ብዙውን ጊዜ የሽንኩርት በሽታን የሚያነሳሳው ምንድን ነው?
የሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው ሺንግልዝ የሚያሰቃይ ሽፍታ የሚያስከትል የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ, ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያመጣል. አንድ ሰው ከኩፍኝ በሽታ ካገገመ በኋላ ቫይረሱ በሰውነቱ ውስጥ ተኝቶ ለዓመታት ሊቆይ እና በኋላም እንደገና እንዲነቃና ወደ ሺንግልዝ ሊያመራ ይችላል። ግን ይህን ዳግም ማንቃት የሚያነሳሳው ምንድን ነው? አንዳንድ የተለመዱ ቀስቅሴዎችን እና ስለ ሺንግልዝ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እንመርምር።
ቀስቅሴዎች
ሺንግልዝ በተለያዩ ምክንያቶች ሊነሳ ይችላል፣ ከእነዚህም መካከል፡-
1. ዕድሜ; በተለይ ከ50 ዓመት እድሜ በኋላ የሺንግልዝ በሽታ የመያዝ እድሉ ይጨምራል።በእድሜ ምክንያት የበሽታ መከላከል አቅሙ እየተዳከመ ሲመጣ ቫይረሱ እንደገና እንዲሰራ የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ነው።
2. ውጥረት: ስሜታዊ ወይም አካላዊ ውጥረት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያዳክም ይችላል, ይህም ለቫይረስ ዳግም መነቃቃት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል. እንደ የሚወዱትን ሰው በሞት ማጣት፣ ከስራ ጋር የተያያዘ ጫና ወይም ዋና ዋና የህይወት ለውጦች ያሉ አስጨናቂ ክስተቶች የሺንግልዝ በሽታን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
3. የበሽታ መቋቋም ስርዓት ችግሮች; የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓት የሚያዳክሙ እንደ ኤች አይ ቪ/ኤድስ ወይም ካንሰር ያሉ አንዳንድ የጤና እክሎች የሺንግልዝ አደጋን ይጨምራሉ።
4. መድሃኒቶች አንዳንድ መድሃኒቶች፣ ለምሳሌ ለኬሞቴራፒ ወይም ለአካል ትራንስፕላንት ጥቅም ላይ የሚውሉት፣ በሽታ የመከላከል ስርአቱን በመጨፍለቅ ቫይረሱን እንደገና ማንቃት ይችላሉ።
5. ጉዳት ወይም ጉዳት; በአንድ የተወሰነ የሰውነት ክፍል ላይ የሚደርስ የአካል ጉዳት ወይም ጉዳት በዚያ አካባቢ የሺንግልዝ በሽታን ሊፈጥር ይችላል። ይህ “dermatomal reactivation” በመባል ይታወቃል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ ሺንግልዝ ተላላፊ ሊሆን ይችላል?
መ: ሺንግልዝ ራሱ ተላላፊ አይደለም፣ ነገር ግን የ varicella-zoster ቫይረስ ኩፍኝ ወይም የኩፍኝ ክትባት ላልወሰዱ ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል። በሺንግልዝ ፈንታ ኩፍኝ ሊያዙ ይችላሉ።
ጥ፡- ሽክርክሪቶችን ለመከላከል የሚያስችል መንገድ አለ?
መ፡ አዎ፣ ዞስታቫክስ የሚባል ክትባት እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ይገኛል። በሺንግልዝ የመያዝ እድልን ይቀንሳል እና በሽታው ከተከሰተ የበሽታውን ክብደት እና የቆይታ ጊዜ ለመቀነስ ይረዳል.
ጥ፡ ሺንግልዝ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: ሽፍታው ብዙውን ጊዜ ከ2-4 ሳምንታት ይቆያል። ይሁን እንጂ, አንዳንድ ግለሰቦች ሽፍታው ከተፈወሰ በኋላም ቢሆን, postherpetic neuralgia በመባል የሚታወቀው የማያቋርጥ ህመም ሊሰማቸው ይችላል.
ለማጠቃለል ያህል፣ የሺንግልዝ በሽታ በተለያዩ ምክንያቶች እንደ ዕድሜ፣ ውጥረት፣ የበሽታ መቋቋም ሥርዓት መታወክ፣ መድኃኒት እና ጉዳት ሊደርስ ይችላል። እነዚህን ቀስቅሴዎች መረዳት እና እንደ ክትባት ያሉ የመከላከያ እርምጃዎችን መውሰድ የዚህን የሚያሰቃይ ሁኔታ ስጋት እና ተጽእኖ ለመቀነስ ይረዳል።