ከ Quantumania በፊት ምን ማየት አለብኝ?

ርዕስ፡ የኳንተም ግዛትን ማሰስ፡ መታየት ያለበት የ Marvel ፊልሞች ከኳንቱማኒያ በፊት
መግቢያ:
የማርቭል ሲኒማ ዩኒቨርስ (ኤም.ሲ.ዩ.ዩ) መስፋፋቱን ሲቀጥል፣ አድናቂዎች የ"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" መለቀቅን በጉጉት ይጠባበቃሉ። ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ፊልም ወደ እንቆቅልሽ ኳንተም ግዛት፣ ማለቂያ የለሽ እድሎች ልኬት ውስጥ በጥልቀት እንደሚመረምር ቃል ገብቷል። የዚህን የመጪውን ክፍል ውስብስብነት ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ፣ በMCU ውስጥ ለ Quantum Realm ጠቀሜታ መሰረት የጣሉ ቁልፍ ፊልሞችን እንደገና መጎብኘት አስፈላጊ ነው። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ለ"Quantumania" ግንዛቤዎን እና ደስታን የሚያጎለብቱ የ Marvel መታየት ያለባቸውን ፊልሞች እንመረምራለን።
1. አንት-ሰው (2015):
ወደ ኳንተም ግዛት የሚደረገው ጉዞ የሚጀምረው በመጀመሪያው የAnt-Man ፊልም ነው። በፔይተን ሪድ ዳይሬክት የተደረገ ይህ ፊልም ስኮት ላንግ (በፖል ሩድ የተጫወተው) የቀድሞ ሌባ እና ጀግና አንት-ማን የሆነ ያስተዋውቀናል። የኳንተም ግዛት ለአጭር ጊዜ የተዳሰሰ ቢሆንም፣ ሕልውናው ተገልጧል፣ ይህም ወደፊት ለሚደረጉ አሰሳዎች መድረክን አስቀምጧል።
2. ካፒቴን አሜሪካ፡ የእርስ በርስ ጦርነት (2016)፡
በዚህ አስደናቂ የጀግኖች ግጭት፣ የ Ant-Man ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ያረጋግጣል። መጠኑን የመቀነስ እና የማደግ ችሎታው በአውሮፕላን ማረፊያው ውጊያ ወቅት የጨዋታ ለውጥ ይሆናል። ይህ ፊልም የተስፋ ቫን ዳይን (ኢቫንጀሊን ሊሊ) መግቢያን ያመላክታል፣ እሱም ከጊዜ በኋላ በ Quantum Realm ታሪክ ውስጥ ቁልፍ ገፀ ባህሪ የሆነው Wasp።
3. Ant-Man and the Wasp (2018):
የ Ant-Man ተከታይ የኳንተም ግዛትን የበለጠ ይዳስሳል፣ ስኮት ላንግ ከሆፕ ቫን ዳይን እና ከአባቷ ሃንክ ፒም (ሚካኤል ዳግላስ) ጋር በመተባበር። ይህ ፊልም የኳንተም ሪያል መካኒኮችን፣ ጉዳቶቹን እና አዳዲስ እድሎችን ለመክፈት ስላለው አቅም ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣል። የመሃከለኛ ክሬዲቶች ትዕይንት በተለይ ወደ "ኳንቱማኒያ" ለሚመሩት ክንውኖች መድረክ አዘጋጅቷል።
4. Avengers: Endgame (2019):
"Avengers: Endgame" በኳንተም ግዛት ትረካ ላይ ጉልህ የሆነ ተጽእኖ የሚያሳድር ግዙፍ ፊልም ነው። የታኖስ ስናፕ ያስከተለውን አስከፊ ውጤት ለመቀልበስ የአቬንጀሮች ተልእኮ የጊዜ ጉዞን እና የኳንተም ግዛት ልዩ ንብረቶችን ያካትታል። የስኮት ላንግ ወሳኝ ሚና ጊዜን እና ቦታን ለመቆጣጠር የኳንተም ግዛትን አቅም ያሳያል።
5. ሎኪ (2021) - የዲስኒ+ ተከታታይ፡
ፊልም ባይሆንም፣ የDisney+ ተከታታይ “ሎኪ” ከኳንተም ግዛት ጋር ባለው አግባብነት መጥቀስ ተገቢ ነው። ትርኢቱ የአማራጭ የጊዜ ሰሌዳዎችን ጽንሰ ሃሳብ እና የጊዜ ልዩነት ባለስልጣን (TVA) መኖሩን ይዳስሳል። የTVAን ሚና እና የቅርንጫፉን የጊዜ መስመሮችን አንድምታ መረዳት ለ"Quantumania" አጠቃላይ ግንዛቤ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1፡ የኳንተም ግዛት ምንድን ነው?
መ 1፡ የኳንተም ግዛት ከታወቁት የፊዚክስ ህጎች ውጭ ያለ በአጉሊ መነጽር የሚታይ ነው። ጊዜ እና ቦታ የተለየ ባህሪ የሚያሳዩበት ማለቂያ የለሽ እድሎች ግዛት ነው።
Q2፡ ለምንድነው የኳንተም ግዛት በMCU ውስጥ አስፈላጊ የሆነው?
መ2፡ የኳንተም ግዛት ለጊዜ ጉዞ፣ ለተለዋጭ እውነታዎች እና ያልተነኩ የሃይል ምንጮችን የማግኘት ትልቅ አቅም አለው። በMCU ትረካ ውስጥ ወሳኝ አካል ሆኗል፣ ለታሪክ አተገባበር እና ለገጸ ባህሪ እድገት አዳዲስ መንገዶችን ይሰጣል።
Q3፡ ከኳንተም ግዛት ጋር የሚዛመዱ ሌሎች ፊልሞች ወይም ትርኢቶች አሉ?
መ 3፡ ከላይ የተገለጹት ፊልሞች የኳንተም ግዛትን ለመረዳት አስፈላጊ ሲሆኑ፣ የመጪው የዲስኒ+ ተከታታዮች "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" በዚህ ሚስጥራዊ ልኬት ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ጥርጥር የለውም።
ማጠቃለያ:
የ"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" መውጣቱን በጉጉት ስንጠብቅ በ Marvel Cinematic Universe ውስጥ ስላለው የኳንተም ግዛት ያለንን ግንዛቤ የቀረፁትን ፊልሞች እንደገና መጎብኘት አስፈላጊ ነው። ከ Ant-Man መግቢያ ጀምሮ እስከ “Avengers፡ Endgame” አእምሮን የሚጎትቱ ክስተቶች እያንዳንዱ ፊልም በ“ኳንቱማኒያ” ውስጥ መፈጠሩን የሚቀጥል ለተወሳሰበ የትረካ ድር አስተዋፅዖ አድርጓል። ስለዚህ፣ ፋንዲሻህን ያዝ፣ ጠቅልለህ፣ እና ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ኳንተም ግዛት ለመጓዝ ተዘጋጅ!