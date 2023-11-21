Walmart ምን አይነት ኩባንያ ነው?
ዋልማርት፣ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ ነው። እ.ኤ.አ. በ 1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ሃይል ለመሆን በቅቷል፣ በበርካታ አገሮች ውስጥ መገኘቱ እና የተለያዩ ምርቶች እና አገልግሎቶች። ግን ዋልማርት በትክክል ምን ዓይነት ኩባንያ ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ፡-
ዋልማርት በዋናነት የቅናሽ ክፍል መደብር ሰንሰለት በመባል ይታወቃል። የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ሰፊ የችርቻሮ መደብሮችን ይሰራል። ከግሮሰሪ እና የቤት እቃዎች እስከ ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት ድረስ ዋልማርት አላማው ለደንበኞች የአንድ ማቆሚያ የግዢ ልምድን ለማቅረብ ነው። በዝቅተኛ ወጪ ስትራቴጂው፣ ኩባንያው በዓለም ዙሪያ ላሉ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ግብይት ጋር ተመሳሳይ ሆኗል።
የተለያየ ንግድ;
ሆኖም ዋልማርት ባህላዊ የችርቻሮ ኩባንያ ብቻ አይደለም። ዓመታት እያለፉ ሲሄዱ፣ የተለያዩ የንግድ ክፍሎችን በማካተት ሥራውን አስፋፍቷል። እነዚህም የሸቀጣሸቀጥ መደብርን ከአጠቃላይ የሸቀጣሸቀጥ መደብር ጋር የሚያጣምረው Walmart Supercenters፣ እና Walmart Neighborhood Markets፣ በግሮሰሪ እና ፋርማሲዩቲካል ላይ የሚያተኩሩ ትናንሽ መደብሮች ይገኙበታል። በተጨማሪ፣ Walmart የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ ሳም ክለብ የሚባሉ የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክለቦችን ይሰራል።
የመስመር ላይ መገኘት፡
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋልማርት በኢ-ኮሜርስ ዘርፍም ትልቅ እመርታ አድርጓል። የመስመር ላይ ግብይት እየጨመረ በመምጣቱ ኩባንያው በኦንላይን መድረክ ዋልማርት.ኮም ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። በዚህ ድህረ ገጽ በኩል ደንበኞች ሰፋ ያሉ ምርቶችን ማሰስ እና መግዛት ይችላሉ፣ ከዚያም ወደ ቤታቸው ይደርሳሉ። የዋልማርት የመስመር ላይ መገኘት ከሌሎች የኢ-ኮሜርስ ግዙፍ ኩባንያዎች ለምሳሌ አማዞን ጋር እንድትወዳደር አስችሎታል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart አለም አቀፍ ኩባንያ ነው?
መ: አዎ፣ ዋልማርት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ብራዚል፣ ቻይና እና ዩናይትድ ኪንግደም እና ሌሎችንም ጨምሮ በተለያዩ የአለም ሀገራት ይሰራል።
ጥ፡ ዋልማርት ስንት ሰራተኞች አሉት?
መ: ከ 2021 ጀምሮ ዋልማርት በዓለም ዙሪያ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ይቀጥራል፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ የግል አሠሪዎች አንዱ ያደርገዋል።
ጥ፡ የዋልማርት ተልእኮ ምንድን ነው?
መ፡ የዋልማርት ተልእኮ ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ መቆጠብ ነው። ኩባንያው ዝቅተኛ ዋጋ እና ሰፊ ምርቶችን ለደንበኞቹ በማቅረብ ይህንን ለማሳካት ያለመ ነው።
በማጠቃለያው ዋልማርት እጅግ በጣም ብዙ የቅናሽ መምሪያ መደብሮችን፣ ሱፐር ማእከሎችን እና የመስመር ላይ መድረኮችን የሚያንቀሳቅስ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። በተለያዩ የንግድ ክፍሎች እና አለምአቀፍ መገኘት ዋልማርት እራሱን እንደ የችርቻሮ ግዙፍ ድርጅት አቋቁሟል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ደንበኞች ተመጣጣኝ የግዢ አማራጮችን ይሰጣል።