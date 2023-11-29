ምን ፕላኔቶች ወደ ኋላ መለስ ናቸው?

ርዕስ፡ ምስጢራቶቹን መግለጥ፡ በ Retrograde ውስጥ የፕላኔቶች መመሪያ
መግቢያ:
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉት የፕላኔቶች የሰማይ ዳንስ አስደናቂ ክስተቶችን ያመጣል፣ ከእነዚህም ውስጥ አንዱ ወደ ኋላ የሚመለስ እንቅስቃሴ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, ወደ ኋላ የመመለስ ጽንሰ-ሐሳብን እንመረምራለን እና ይህን አስገራሚ ክስተት ያጋጠሙትን ፕላኔቶች እንመረምራለን. ቋጠሮ እና የጠፈር ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጁ!
የድጋሚ ለውጥ እንቅስቃሴን መረዳት፡
Retrograde እንቅስቃሴ ከምድር እንደታየው የፕላኔቷ ምህዋር ውስጥ ያለውን የኋለኛውን እንቅስቃሴ ያመለክታል። ፕላኔቶች በተለምዶ በቀጥታ፣ በምስራቅ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ፣ ፕላኔቷ አቅጣጫዋን ቀይራ ወደ ምእራብ የምትሄድ ሲመስል፣ ወደ ኋላ መመለስ ይከሰታል። ይህ ክስተት በኦርቲካል ፍጥነቶች እና አመለካከቶች ልዩነት ምክንያት የሚፈጠር የእይታ ቅዠት ነው።
ፕላኔቶች በሪትሮግራድ ውስጥ
1. ሜርኩሪ፡-
የአማልክት መልእክተኛ በመባል የሚታወቀው ሜርኩሪ እንቅስቃሴን በተደጋጋሚ ያጋጥመዋል። ይህ ክስተት በዓመት ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ያህል ይከሰታል, በእያንዳንዱ ጊዜ ለሦስት ሳምንታት ይቆያል. በሜርኩሪ ሪትሮግራድ ወቅት፣ ግንኙነት፣ ጉዞ እና ቴክኖሎጂ መስተጓጎል ሊያጋጥማቸው ይችላል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ እና አስፈላጊ ዝርዝሮችን እንደገና ለማጣራት ይመከራል.
2. ቬነስ-
የፍቅር እና የውበት ፕላኔት የሆነችው ቬኑስ በየ18 ወሩ የሚገመተውን እንቅስቃሴ ወደ ኋላ ይመለሳል። ይህ ወቅት ግንኙነታችንን፣ እሴቶቻችንን እና ለራሳችን ያለንን ግምት እንድንገመግም ይገፋፋናል። በውስጣችን እና በአጋርነታችን ውስጥ ስምምነትን እና ሚዛናዊነትን እንድንፈልግ የሚገፋፋን የስሜታዊ ግንኙነታችንን ወደ ውስጥ እንድንገባ እና እንደገና እንድንገመግም ያበረታታል።
3. ማርስ፡
እሳታማዋ ፕላኔት ማርስ በየሁለት ዓመቱ ወደ ኋላ ተመልሶ እንቅስቃሴ ታደርጋለች። ማርስ ወደ ኋላ በተመለሰችበት ጊዜ ኃይሉ የበለጠ ውስጣዊ እና አንጸባራቂ ይሆናል። ይህ ወቅት ምኞታችንን፣ ምኞታችንን እና እርግጠኝነትን እንድንገመግም ይጋብዘናል። ጉልበታችንን በጥበብ እንድናንቀሳቅስ እና ግቦቻችንን ለማሳካት የበለጠ የሚለካ አካሄድ እንድንወስድ ያበረታታናል።
4. ጁፒተር እና ሳተርን፡-
