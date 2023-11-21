ሺንግልዝ እንዲፈጠር የሚያደርገው ምንድን ነው?
የሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው ሺንግልዝ የሚያሰቃይ ሽፍታ የሚያስከትል የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ, ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያመጣል. ኩፍኝ ያጋጠመው ማንኛውም ሰው የሺንግልዝ በሽታ ሊያጋጥመው ቢችልም፣ አንዳንድ ምክንያቶች ቫይረሱን እንደገና እንዲነቃቁ ሊያደርጉ ይችላሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የሺንግልስ የተለመዱ ቀስቅሴዎችን እንመረምራለን እና በተደጋጋሚ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች መልስ እንሰጣለን.
ቀስቅሴዎች
1. ዕድሜ; በሺንግልዝ የመያዝ እድሉ ከእድሜ ጋር ይጨምራል። እያደግን ስንሄድ በሽታ የመከላከል ስርዓታችን እየዳከመ በመምጣቱ ቫይረሱ እንደገና እንዲነቃቀል ያደርገዋል።
2. ውጥረት: ስሜታዊ ወይም አካላዊ ውጥረት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያዳክም ይችላል, ይህም እንደ ሺንግልዝ ላሉ የቫይረስ ኢንፌክሽኖች የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል።
3. የሕክምና ሁኔታዎች: እንደ ካንሰር፣ ኤች አይ ቪ/ኤድስ እና ራስን በራስ የሚከላከሉ በሽታዎች ያሉ አንዳንድ የጤና እክሎች በሽታ የመከላከል ስርዓቱን ሊያበላሹ እና የሺንግልዝ አደጋን ሊጨምሩ ይችላሉ።
4. መድሃኒቶች እንደ ኪሞቴራፒ መድሐኒቶች እና ስቴሮይድ ያሉ አንዳንድ መድሃኒቶች የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በመጨፍለቅ ቫይረሱ እንደገና እንዲነቃቀል ያደርገዋል.
5. የቅርብ ጊዜ ህመም ወይም ቀዶ ጥገና; በቅርብ ጊዜ የታመመ ወይም የቀዶ ጥገና ሕክምና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያዳክማል, ይህም ቫይረሱ እንደገና እንዲነሳ እድል ይሰጣል.
6. የአካል ጉዳት; በአንድ የተወሰነ የሰውነት ክፍል ላይ የሚደርስ ጉዳት ወይም ጉዳት በዚያ አካባቢ የሺንግልዝ በሽታን ሊያስከትል ይችላል። ይህ "dermatomal ስርጭት" በመባል ይታወቃል, ሽፍታው በአንድ የሰውነት ክፍል ላይ ብቻ ይታያል.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. ውጥረት ብቻውን የሽንኩርት መንስኤ ሊሆን ይችላል?
ውጥረት በሽታ የመከላከል አቅምን ሊያዳክም እና የሽንኩርት አደጋን ሊጨምር ቢችልም, ብቸኛው መንስኤ ግን አይደለም. የ varicella-zoster ቫይረስ እንደገና እንዲሰራ ማድረግ በሌሎች ምክንያቶችም ተጽዕኖ ይደረግበታል.
2. ሺንግልዝ ተላላፊ ሊሆን ይችላል?
ሺንግልዝ ራሱ ተላላፊ አይደለም፣ ነገር ግን ቫይረሱ ኩፍኝ ላልደረባቸው ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል። ይህ የሺንግልዝ ሳይሆን የኩፍኝ በሽታ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል።
3. የሺንግልዝ ክትባት ወረርሽኙን መከላከል ይችላል?
አዎ፣ የሺንግልዝ ክትባቱ የሺንግልዝ የመያዝ እድልን በእጅጉ ሊቀንሰው እና ወረርሽኙ ከተከሰተ የሕመም ምልክቶችን ክብደት ይቀንሳል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የሺንግልዝ በሽታ በተለያዩ ምክንያቶች ሊነሳ ይችላል፣እድሜ፣ ጭንቀት፣ የህክምና ሁኔታዎች፣ መድሃኒቶች፣ የቅርብ ጊዜ ህመም ወይም ቀዶ ጥገና እና የአካል ጉዳት። እነዚህን ቀስቅሴዎች መረዳቱ ግለሰቦች የመከላከያ እርምጃዎችን እንዲወስዱ እና ሁኔታውን በብቃት ለመቆጣጠር ወቅታዊ የሕክምና እርዳታ እንዲያገኙ ይረዳል።