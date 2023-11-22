Costco በመጀመሪያ ምን ይባላል?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ ኮስትኮ ያለ ጥርጥር ለራሱ ስም አስገኝቷል። በመጋዘን መሰል መደብሮች እና በጅምላ የግዢ አማራጮች የሚታወቀው ኩባንያው በአለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች መዳረሻ ሆኗል። ግን ኮስትኮ በመጀመሪያ ምን ተብሎ እንደተጠራ አስበህ ታውቃለህ? ወደ ማህደረ ትውስታ መስመር እንሂድ እና የዚህን የችርቻሮ ሃይል ምንጭ እንመርምር።
እ.ኤ.አ. በ 1976 ፣ ዛሬ የምናውቀው ኮስትኮ ከመሆኑ ከረጅም ጊዜ በፊት ፣ ኩባንያው በእውነቱ የዋጋ ክበብ ተብሎ ይጠራ ነበር። የተመሰረተው በሶል ፕራይስ በችርቻሮ ፈር ቀዳጅ ሲሆን ለደንበኞች ጥራት ያለው ምርት በቅናሽ ዋጋ ለማቅረብ ነበር። ፕራይስ ክለብ በዋናነት ለአነስተኛ ንግዶች እና በጅምላ በመግዛት ገንዘብ ለመቆጠብ ለሚፈልጉ ግለሰቦች በማስተናገድ እንደ አባልነት ብቻ መጋዘን ክለብ ሆኖ ይሰራ ነበር።
የዋጋ ክለብ በፍጥነት ተወዳጅነትን አገኘ፣ እና በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ፣ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ተስፋፍቷል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ትልቅ ለውጥ ያመጣው እስከ 1983 ድረስ አልነበረም. በዚያው ዓመት፣ ጂም ሲኔጋል እና ጄፍ ብሮትማን ኮስትኮ ጅምላ ኮርፖሬሽን የተባለ አዲስ የችርቻሮ ሰንሰለት መሰረቱ። “ኮስትኮ” የሚለው ስም “ወጪ” እና “ኩባንያ” ከሚሉት ቃላቶች የተገኘ ሲሆን ይህም ኩባንያው ለአባላቱ ተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በዋጋ ክለብ እና በኮስትኮ መካከል የነበረው ውህደት በ1993 የተካሄደ ሲሆን በዚህም ምክንያት ዛሬ የምናውቀው ኮስትኮ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። አዲስ የተቋቋመው ኩባንያ የኮስትኮ ስም ተቀብሏል፣ እና የዋጋ ክለብ ብራንድ ቀስ በቀስ ጠፋ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኮስትኮ ማደግ እና ተደራሽነቱን ማስፋፋቱን ቀጥሏል, በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ሰንሰለቶች አንዱ ሆኗል.
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድነው የዋጋ ክለብ ስሙን ወደ ኮስትኮ የቀየረው?
መ፡ የስም ለውጥ የተከሰተው በ1993 የዋጋ ክለብ ከ Costco ጋር ሲዋሃድ ነው። ሁለቱን ብራንዶች በአንድ ስም ለማዋሃድ እና ስራዎችን ለማቀላጠፍ ተወሰነ።
ጥ፡ ከኮስትኮ በስተጀርባ ያለው ፅንሰ-ሀሳብ ምንድን ነው?
መ፡ ኮስትኮ የተለያዩ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ የአባልነት ብቻ መጋዘን ክለብ ሆኖ ይሰራል። ኩባንያው ለደንበኞች ከፍተኛ ቁጠባ ለማቅረብ እቃዎችን በጅምላ በመሸጥ ላይ ያተኩራል.
ጥ፡ ስንት Costco መገኛዎች አሉ?
መ: ከ 2021 ጀምሮ Costco በዓለም ዙሪያ ከ 800 በላይ መጋዘኖችን ይሠራል ፣ አብዛኛዎቹ በዩናይትድ ስቴትስ ይገኛሉ።
ጥ፡- ማንም ሰው በCostco መግዛት ይችላል?
መ፡ ኮስትኮ በዋነኛነት በአባልነት ላይ የተመሰረተ ቸርቻሪ ቢሆንም፣ አባል ላልሆኑ አንዳንድ አገልግሎቶችን ለምሳሌ ፋርማሲ እና ኦፕቲካል አገልግሎቶችን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ሙሉ ምርቶችን እና ጥቅሞችን ለማግኘት አባልነት ያስፈልጋል።
በማጠቃለያው ኮስትኮ በ1993 የስም ለውጥ ከማድረጋቱ በፊት ፕራይስ ክለብ ተብሎ ይጠራ ነበር ። ኩባንያው ጥራት ያለው ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት በታሪኩ ውስጥ ዋና መርህ ሆኖ ቆይቷል ። ዛሬ፣ ኮስትኮ እንደ ተወዳጅ የችርቻሮ ንግድ ማደጉን ቀጥሏል፣ ለአባላቱ ብዙ አይነት ምርቶችን እና ከፍተኛ ቁጠባዎችን እንዲያገኙ ያደርጋል።