሰውን ድርጊት በከፍተኛ ትክክለኛነት መኮረጅ እንደሚችሉ አሳይቷል፣ ይህም በመስክ ውስጥ ለተጨማሪ እድገት መንገድ ይከፍታል። ይህ ቀደምት አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት ለወደፊት ፈጣሪዎች እና መሐንዲሶች በተለምዶ ለሰው ልጆች የተቀመጡ ተግባራትን የሚያከናውኑ ማሽኖችን የመፍጠር እድሎችን እንዲመረምሩ መሰረት ጥሏል።
የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ዝግመተ ለውጥ፡-
የቫውካንሰን መሠረተ ልማት ከተፈጠረ ጀምሮ፣ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ረጅም መንገድ ተጉዘዋል። የቴክኖሎጂ እድገቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰው የሚመስሉ ባህሪያት እና ችሎታዎች ያላቸውን ሮቦቶች እንዲፈጠሩ አስችሏል. ዛሬ፣ የሰው ልጅ ሮቦቶች በጤና አጠባበቅ፣ በመዝናኛ እና በማኑፋክቸሪንግ ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ተቀጥረው ይገኛሉ።
እነዚህ ሮቦቶች በቀዶ ሕክምና መርዳት፣ ከአረጋውያን ጋር ጓደኝነት መመሥረት እና ውስብስብ ውይይቶችንም የመሳሰሉ ሰፊ ሥራዎችን ሊሠሩ ይችላሉ። ተመራማሪዎች የሰውን ልጅ ማህበረሰብ ያለምንም ችግር ወደ ሰብአዊ ማህበረሰብ የሚቀላቀሉ እና ለእለት ተእለት ህይወታችን አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ሮቦቶችን ለመፍጠር በማሰብ የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቲክስ ድንበሮችን መግፋታቸውን ቀጥለዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት ምንድን ነው?
መ፡ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት የሰውን ባህሪ፣ እንቅስቃሴ እና ገጽታ ለመምሰል እና ለመምሰል የተነደፈ ማሽን ነው።
ጥ፡ የመጀመሪያውን አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት የፈጠረው ማን ነው?
መልስ፡ የመጀመሪያው እውነተኛ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት የተፈጠረው በ1738 ፈረንሳዊው ፈጣሪ ዣክ ዴ ቫውካንሰን ነው። “ፍሉቱ ተጫዋች” በመባል ይታወቅ ነበር።
ጥ፡ የ“ዋሽንት ተጫዋቹ” አቅሞች ምን ምን ነበሩ?
መልስ፡ “ዋሽንት ተጫዋቹ” የሰው ዋሽንት ተጫዋች እንቅስቃሴዎችን እና ድርጊቶችን መኮረጅ ይችላል። ዋሽንት የሚጫወቱ ድምፆችን በማሰማት ጣቶቹን ለመሸፈን እና የዋሽንት ቀዳዳዎችን ለመክፈት ጣቶቹን ያንቀሳቅሳል።
ጥ፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች እንዴት ተሻሽለዋል?
መ: የቴክኖሎጂ እድገቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰው-መሰል ባህሪያት እና ችሎታዎች ያላቸው የሰው ልጅ ሮቦቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል. ዛሬ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ተቀጥረው ከጤና እንክብካቤ እስከ መዝናኛ ድረስ ያሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛሉ።
ጥ፡ የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ሰዎችን በተለያዩ ስራዎች ለመርዳት፣ ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና ስለ ሰው ባህሪ እና ግንዛቤ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አቅም አላቸው። በሰዎች እና በማሽኖች መካከል ድልድይ ይወክላሉ, ለትብብር እና ለፈጠራ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ.
ምንጮች:
- "ዣክ ዴ ቫውካንሰን" - britannica.com
- "ዋሽንት ማጫወቻ" - smithsonianmag.com
- "አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች" - roboticsbusinessreview.com