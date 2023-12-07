የትኛው ሮቦት እራሱን መድገም ይችላል?

ማጠቃለያ:
በሮቦቲክስ መስክ ራስን የመድገም ሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ ለረጅም ጊዜ ትኩረት የሚስብ እና ሳይንሳዊ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። ሮቦት እራሱን መድገም ይችላል የሚለው ሀሳብ እጅግ በጣም ብዙ እድሎችን እና ፈተናዎችን ያመጣል። ይህ ጽሁፍ ትኩረት የሚስበውን ዓለም እራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች፣ የቴክኖሎጂውን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ሊተገበሩ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች እና ለወደፊቱ የሚኖረውን አንድምታ ይዳስሳል።
የትኛው ሮቦት እራሱን ሊደግመው ይችላል?
ራሱን ለመድገም የሚችል ሮቦት እሳቤ ከሳይንስ ልቦለድ የወጣ ፅንሰ-ሀሳብ ሊመስል ይችላል፣ነገር ግን በዚህ መስክ ጉልህ እመርታዎች ተደርገዋል። እራስን የሚባዙ ሮቦቶች፣ እንዲሁም እራስ-ማባዣዎች ወይም ቮን ኑማን ማሽኖች በመባልም የሚታወቁት፣ እራሳቸውን በራሳቸው ቅጂ የመፍጠር ችሎታ ያላቸው ማሽኖች ናቸው።
እነዚህ ሮቦቶች በተለምዶ በርካታ ቁልፍ አካላትን ያቀፉ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የዲዛይን እና የግንባታ ሂደታቸውን የሚገልጽ መመሪያ ወይም ንድፍ ያስፈልጋቸዋል. በሁለተኛ ደረጃ, ቅጂዎቻቸውን ለመገንባት አስፈላጊ የሆኑትን ጥሬ እቃዎች እና ሀብቶች ማግኘት ያስፈልጋቸዋል. በመጨረሻም፣ እነዚህን ሀብቶች የመጠቀም እና ወደ ሚሰሩ ሮቦቶች የመገጣጠም ችሎታ ሊኖራቸው ይገባል።
የሮቦቶች እራስን የመድገም ጽንሰ-ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበው በሂሳብ ሊቅ ጆን ቮን ኑማን በ1940ዎቹ ነው። ቮን ኑማን እራሱን መድገም ብቻ ሳይሆን ዲዛይኑን በእያንዳንዱ ድግግሞሹ ማሻሻል የሚችል ማሽን አስቦ ነበር። የእሱ እይታ እስካሁን ሙሉ በሙሉ እውን ባይሆንም, እራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶችን በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ እድገት ታይቷል.
ራሱን የሚደግም ሮቦት አንዱ ጉልህ ምሳሌ የ RepRap ፕሮጀክት ነው። RepRap፣ “ፈጣን ፕሮቶታይፐር ለመድገም አጭር” የራሱ ክፍሎችን ማተም የሚችል ክፍት ምንጭ 3D አታሚ ነው። ፕሮጀክቱ ራሱን ሙሉ በሙሉ የሚደግም ማሽን ለመፍጠር ያለመ ሲሆን የመጨረሻው ግብ እራሱን የሚደግም ማምረት እውን ማድረግ ነው።
በራሳቸው የሚገለበጡ ሮቦቶች ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ እና የተለያዩ ናቸው። በህዋ ጥናት ውስጥ፣ ሰው ከመምጣቱ በፊት እራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች ወደ ሩቅ ፕላኔቶች ወይም ጨረቃዎች መኖሪያዎችን ወይም መሠረተ ልማትን ለመገንባት ሊላኩ ይችላሉ። እንዲሁም በአደጋ ሁኔታዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፣ እነሱም በፍጥነት በፍለጋ እና በማዳን ተልእኮዎች ውስጥ ለመርዳት ወይም አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ በሚችሉበት።
ነገር ግን፣ ራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች መፈጠርም የስነምግባር እና የደህንነት ስጋቶችን ያስነሳል። የእነዚህ ማሽኖች በራስ ገዝ የማባዛት እና በዝግመተ ለውጥ የመፍጠር ችሎታ ወደ ያልተፈለገ ውጤት ሊመራ ይችላል። ማናቸውንም አሉታዊ ውጤቶችን ለመከላከል ትክክለኛ መከላከያዎችን እና ደንቦችን ማረጋገጥ ወሳኝ ይሆናል.
ለማጠቃለል ያህል፣ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ችለው ራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች አሁንም ሩቅ እውነታ ሊሆኑ ቢችሉም፣ በዚህ መስክ የተገኘው እድገት አስደናቂ ነው። የዚህ አይነት ማሽኖች መጎልበት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት የመፍጠር እና ከዚህ በፊት ታይቶ ለማይታወቅ እድገት መንገድ የሚጠርግ አቅም አለው። ነገር ግን ከዚህ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ጎን ለጎን የሚነሱትን የስነምግባር እና የደህንነት ጉዳዮችን በጥንቃቄ ማጤን ያስፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡- በአሁኑ ጊዜ ራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች አሉ?
መ: ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን የሚደግፉ ሮቦቶች ባይኖሩም እንደ RepRap ያሉ ፕሮጀክቶች የራሳቸውን የተወሰኑ ክፍሎች መድገም የሚችሉ ማሽኖችን በተሳካ ሁኔታ ሠርተዋል።
ጥ: - እራሳቸውን የሚደግሙ ሮቦቶች ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ምን ምን ናቸው?
መ፡ ራሳቸውን የሚባዙ ሮቦቶች በጠፈር ፍለጋ፣ በአደጋ ምላሽ፣ በማኑፋክቸሪንግ እና በተለያዩ ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ፈጣን መባዛት እና የሃብት አጠቃቀም ወሳኝ በሆኑ ዘርፎች ላይ ሊውሉ ይችላሉ።
ጥ፡- ራሳቸውን በሚደግሙ ሮቦቶች ዙሪያ ያሉ የሥነ ምግባር ጉዳዮች ምንድን ናቸው?
መ፡ በራሳቸው የሚባዙ ሮቦቶች በራስ ገዝ እንዲባዙ እና እንዲዳብሩ መቻላቸው ያልተጠበቁ ውጤቶች፣ ደኅንነት እና ቴክኖሎጂውን በኃላፊነት መጠቀምን ለማረጋገጥ ደንቦች አስፈላጊነት ስጋትን ይፈጥራል።
ጥ፡- ለመጀመሪያ ጊዜ የሮቦቶችን እራስ የሚባዙ ፅንሰ ሀሳቦችን ያቀረበው ማነው?
መ: የሒሳብ ሊቅ ጆን ቮን ኑማን ለመጀመሪያ ጊዜ እ.ኤ.አ. በ 1940 ዎቹ ውስጥ የራስ-ተባዛ ማሽኖችን ሀሳብ አቅርቧል። የእሱ ራዕይ እራሳቸውን መድገም ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ተደጋጋሚነት ዲዛይናቸውን ማሻሻል የሚችሉ ማሽኖችን ያጠቃልላል።