Walmart ምን ማለት ነው?

ዋልማርት የሚቆመው ምንድን ነው፡ የችርቻሮ ጂያንትን በቅርበት ይመልከቱ
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ጥቂት ስሞች ልክ እንደ Walmart ክብደት ይይዛሉ። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና አለምአቀፍ መገኘት ይህ የችርቻሮ ግዙፍ ድርጅት ከተመጣጣኝ ዋጋዎች እና ምቾት ጋር ተመሳሳይ ሆኗል. ግን ዋልማርት በእውነት የሚቆመው ምንድን ነው? ይህን የችርቻሮ ሃይል የሚነዱ ዋና ዋና እሴቶችን እና ተልእኮዎችን እንመርምር።
ተልዕኮው፡-
የዋልማርት ተልእኮ ቀላል ሆኖም ኃይለኛ ነው፡ “ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ ይቆጥቡ። ይህ መግለጫ የኩባንያውን ቁርጠኝነት ለደንበኞች ዝቅተኛ ዋጋ እና የተለያዩ ምርቶችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ተመጣጣኝ አማራጮችን በማቅረብ ዋልማርት የደንበኞቹን ህይወት ለማሻሻል እና የዕለት ተዕለት ፍላጎቶቻቸውን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው።
ዋና እሴቶች:
የዋልማርት ዋና እሴቶች በባህሉ ውስጥ ስር የሰደዱ እና ስራዎቹን ይመራሉ ። እነዚህ እሴቶች ለግለሰቦች ክብር መስጠትን፣ ለደንበኞች ማገልገልን፣ የላቀ ደረጃን ለማግኘት መጣር እና በቅንነት መስራትን ያካትታሉ። ለእነዚህ እሴቶች ቅድሚያ በመስጠት ዋልማርት ለሰራተኞቹ እና ለደንበኞቹ አወንታዊ እና አካታች አካባቢ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ለዘላቂነት ቁርጠኝነት;
ዋልማርት የአካባቢን ዘላቂነት አስፈላጊነት ይገነዘባል እና በዚህ አካባቢ ጉልህ እመርታ አድርጓል። ኩባንያው ዜሮ ብክነትን ለማግኘት፣ 100% በታዳሽ ሃይል ለመስራት እና ሰዎችን እና አካባቢን የሚደግፉ ምርቶችን ለመሸጥ ያለመ ነው። እንደ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ እና ዘላቂነት ያለው ምንጭን በማስተዋወቅ ዋልማርት ኃላፊነት የሚሰማው የድርጅት ዜጋ ለመሆን ቆርጧል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት የንግድ ሞዴል ምንድን ነው?
መ፡ ዋልማርት በሱቆች ሰንሰለት የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ እንደ ሁለገብ ችርቻሮ ኮርፖሬሽን ይሰራል።
ጥ፡ ዋልማርት ስንት መደብሮች አሉት?
መ: ከ 2021 ጀምሮ፣ Walmart ሁለቱንም አካላዊ አካባቢዎች እና የኢ-ኮሜርስ መድረኮችን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮችን ይሰራል።
ጥ፡ Walmart ለደንበኛ እርካታ ቅድሚያ ይሰጣል?
መ: አዎ፣ የደንበኛ እርካታ ለዋልማርት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ኩባንያው እጅግ በጣም ጥሩ አገልግሎት ለመስጠት እና የደንበኞቹን የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ይጥራል።
ጥ፡ Walmart ለአካባቢው ማህበረሰቦች የሚያበረክተው እንዴት ነው?
መ፡ ዋልማርት የበጎ አድራጎት ልገሳን፣ የአደጋ ዕርዳታ ጥረቶችን እና የስራ ፈጠራን ጨምሮ በተለያዩ ተነሳሽነት የአካባቢ ማህበረሰቦችን በመደገፍ በንቃት ይሳተፋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርት ከችርቻሮ ግዙፍ ድርጅት በላይ ማለት ነው። የሰዎችን ገንዘብ ለመቆጠብ እና ህይወታቸውን ለማሻሻል በተልዕኮ የሚመራ ነው። ለዘላቂነት ባለው ጠንካራ ቁርጠኝነት እና በዋና እሴቶች ላይ በማተኮር ዋልማርት የደንበኞቹን እና ማህበረሰቦችን ፍላጎት ለማሟላት እየጣረ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን መቅረፅ ይቀጥላል።