የኛ ሥርዓተ ፀሐይ ግዙፍ የሆኑት ጁፒተር እና ሳተርን በየዓመቱ ለብዙ ወራት የኋሊት እንቅስቃሴን ይለማመዳሉ። እነዚህ የዳግም ሽግግር ወቅቶች በእምነት ስርዓቶቻችን፣ ፍልስፍናዎቻችን እና የረጅም ጊዜ ግቦቻችን ላይ እንድናሰላስል ያደርጉናል። እሴቶቻችንን እንደገና እንድንገልጽ እና የህይወታችንን አላማ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንድንፈልግ የሚያስችለን ለግል እድገት እድል ይሰጣሉ።
5. ዩራነስ፣ ኔፕቱን እና ፕሉቶ፡-
ውጫዊው ፕላኔቶች፣ ዩራነስ፣ ኔፕቱን እና ፕሉቶ፣ ከብዙ ወራት እስከ አመታት የሚቆዩ ረዣዥም የተሃድሶ ጊዜያት አሏቸው። እነዚህ ተሃድሶዎች በህይወታችን ላይ የበለጠ ስውር ተፅእኖ አላቸው፣ ብዙ ጊዜ የህብረተሰብ እና የትውልድ ፈረቃዎችን ያስነሳሉ። አሁን ያለውን ሁኔታ እንድንቃወም፣ መንፈሳዊነታችንን እንድንመረምር እና በዙሪያችን ስላለው አለም ያለንን ግንዛቤ እንድንለውጥ ያበረታቱናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ የዳግም ለውጥ እንቅስቃሴ ሁሉንም ሰው በተመሳሳይ መንገድ ይነካል?
መ1፡ በኮከብ ቆጠራ መወለድ ገበታ እና በተካተቱት ፕላኔቶች ላይ ተመስርተው የእንደገና እንቅስቃሴ ግለሰቦችን በተለያየ መንገድ ይነካል። እንደገና ማሽቆልቆል እንዴት በእርስዎ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የበለጠ ለግል የተበጀ ግንዛቤ ለማግኘት ኮከብ ቆጣሪን ማማከር ጥሩ ነው።
ጥ 2፡ ተሃድሶዎች ሙሉ በሙሉ አሉታዊ ናቸው?
መ 2፡ ተሃድሶዎች በተፈጥሯቸው አሉታዊ አይደሉም። ተግዳሮቶችን እና እንቅፋቶችን ሊያመጡ ቢችሉም፣ ለዕድገት፣ ወደ ውስጥ መግባት እና ማስተካከል እድሎችንም ይሰጣሉ። የተሃድሶ ትምህርቶችን እና ጉልበቶችን መቀበል ወደ ግላዊ ለውጥ ሊያመራ ይችላል።
ጥ 3፡ ወደ ኋላ የሚመለስ እንቅስቃሴ በባዶ ዓይን ሊታይ ይችላል?
መ 3፡ የድጋሚ እንቅስቃሴ በራቁት ዓይን በቀላሉ አይታወቅም። ረዘም ላለ ጊዜ የፕላኔቷን አቀማመጥ በጥንቃቄ መከታተል እና መከታተልን ይጠይቃል። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና የስነ ፈለክ መሳሪያዎች ወደ ኋላ የተመለሰ እንቅስቃሴን በትክክል ለመለየት ይረዳሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ የፕላኔቶች ዳንስ ወደ ኋላ መለስ ብለው የሚጫወቱት ዳንስ ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ላይ ማራኪ ሽፋን ይጨምራል። የድጋሚ ትምህርቶችን እና ጉልበቶችን በመቀበል፣ እነዚህን ወቅቶች በጸጋ ማሰስ እና ለግል እድገት ማበረታቻዎች ልንጠቀምባቸው እንችላለን። እንግዲያው፣ የሌሊቱን ሰማይ በአስደናቂ ሁኔታ እንመልከተው እና ህይወታችንን የሚቀርፁትን ውስብስብ የሰማይ እንቅስቃሴዎች እናደንቃለን።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/
- Space.com: https://www.space.com/